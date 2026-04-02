Талые воды размыли дороги и изолировали село в Приамурье

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в региональном минтрансе, проезд закрыт на пятом километре подъезда к населенному пункту, а альтернативных путей для транспорта нет, передает РИА «Новости».

Жители села временно остались без транспортной связи с районом. Специалисты отмечают, что на подъезде к селу Источное также возникли сложности: из-за перелива воды и размыва обочин движение здесь возможно только по одной полосе для всех видов транспорта.

Дорожники уже приступили к восстановительным работам на пострадавших участках. В минтрансе добавили, что мониторинг гидрологической обстановки продолжается.

Ранее сообщалось, что, по прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году.