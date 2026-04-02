Школьник на Урале выстрелил в одноклассницу из-за успеваемости

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тринадцатилетний ученик школы в поселке Зайково Ирбитского района выстрелил в одноклассницу из пневматического пистолета после конфликта, связанного с успеваемостью, передает РИА «Новости». По данным полиции, пистолет был взят у старшего, 19-летнего брата подростка, который приобрел его через маркетплейс для борьбы с грызунами в конюшне.

В результате происшествия девочка получила ссадину головы, ее жизни ничего не угрожает. Незначительные травмы также получили учитель и бухгалтер школы, которые оказались рядом во время инцидента. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.

По словам Горелых, мальчик воспитывается в полной, благополучной семье и ранее на учете у органов профилактики не состоял. Между ним и пострадавшей одноклассницей были личные неприязненные отношения, причиной которых стала его успеваемость.

