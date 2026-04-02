Росархив раскрыл сведения о 46 зарубежных визитах Гагарина

Tекст: Дмитрий Зубарев

Росархив располагает обширной коллекцией документов, связанных с жизнью Юрия Гагарина после его первого полета в космос, пишет РИА «Новости». Как рассказали в ведомстве, в архивах содержатся фотоматериалы, в основном черно-белые негативы, отражающие зарубежные визиты космонавта, церемонии встречи, его переговоры с главами государств, встречи с жителями, а также вручение наград и памятных подарков.

Директор Российского государственного архива научно-технической документации Марина Малютина отметила: «Наш архив хранит фотодокументы о большинстве поездок Гагарина, главным образом черно-белые негативы, на которых запечатлены его прибытие в страну, торжественная встреча на аэродроме или вокзале, его встречи с руководителями государства и обычными гражданами, официальные приемы, организованные в его честь, вручение ему наград и памятных подарков».

По словам Марины Малютиной, после полета в космос Гагарин стал фигурой мирового масштаба, совершив с 28 апреля 1961 года по 30 сентября 1967 года 46 зарубежных поездок и посетив 29 государств на четырех континентах. Некоторые страны космонавт посещал по два или даже три раза.

Полет Юрия Гагарина на корабле «Восток-1» состоялся 12 апреля 1961 года и стал первым в истории человечества. В память об этом событии ежегодно в этот день отмечается День космонавтики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) собрал свыше 53 тыс. фотодокументов о подготовке советских космонавтов, среди которых особое место занимают снимки Юрия Гагарина и его поездок.

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов передал в музей детского центра «Артек» рассекреченное личное дело Юрия Гагарина как важную реликвию.

В столице Парагвая Асунсьоне при поддержке посольства России торжественно открыли бюст Юрия Гагарина как знак уважения к первому полету человека в космос и его мировому значению.