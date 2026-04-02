В четырех отраслях в России средняя зарплата превысила 200 тыс. рублей

Tекст: Вера Басилая

В январе этого года в четырех российских отраслях была зафиксирована средняя зарплата свыше 200 тыс. рублей. Лидерами по уровню доходов стали специалисты, занятые в воздушном и космическом транспорте – их средний заработок составил 230,8 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Второе место заняли работники финансовой и страховой сфер, получавшие в среднем 220,7 тыс. рублей. На третьей позиции оказались сотрудники табачных производств со средним доходом 216,4 тыс. рублей. Замыкают четверку лидеров специалисты по добыче нефти и газа с зарплатой 209,1 тыс. рублей.

Годом ранее, в январе 2025 года, по статистике не было ни одной отрасли, где средняя зарплата превышала 200 тыс. рублей. В целом по стране средняя зарплата в январе составила 103,6 тыс. рублей. В расчет средней зарплаты входят все доходы сотрудников до вычета налогов и премии, а также сверхвысокие заработки отдельных работников.

Количество российских регионов, где средняя зарплата превышает 100 тыс. рублей, увеличилось до 15 в ноябре.