Турция захотела возглавить операции НАТО в Черном море

Hurriyet: Турция готова возглавить операции НАТО в Черном море

Tекст: Дмитрий Зубарев

Турция может возглавить координацию сухопутных сил НАТО и командование прибывающими подразделениями альянса в случае кризиса, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Hurriyet.

По данным издания, такие функции Анкара будет выполнять не только как принимающая сторона, но и как координирующий центр, что подтвердили источники в сфере безопасности.

Колумнист Ханде Фырат, близкая к правительственным кругам, отметила: «Турция будет не только принимающей стороной, но и возьмёт на себя функции координации и командования сухопутными силами НАТО».

Помимо этого, обсуждается создание структуры для координации операций в Черном море. В публикации говорится, что для морских операций в Черном море формируется объединённая оперативная группа, и ключевая роль в этом механизме отводится Турции.

Hurriyet уточнила, что командование и статус принимающей стороны закрепляются за Анкарой как минимум до 2028 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил о готовности Анкары возглавить обеспечение безопасности в Черном море после завершения украинского конфликта.

Ранее НАТО обратилось к Турции с просьбой досрочно предоставить истребители F-16 для миссии по патрулированию воздушного пространства Балтийского моря.

На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне особый «черноморский акцент» анонсировал заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ.