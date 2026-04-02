СК возбудил дело после нападения алабая на школьницу в Томской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Уголовное дело возбуждено после нападения домашнего алабая на 11-летнюю девочку в деревне Лоскутово Томской области, передает ТАСС. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК, ребенку понадобилась медицинская помощь после инцидента.

В Следственном комитете уточнили: «Следственными органами СУ СК РФ по Томской области по озвученной в социальных медиа информации о травмировании несовершеннолетнего в результате нападения домашней собаки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)».

По версии следствия, нападение произошло, когда девочка возвращалась домой со школы. СК устанавливает все обстоятельства случившегося и принимает необходимые меры для выяснения степени ответственности владельцев собаки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приамурье после нападения алабая на девятилетнего мальчика правоохранители возбудили уголовное дело.

В Хакасии домашняя немецкая овчарка на улице напала на семилетнюю девочку и тяжело ее ранила.

В поселке Васильево в Татарстане девятилетняя девочка скончалась после тяжелых травм, полученных при нападении безнадзорных собак.