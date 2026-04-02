FT сообщила о попытке Amazon обойти Starlink с помощью покупки Globalstar

FT сообщила о переговорах Amazon о покупке Globalstar у Apple ради конкуренции со Starlink

Tекст: Мария Иванова

Американская корпорация Amazon начала переговоры о приобретении группы Globalstar с капитализацией почти девять млрд долларов, пишет ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

Сделка должна укрепить позиции Amazon на рынке глобальной спутниковой связи и усилить конкуренцию с системой Starlink компании SpaceX Илона Маска.

По данным издания, участники переговоров пытаются урегулировать ряд спорных вопросов. Один из ключевых связан с тем, что корпорация Apple владеет 20-проуентной долей в Globalstar, и Amazon предстоит провести отдельные переговоры с ней. В 2024 году Apple вложила в Globalstar полтора млрд долларов, а компания зарезервировала 85% сетевой мощности под сервис отправки текстовых сообщений через спутники вне зоны действия сотовых сетей.

Акции созданной в 1991 году Globalstar, оператора низкоорбитальной спутниковой группировки, заметно выросли в последние месяцы на фоне слухов о возможном поглощении. Инвесторы, по сведениям газеты, рассчитывают, что Globalstar сможет стать конкурентом SpaceX. В публикации подчеркивается: «Приобретение спутниковой группы укрепит потенциал гиганта электронной коммерции по созданию собственного бизнеса по производству низкоорбитальных спутников».

Amazon развивает проект Kuiper по созданию масштабной группировки низкоорбитальных спутников для предоставления высокоскоростного широкополосного доступа в интернет по всему миру. Пока этот проект заметно уступает по масштабу действующей системе Starlink.

Напомним, 24 марта российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту.