  • Новость часаБолее 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран
    Ушаков посоветовал Каллас выпить
    Умер создатель ракеты «Циркон» Леонов
    Посол России пообещал Британии «сюрприз» в случае захвата судов
    В Сербии мигранта объявили подозреваемым в диверсии на газопроводе
    Для охраны венгерского участка «Турецкого потока» привлекли армию
    Дмитриев призвал готовиться к мировому кризису, сравнив его с началом ковида
    Киев решил обратиться к Конгрессу США за ракетами Patriot
    В 48 городах России и за рубежом прошла акция в защиту Армянской церкви
    2 апреля 2026, 08:35 • Новости дня

    FT сообщила о попытке Amazon обойти Starlink с помощью покупки Globalstar

    FT сообщила о переговорах Amazon о покупке Globalstar у Apple ради конкуренции со Starlink

    Tекст: Мария Иванова

    Amazon изучает возможность приобретения Globalstar, чтобы укрепить свои позиции на рынке спутниковой связи и соперничать с проектом Starlink, пишет газета Financial Times.

    Американская корпорация Amazon начала переговоры о приобретении группы Globalstar с капитализацией почти девять млрд долларов, пишет ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

    Сделка должна укрепить позиции Amazon на рынке глобальной спутниковой связи и усилить конкуренцию с системой Starlink компании SpaceX Илона Маска.

    По данным издания, участники переговоров пытаются урегулировать ряд спорных вопросов. Один из ключевых связан с тем, что корпорация Apple владеет 20-проуентной долей в Globalstar, и Amazon предстоит провести отдельные переговоры с ней. В 2024 году Apple вложила в Globalstar полтора млрд долларов, а компания зарезервировала 85% сетевой мощности под сервис отправки текстовых сообщений через спутники вне зоны действия сотовых сетей.

    Акции созданной в 1991 году Globalstar, оператора низкоорбитальной спутниковой группировки, заметно выросли в последние месяцы на фоне слухов о возможном поглощении. Инвесторы, по сведениям газеты, рассчитывают, что Globalstar сможет стать конкурентом SpaceX. В публикации подчеркивается: «Приобретение спутниковой группы укрепит потенциал гиганта электронной коммерции по созданию собственного бизнеса по производству низкоорбитальных спутников».

    Amazon развивает проект Kuiper по созданию масштабной группировки низкоорбитальных спутников для предоставления высокоскоростного широкополосного доступа в интернет по всему миру. Пока этот проект заметно уступает по масштабу действующей системе Starlink.

    Напомним, 24 марта российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту.

    5 апреля 2026, 07:12 • Новости дня
    Глава миссии США к Луне сообщил о новой проблеме с туалетом на корабле Orion

    Глава миссии «Артемида II» Фрилинг заявил о проблеме с туалетом на корабле Orion

    Глава миссии США к Луне сообщил о новой проблеме с туалетом на корабле Orion
    @ Nasa/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На космическом корабле Orion, выполняющем лунную миссию «Артемида-2», возникли новые проблемы с туалетом, сообщил руководитель миссии «Артемида II» Джадд Фрилинг.

    «Мы попытались выпустить воздух из бака для сточных вод, который подключён к туалету. У нас возникли с этим проблемы из-за предполагаемой закупорки, как мы думаем, вероятно, из-за льда», – приводит слова Фрилинга РИА «Новости».

    Для обеспечения санитарных условий астронавтам было рекомендовано использовать складные устройства для мочеиспускания на случай дальнейших непредвиденных ситуаций.

    Кроме того, среди других технических сбоев Фрилинг сообщил о поломке личного компьютера одного из членов экипажа. Оставшиеся три устройства продолжают работать, и астронавты используют их по очереди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, это не первые неполадки с единственным туалетом на космическом корабле Orion.

    Комментарии (53)
    3 апреля 2026, 20:41 • Новости дня
    Экипаж Orion сделал фото Земли на расстоянии 70 тыс. километров
    Экипаж Orion сделал фото Земли на расстоянии 70 тыс. километров
    @ @NASA

    Tекст: Валерия Городецкая

    Члены экипажа корабля Orion, выполняющего лунную миссию «Артемида-2», сфотографировали Землю с расстояния почти 70 тыс. километров.

    По информации из открытых источников, это стало рекордом: до этого момента столь дальние снимки были сделаны лишь участниками миссии «Аполлон» в 1972 году, передают «Вести».

    На данный момент корабль Orion уже покинул околоземную орбиту и направляется к Луне, выполняя намеченную траекторию облета естественного спутника Земли.

    «Сегодня, впервые со времен миссии «Аполлон-17» в 1972 году, люди покинули околоземную орбиту. Рейд, Виктор, Кристина и Джереми движутся по точно заданной траектории к Луне», – заявила исполняющая обязанности заместителя администратора Управления разработки исследовательских систем NASA в Вашингтоне Лори Глейз.

    Кроме этого, NASA опубликовало видео, на котором запечатлен момент отделения основной ступени ракеты-носителя Space Launch System от корабля Orion.

    Напомним, космическая миссия «Артемида II» стартовала накануне с космодрома во Флориде с экипажем из четырех астронавтов на борту.

    Комментарии (22)
    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    Комментарии (0)
    3 апреля 2026, 10:17 • Новости дня
    Корабль «Орион» с миссией «Артемида-2» вышел на траекторию к Луне
    Корабль «Орион» с миссией «Артемида-2» вышел на траекторию к Луне
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корабль «Орион» с экипажем успешно вышел на траекторию полета к Луне, выполнив ключевой маневр по включению основного двигателя почти на шесть минут, сообщает НАСА.

    Корабль «Орион» в рамках миссии «Артемида-2» успешно вышел на траекторию к Луне после выполнения маневра TLI (Translunar Injection), сообщает НАСА.

    Основной двигатель аппарата работал пять минут и 50 секунд, обеспечив необходимое ускорение для выхода из околоземной орбиты. Масса корабля составляла 26 тонн, при этом было израсходовано около 450 кг топлива.

    Члены экипажа, включая астронавтов НАСА Рида Уайзмана, Виктора Гловера, Кристину Кох и астронавта Канадского космического агентства Джереми Хансена, продолжают тренироваться с помощью специального тренажера – маховика. Система поддерживает как аэробные упражнения, так и силовые нагрузки до 180 кг, при этом вес самого устройства всего 14 кг, что значительно экономит место и массу на борту по сравнению с Международной космической станцией.

    В ходе полета была проверена научная аппаратура AVATAR, а специалисты быстро устранили кратковременную потерю связи между кораблем и Центром управления полетами – проблема возникла из-за конфигурации системы спутниковой передачи данных и не повлияла на ход миссии.

    На ближайшие дни команда лунных научных исследований готовит план наблюдений, который включает съемку кратеров, лавовых потоков и других геологических особенностей Луны в течение шестичасового пролета 6 апреля. Одним из ключевых моментов станет наблюдение солнечного затмения, когда экипаж сможет изучать как корону Солнца, так и возможные метеорные вспышки на поверхности Луны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на американском корабле Orion в ходе миссии Artemis II произошло кратковременное нарушение связи с Центром управления полетами в Хьюстоне.

    Историк космонавтики Александр Железняков заявил об отсутствии угрозы для экипажа после задымления на корабле Orion.

    Аргентинский микроспутник Atenea, запущенный к Луне на борту Orion в рамках миссии Artemis II, успешно вышел на связь с наземными станциями Аргентины.

    Комментарии (10)
    3 апреля 2026, 14:25 • Новости дня
    Названы сроки начала работы в России спутникового интернета для смартфонов

    Роскосмос назвал срок запуска спутников для доступа в интернет с телефона

    Названы сроки начала работы в России спутникового интернета для смартфонов
    @ Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Первые спутники, обеспечивающие доступ к интернету с обычного мобильного телефона по всей территории России, планируют вывести на орбиту с 2027 по 2029 год, заявил генеральный конструктор по автоматическим системам и комплексам госкорпорации «Роскосмос» Геннадий Ерохин.

    Россия планирует запустить первые спутники для обеспечения доступа к интернету с помощью обычных мобильных телефонов в период с 2027 по 2029 год, передает РИА «Новости». Об этом сообщил генеральный конструктор по автоматическим системам и комплексам госкорпорации «Роскосмос» Геннадий Ерохин на форуме InfoSpace.

    По словам Ерохина, сейчас в мире уже активно внедряются технологии широкополосной передачи данных с низких орбит, которые обеспечивают минимальные задержки. В частности, Китай развернул три геостационарных аппарата, позволяющих передавать информацию на обычные смартфоны с чипом Huawei, а iPhone реализует аналогичную систему на средних орбитах.

    «Сейчас перед нашей отраслью, как госкорпорации «Роскосмос», так и частниками, стоит задача именно облика этой группировки, и задача уже в 27-м году запустить первые демонстраторы, в 2028-2029 годах запустить уже первый космический аппарат именно этой группировки, которая обеспечит нас всех именно уже доступом с помощью обычного нашего сотового телефона до сети интернет в любой точке России», – заявил Ерохин.

    Он отметил, что связь с новой спутниковой группировкой будет доступна не только на территории России, но и по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России состоялся первый запуск сразу 16 спутников связи, который заложил основу для создания национальной низкоорбитальной группировки с перспективой глобального покрытия. К 2027 году национальная орбитальная группировка будет насчитывать более 300 спутников.

    Комментарии (5)
    3 апреля 2026, 10:50 • Новости дня
    Эксперт рассказал, как можно проследить за полетом корабля «Орион» к Луне
    Эксперт рассказал, как можно проследить за полетом корабля «Орион» к Луне
    @ Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Полет космического корабля, который совершает облет вокруг Луны в рамках миссии «Артемида-2», увидеть в телескоп практически невозможно, однако сам естественный спутник Земли можно рассмотреть подробно с помощью подключенного к телефону или экрану проектора телескопа, заявил газете ВЗГЛЯД астроном, директор клуба космонавтики имени Гагарина Никита Попов.

    Впервые за 53 года стартовала пилотируемая миссия США вокруг Луны. На борту корабля «Орион» Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) находятся четверо астронавтов, которые проведут в полете десять дней. Глава секретариата по инновациям, науке и технологиям южноамериканской страны Дарио Хенуа сообщил, что аргентинский микроспутник Atenea, находящийся на борту корабля, успешно вышел на связь.

    «Насколько я помню, сейчас полет проходит на максимально далеком расстоянии от Земли за последние десятилетия. Обычно космонавты находятся на орбите около 400 километров, как на Международной космической станции (МКС), а здесь речь идет уже о сотнях тысяч километров. При этом наблюдать миссию в телескоп сейчас невозможно, увидеть ее можно только при возвращении астронавтов, и то это крайне сложно», – говорит Попов.

    Однако следить за миссией, в том числе с детьми, можно через интернет, подчеркивает астроном. Публикуется много инфографики, фото и материалов, особенно на сайтах NASA, где регулярно показывают, что происходит. Среди русскоязычных источников можно отметить блогеров, связанных с космической отраслью, например специалистов, работавших в РКК «Энергия», которые освещают такие события в соцсетях.

    «Если говорить о наблюдениях, то при небольшом бюджете можно купить простой телескоп за одну–три тысячи рублей. Это базовый вариант, но он позволит наблюдать Луну. С помощью переходника можно подключить телефон и снимать видео, рассматривать кратеры, Юпитер и его спутники», – делится собеседник.

    Более современный вариант, продолжает он, это смарт-телескопы. Это компактные устройства с камерами и автоматической настройкой, которые управляются со смартфона. Они сами находят объекты, делают сотни снимков и объединяют их в одно изображение без шумов. Такой результат сложно получить даже с большим телескопом. Изображение можно выводить на экран или проектор и показывать, например, Луну в крупном формате.

    «Что касается самой миссии, то сначала выполняются маневры вокруг Земли, затем аппарат отправится к Луне и совершит облет. Основная задача проверить, как работает корабль в реальных условиях перед дальнейшими этапами. Если миссия пройдет успешно, следующим шагом станет возвращение человека на Луну. Ранее астронавты уже высаживались, передвигались по поверхности и использовали лунные транспортные средства. Теперь эти планы хотят реализовать снова», – заключил Попов. 

    Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев и ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доцент кафедры механики и процессов управления РУДН Натан Эйсмонт в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснили разницу между текущей миссией «Артемида» и программой «Аполлон», которая была реализована США в 60-х годах прошлого столетия. Они также объяснили, что посадку экипажа на естественный спутник Земли на данный момент производить не будут, поскольку необходимо испытать новую технику.

    Комментарии (5)
    5 апреля 2026, 10:06 • Новости дня
    Ученые сообщили о гибели на Солнце самой яркой кометы года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самая яркая комета года C/2026 A1 прекратила свое существование, её поглотило Солнце, к которому она приблизилась, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Самая яркая комета этого года, C/2026 A1, прекратила свое существование после сближения с Солнцем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Институт космических исследований РАН. По данным лаборатории солнечной астрономии, комету не удалось вновь зафиксировать в поле зрения наблюдательных средств после того, как она исчезла у Солнца около 14:30 по московскому времени. Ученые уточнили: «Это означает, что небесное тело больше не существует – оно поглощено Солнцем, став его частью».

    Специалисты отмечают, что летучие вещества кометы рассеялись в солнечной короне, а пылевой хвост был вытеснен давлением света во внешние слои атмосферы звезды, где полностью исчезнет в ближайшее время. Считается, что крупные каменные фрагменты могли достичь поверхности Солнца.

    Комета C/2026 A1 относится к семейству комет Крейца – обломкам некогда огромной кометы, разрушившейся сотни или тысячи лет назад. В лаборатории пояснили, что другие крупные обломки этого тела ранее уже подходили к Солнцу, среди них Великая комета 1106 года, породившая в дальнейшем Великие кометы 1843 и, возможно, 1882 годов.

    Хотя изначально ученые ожидали от кометы яркости, сравнимой с Луной даже днем, ее размеры оказались меньше, а на подлёте к Солнцу она не распалась мгновенно, что не позволило появиться впечатляющему хвосту. Теперь самой яркой кометой на небе стала C/2025 R3 (PANSTARRS), ранее занимавшая второе место по яркости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые открыли первую в 2026 году комету C/2026 A1 и прогнозировали ее сгорание на Солнце 4 апреля. Инженер Уральского федерального университета Владилен Санакоев рассказывал о быстром сближении этой «царапающей» Солнце кометы с его поверхностью и возможном полном испарении после пролета. Астрономы ранее зафиксировали моментальное уничтожение в атмосфере Солнца двух древних комет с помощью космических коронографов.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 03:57 • Новости дня
    Астронавты сообщили о запахе гари из туалета на корабле миссии США к Луне

    Tекст: Антон Антонов

    Экипаж лунной миссии «Артемида II» сообщил о запахе гари, исходящем от недавно отремонтированного туалета стоимостью 23 млн долларов, пишет New York Post.

    Астронавт Кристина Кох, которая ранее и занималась ремонтом туалета, сообщила в эфире: «Я просто хотела удостовериться, что вы в курсе замечаний EGS по поводу своего рода запаха горелого нагревателя, который появлялся из туалета несколько раз», пишет New York Post.

    Кох отметила, что точный источник запаха не был установлен. Первоначально специалисты НАСА предположили, что запах может исходить от оранжевой изоляции на двери санитарного отсека туалета. Несмотря на инцидент, экипаж получил разрешение продолжать пользоваться туалетом, а в Центре управления полетами заявили об отсутствии серьезных опасений по поводу обнаруженного запаха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космическая миссия «Артемида II» стартовала с космодрома во Флориде с экипажем из четырех астронавтов на борту.

    Комментарии (0)
    3 апреля 2026, 10:30 • Новости дня
    Астрономы впервые увидели звезды ранней Вселенной в галактике

    В галактике Хеб зафиксировали необычайно чистые и горячие древние звезды

    Tекст: Мария Иванова

    Наблюдения далекой галактики Хеб (Hebe) показали крайне молодые, почти «чистые» звезды, сформировавшиеся всего через 400 млн лет после Большого взрыва.

    Астрономам удалось впервые наблюдать признаки самых первых звезд во Вселенной в галактике Hebe, существовавшей примерно через 400 млн лет после Большого взрыва, сообщает New Scientist.

    Исследование показало, что свет от этой галактики содержит линии, характерные для ионизированного гелия и водорода, без следов более тяжелых элементов. Такие особенности указывают на присутствие Population III – звезд, состоящих почти исключительно из водорода и гелия.

    По словам руководителя исследования Роберто Майолино из Кембриджского университета, «Похоже, что звезды Population III, насколько мы можем судить, являются самым правдоподобным объяснением. Все другие версии крайне неудовлетворительны». Галактику Hebe обнаружили с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» (James Webb) в 2024 году, однако только новые наблюдения позволили подтвердить, что спектральные линии действительно принадлежат ей, а не другой галактике.

    Ученые отмечают, что подобное открытие крайне важно для понимания процессов образования первых звезд и их влияния на дальнейшую эволюцию Вселенной. При этом астроном Дэниел Уэлен из Университета Портсмута считает результаты очень убедительными, но подчеркивает, что пока рано полностью исключать присутствие более зрелых Population II звезд. Моделирование показало, что большинство звезд в Hebe могут быть в 10–100 раз массивнее Солнца, а более легкие встречаются значительно реже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» астрономы выяснили, что молодые галактики по форме напоминают не диски, а «бананы».

    Британские астрономы зафиксировали одну из самых мощных звуковых волн во Вселенной, возникшую при столкновении галактик в Квинтете Стефана.

    Ученые создали искусственный интеллект, который нашел 44 потенциальных аналога Земли в нашей галактике.

    Комментарии (0)
    3 апреля 2026, 09:05 • Новости дня
    Китайская ракета Tianlong-3 потерпела неудачу при первом запуске

    Space Pioneer признала неудачным запуск тяжелой жидкотопливной ракеты Tianlong-3

    Tекст: Мария Иванова

    Тяжелая китайская ракета Tianlong-3, создаваемая как аналог Falcon 9 корпорации SpaceX и рассчитанная на выведение более 20 тонн груза, не смогла нормально отработать испытательный полет с космодрома Цзюцюань.

    О неудачной попытке запуска ракеты Tianlong-3 сообщило издание «Кэчуанбань жибао», передает ТАСС.

    Китайская аэрокосмическая компания Space Pioneer признала, что старт ее тяжелой жидкотопливной ракеты, создаваемой как аналог Falcon 9 корпорации SpaceX, завершился сбоем. Аппарат стартовал с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая, но в полете возникла неисправность.

    Команда Space Pioneer объявила, что проведет всесторонний анализ ситуации и разберется в причинах произошедшего. По замыслу разработчиков, Tianlong-3 должна выводить на орбиту более 20 тонн полезной нагрузки и способна за один раз отправить в космос 36 спутников.

    Китай параллельно активно развивает национальную космическую программу, создавая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для исследования Луны, астероидов и Марса. На орбите Земли уже работает китайская космическая станция, рассчитанная и на международное сотрудничество. В 2025 году Китай осуществил 92 запуска, побив собственный рекорд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай анонсировал первый полет ракеты Tianlong-3, сопоставимой по характеристикам с Falcon 9 компании SpaceX.

    Китайская компания Space Pioneer провела неудачное статическое испытание ракеты-носителя Tianlong-3 в июне 2024 года.

    Ранее китайская частная компания LandSpace Technology предприняла неудачную попытку вернуть многоразовую ракету-носитель ZQ-3 вертикальной посадкой.

    Комментарии (0)
    3 апреля 2026, 13:55 • Новости дня
    Космический аппарат Минобороны выведен на орбиту

    Космический аппарат Минобороны успешно вышел на целевую орбиту

    Tекст: Мария Иванова

    Новый космический аппарат Минобороны России выведен на расчетную орбиту, с ним установлена устойчивая телеметрическая связь, все бортовые системы работают в штатном режиме.

    В Министерстве обороны сообщили, что космический аппарат был успешно выведен на целевую орбиту и взят под управление средствами космических войск, передает ТАСС.

    В ведомстве уточнили: «Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1а» взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС».

    В Минобороны отметили, что с новым аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Все его бортовые системы функционируют в штатном режиме. Управление аппаратом продолжают вести специалисты космических войск Воздушно-космических сил России.

    Напомниим, 3 апреля космические войска ВКС провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с военным космическим аппаратом с космодрома Плесецк

    В августе 2025 года ракета легкого класса «Ангара-1.2» вывела военные спутники на целевые орбиты, они были приняты на управление средствами наземных комплексов космических войск ВКС.

    Комментарии (0)
    3 апреля 2026, 09:57 • Новости дня
    Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1а» с Плесецка

    Ракета «Союз-2.1а» с военным спутником успешно стартовала с Плесецка

    Tекст: Мария Иванова

    В среду утром с космодрома Плесецк успешно стартовала ракета «Союз-2.1а», на борту которой находится аппарат российского Минобороны.

    Информация о запуске  опубликована в Telegram-канале госкорпорации Роскосмос.

    В сообщении говорится: «Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк».

    Пуск ракеты среднего класса состоялся 3 апреля в 9.28 по московскому времени. За старт отвечал боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил.

    На борту ракеты находился космический аппарат, запуск которого проведен в интересах Министерства обороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 декабря 2025 года космические войска ВКС успешно осуществили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк с космическим аппаратом на борту.

    26 декабря 2025 года Роскосмос показал видеозапись штатного запуска ракеты «Союз-2.1а» с Плесецка и вывода аппарата на целевую орбиту.

    Комментарии (0)
    4 апреля 2026, 08:34 • Новости дня
    В Индонезии возложили цветы к памятнику Гагарину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Юрию Гагарину прошла в Джакарте.

    Торжественную церемонию возложения цветов к памятнику Юрию Гагарину в Джакарте приурочили к предстоящему Дню космонавтики, сообщает РИА «Новости». Мероприятие прошло при участии посла России в Индонезии Сергея Толченова, постоянного представителя России при АСЕАН Евгения Загайнова, а также послов Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и руководителя представительства Россотрудничества.

    Собравшиеся почтили память первого человека, побывавшего в космосе, и отметили вклад Гагарина в мировую историю. Посол России напомнил: «Шестьдесят пять лет назад, 12 апреля 1961 года, с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Восток-1» с Юрием Алексеевичем Гагариным на борту – первым человеком, совершившим полет в космическое пространство и открывшим новую эпоху в истории человечества».

    Особое внимание уделили историческим связям Индонезии с Гагариным: первый президент страны Сукарно лично вручил космонавту орден Звезды Махапутра II степени, одну из высших национальных наград. После этого визита имя Юрий стало популярным в Индонезии, а память о достижениях советского космонавта сохраняется до сих пор.

    Памятник Гагарину был установлен в Джакарте 10 марта 2021 года к 60-летию первого полета человека в космос и 70-летию дипломатических отношений между Россией и Индонезией. Монумент создан скульптором Алексеем Леоновым и был передан городу благотворительным фондом «Диалог культур – единый мир».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Парагвая Асунсьоне торжественно открыли бюст первого космонавта Юрия Гагарина при поддержке посольства России. В хорватском городе Пула неизвестные закрасили краской бюст Юрия Гагарина и нанесли на памятник националистический лозунг. День космонавтики ежегодно отмечают 12 апреля в память о первом орбитальном полете Юрия Гагарина на корабле «Восток-1».

    Комментарии (0)
    3 апреля 2026, 07:09 • Новости дня
    Аргентинский микроспутник вышел на связь после запуска с Artemis II

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Аргентинский микроспутник, запущенный к Луне на корабле Orion Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), успешно вышел на связь, сообщил глава секретариата по инновациям, науке и технологиям южноамериканской страны Дарио Хенуа.

    Хенуа сообщил, что аргентинский микроспутник Atenea, запущенный к Луне на борту корабля Orion в рамках миссии Artemis II NASA, успешно вышел на связь, передает ТАСС.

    «Наземные станции Национальной комиссии по космической деятельности в Кордове и на Огненной Земле приняли первые сигналы Atenea – аргентинского спутника, который является частью миссии Artemis II NASA по возвращению человечества на Луну. В 09:00 (15:00 мск) была достигнута максимальная точка связи на расстоянии более чем 70 тыс. км, что подтвердило полный успех операции», – написал Хенуа в соцсети X.

    Основные задачи спутника в космосе – измерение радиационного фона на различных орбитах, тестирование электронных компонентов для использования в безвоздушном пространстве, прием GPS-данных для геопереходных орбит, а также отработка каналов дальней связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космическая миссия «Артемида II» стартовала с космодрома во Флориде с экипажем из четырех астронавтов на борту.

    На корабле Orion в ходе миссии Artemis II произошло кратковременное нарушение связи с Центром управления полетами в Хьюстоне.

    Экипаж лунной миссии Artemis II на корабле Orion восстановил работу единственного туалета после устранения неполадки.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 03:01 • Новости дня
    Более 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
    Более 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о масштабном участии работников госкорпорации в специальной военной операции, подчеркнув их вклад и самоотверженность.

    «Да, это очень важная тема. Я признателен каждому нашему сотруднику, который пошел на специальную военную операцию. Наших бойцов там сейчас 1 357 человек», – сказал он ТАСС.

    Баканов добавил, что Роскосмос сохраняет за сотрудниками, ушедшими на СВО, вакансии и помогает их родственникам с трудоустройством.

    «Мы максимально внимательно относимся к их судьбе, к их родственникам, к их тем вакансиям, которые освободились из-за того, что они ушли на СВО, мы их  сохраняем, мы в обязательном порядке храним до того, как они вернутся, помогаем родственникам с трудоустройством, детям с образовательными учреждениями», –  рассказал глава Роскосмоса.

    Представители госкорпорации ранее отмечали, что более 500 работников отрасли активно участвуют в организации волонтерской помощи, а некоторые из них выезжают в воинские части на прифронтовую территорию.

    Всего свыше 100 тыс. работников ракетно-космической отрасли задействованы в волонтерской деятельности.

    По информации, озвученной Бакановым 12 апреля 2025 года, 342 сотрудника Роскосмоса были ранены во время участия в специальной военной операции, 105 человек погибли или числятся пропавшими без вести.

    Два добровольца из числа сотрудников госкорпорации удостоены звания Героя России, более 400 военнослужащих из числа работников отрасли получили государственные и ведомственные награды.

    Напомним, 6 апреля в России стартовала первая Неделя космоса, с наступлением которой космонавты Роскосмоса поздравили россиян с орбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос предложил оснастить свои объекты РЭБ и пассивной защитой. Кроме того, стало известно, что замглавы Минцифры Заренин заявил о намерении уйти добровольцем на СВО. Депутат челябинского парламента из списка Forbes ушел на СВО в 70 лет.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 01:50 • Новости дня
    Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с началом первой Недели космоса

    Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с началом Недели космоса

    Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с началом первой Недели космоса
    @ Скриншот с видео Telegram-канала Роскосмоса

    Tекст: Катерина Туманова

    Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Андрей Федяев и Сергей Микаев поздравили россиян с орбиты с началом Недели космоса и рассказали о некоторых ее событиях на Земле.

    «Поздравляем вас с началом Недели космоса. Это огромное событие не только для ракетно-космической отрасли, но и для всей нашей страны», – заявил Кудь-Сверчков, отметив внимание государства к космической сфере и объявление президентом страны Владимиром Путиным Недели космоса.

    Сергей Микаев добавил, что проведение Недели космоса в год 65-летней годовщины полета человека в космос – символично.

    «Юрий Гагарин навсегда вписал свое имя в историю человечества, проложив людям дорогу к звездам. Слоган Недели космоса – «Будущее за теми, кто смотрит вверх». Именно оттуда, из бескрайних просторов Вселенной человечество черпает вдохновение для новых открытий и свершений», – добавил космонавт.

    Андрей Федяев, в свою очередь, сообщил, что всю неделю, от Калининграда до Камчатки и Курильских островов пройдут десятки образовательных, культурных и памятных мероприятий.

    «В российских театрах и кинотеатрах пройдут показы спектаклей и фильмов о космосе. Космонавтике и роли нашей страны в освоении внеземного пространства будет посвящен урок из цикла «Разговоры о важном», – сказал Федяев.

    Напомним, в конце декабря 2025 года стало известно, что президент России Владимир Путин ввел в России ежегодную Неделю космоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос сообщил о запуске лунной электростанции к 2036 году. Эксперт Айрапетян сравнил жизнь на марсианской базе с освоением целины.

    Комментарии (0)
