Ростех сообщил о тысячах уничтоженных «Краснополем-М2» целей в зоне СВО

«Краснополь-М2» уничтожил тысячи бронемашин, укреплений и мостов в зоне СВО

Tекст: Мария Иванова

О результатах применения управляемых боеприпасов в зоне спецоперации сообщил Telegram-канал госкорпорации Ростех.

По данным корпорации, российские военнослужащие поразили с помощью снарядов «Краснополь-М2» тысячи целей, среди которых самоходные артиллерийские установки, танки, БМП и другая бронетехника, а также огневые точки, укрепления, командные пункты и объекты управления БПЛА.

В сообщении подчеркивается, что на счету «Краснополя-М2» также уничтоженные мосты, переправы и пункты временной дислокации противника. Отмечается, что очередная партия этих боеприпасов уже поставлена в войска: ее в адрес Минобороны России отгрузил входящий в госкорпорацию холдинг «Высокоточные комплексы».

«Предприятия Госкорпорации Ростех выпускают широкую номенклатуру управляемых боеприпасов. Активно применяемый в ходе СВО снаряд «Краснополь-М2» отличается высокой эффективностью и исключительной меткостью даже на максимальных дистанциях», – заявили в корпорации. Там добавили, что стрельба «Краснополем-М2» ведется как из самоходных гаубиц, так и из буксируемых орудий с закрытых огневых позиций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» заявила о превосходстве управляемых снарядов «Краснополь» по точности над западными аналогами.

Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» поставил российской армии новые партии управляемых снарядов «Краснополь-М2» и ракет для комплекса «Корнет».

Минобороны России сообщило об уничтожении замаскированного танка ВСУ высокоточным боеприпасом «Краснополь» на константиновском направлении.