  • Новость часаБолее 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран
    Ушаков посоветовал Каллас выпить
    Умер создатель ракеты «Циркон» Леонов
    Посол России пообещал Британии «сюрприз» в случае захвата судов
    В Сербии мигранта объявили подозреваемым в диверсии на газопроводе
    Для охраны венгерского участка «Турецкого потока» привлекли армию
    Дмитриев призвал готовиться к мировому кризису, сравнив его с началом ковида
    Киев решил обратиться к Конгрессу США за ракетами Patriot
    В 48 городах России и за рубежом прошла акция в защиту Армянской церкви
    2 апреля 2026, 07:31 • Новости дня

    Израиль сообщил о новом пуске ракет со стороны Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранская сторона запустила ракеты по израильской территории, запущены системы противовоздушной обороны, сообщили в израильской армии.

    Системы засекли ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля, заявили в израильской армии, передает РИА «Новости».

    «Оборонительные системы работают для перехвата угрозы», – указали там.

    Ранее в результате падения обломков ракет в районе Тель-Авива ранения получили 11-летняя девочка и еще двое взрослых.

    В среду армия обороны Израиля фиксировала пуск ракеты из Йемена.

    5 апреля 2026, 12:22 • Новости дня
    CBS: США уничтожили два своих самолета при спасении пилота в Иране
    @ Islamic Revolutionary Guard Corps/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Дарья Григоренко

    США во время спасательной операции на территории Ирана уничтожили два своих транспортных самолета, чтобы они не достались иранским силам, сообщили СМИ.

    Как передает CBS News, операция была проведена после того, как американский спецназ спас второго пилота сбитого истребителя F-15.

    Для эвакуации задействовали три дополнительных самолета, которые были отправлены за спецназовцами и спасенными летчиками. После завершения операции все они были доставлены в Кувейт, передает РБК.

    Телеканал сообщает, что операция завершилась незадолго до полуночи. По словам источников, все американские военные покинули воздушное пространство Ирана до рассвета.

    Ранее официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что миссия США по спасению пилота провалилась, два вертолета Black Hawk и самолет поддержки С-130 сбиты.

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    15 комментариев


    Как писала газета ВЗГЛЯД, США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя. Попытка США провести поисковую операцию для спасения пилота сбитого над Ираном истребителя F-35 завершилась полной неудачей.

    Комментарии (20)
    5 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Трамп в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп, употребив нецензурные выражения, резко высказался о необходимости открытия Ормузского пролива.

    Дональд Трамп в жесткой и нецензурной форме обратился к иранским властям, требуя открыть Ормузский пролив, передает РИА «Новости». В своем сообщении в социальной сети Truth Social он пригрозил Ирану серьезными последствиями, если пролив останется закрытым.

    «Откройте *** пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду – ПРОСТО СМОТРИТЕ!» – написал Трамп. По его словам, во вторник в Иране якобы ожидаются одновременно «День электростанций» и «День мостов».

    Свое гневное обращение Трамп завершил фразой «Слава Аллаху».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ормузский пролив остается открытым для судов дружественных стран и закрыт для тех, кто ведет войну против Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял меры для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив для судов, не связанных с США и Израилем. Представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил об открытости Ормузского пролива для всех судов при координации с Тегераном, за исключением «вражеских».


    Комментарии (45)
    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 09:46 • Новости дня
    Иран сообщил о провале миссии США по спасению пилота

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Миссия США по спасению пилота провалилась, два вертолета Black Hawk и самолет поддержки С-130 сбиты, заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

    Зольфагари заявил, что миссия США по спасению пилота завершилась неудачно, передает РИА «Новости». По словам Зольфагари, на юге Исфахана были сбиты два вертолета Black Hawk и транспортный военный самолет C-130, которые сейчас горят.

    Ранее США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, что привело к разрушениям и гибели гражданских лиц. В ответ иранские военные осуществляют удары по израильской территории и военным объектам США на Ближнем Востоке. Ситуация продолжает оставаться напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя. Попытка США провести поисковую операцию для спасения пилота сбитого над Ираном истребителя F-35 завершилась полной неудачей. Вооруженные силы Ирана сообщили о поражении трех самолетов и двух вертолетов США с использованием новых систем противовоздушной обороны.

    Комментарии (7)
    5 апреля 2026, 16:27 • Новости дня
    Трамп раскрыл подробности спасения второго пилота в Иране

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что второй пилот самолета F-15E, сбитого ранее в Иране, находится в безопасности.

    Трамп сообщил, что второй пилот сбитого в Иране истребителя F-15E был спасен и сейчас находится в безопасности, передает РИА «Новости». По словам Трампа, операция по его спасению была одной из самых смелых в истории вооруженных сил США.

    В своем обращении в социальной сети Truth Social Трамп заявил: «Дорогие соотечественники, за последние несколько часов вооруженные силы США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США по спасению одного из наших... членов экипажа, офицера, который также является весьма уважаемым полковником, и я рад сообщить вам, что он теперь в безопасности». Президент отметил, что американские военные в течение суток внимательно следили за местонахождением пилота.

    Трамп уточнил, что летчик получил ранения, однако с ним всё в порядке. По его словам, по его распоряжению на задание были отправлены десятки самолетов с самым современным вооружением.

    Президент также подчеркнул, что это первый случай в военной истории, когда двух американских пилотов удалось спасти по отдельности, причем оба находились глубоко на вражеской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о перехвате и уничтожении американского самолета, который занимался поиском второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E.

    Спецназ США спас второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E. США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя. Поиски второго члена экипажа сбитого над Ираном F-15E продолжались, при эвакуации спасенного пилота один из членов экипажа вертолета получил ранение.

    Комментарии (5)
    5 апреля 2026, 13:55 • Новости дня
    В Тегеране заявили о «полном разрушении» США из-за спасательных операций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США будут «полностью разрушены» в случае проведения еще трёх операций, похожих на операцию по спасению второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    Галибаф заявил, что США будут полностью разрушены, если проведут еще три операции, похожие на недавнюю попытку спасения американского пилота, передает РИА «Новости». Он прикрепил к своему сообщению в соцсети Х фотографию сбитой американской техники, участвовавшей в операции по спасению второго пилота F-15E.

    По словам представителя штаба иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари, усилия США по спасению второго пилота были безуспешными. Иранские военные сбили два вертолета Black Hawk и самолет поддержки C-130, участвовавшие в миссии.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что второй пилот сбитого в Иране F-15E был спасен и находится в безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны Ирана сбили стратегический истребитель F-15E ВВС США над центральной частью страны. В ходе поисковой операции американский спецназ спас второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15. Официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил о провале миссии США по спасению пилота и уничтожении двух вертолетов Black Hawk и самолета C-130.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 19:34 • Новости дня
    Лавров и Аракчи осудили угрозы персоналу АЭС «Бушер»

    Tекст: Ольга Иванова

    Главы внешнеполитических ведомств России и Ирана, Сергей Лавров и Аббас Аракчи, провели телефонный разговор, в ходе которого выразили обеспокоенность ситуацией вокруг АЭС «Бушер».

    Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора подчеркнули недопустимость создания угроз жизни персонала АЭС «Бушер» и рисков радиоактивной катастрофы для всего региона, передает РИА «Новости». В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что недавний обстрел территории станции, который произошел со стороны США и Израиля, привел к гибели одного из сотрудников.

    Министры выразили необходимость немедленного прекращения атак на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры Ирана, в том числе на АЭС «Бушер». В МИД РФ подчеркнули, что подобные действия являются безрассудными и незаконными, особенно в отношении объектов, находящихся под гарантиями МАГАТЭ.

    Лавров также отметил, что Москва надеется на успех усилий по деэскалации вокруг Ирана и считает, что этому серьезно бы поспособствовал отказ США от ультиматумов и возврат ситуации в переговорное русло. Российская сторона поддерживает долгосрочную и устойчивую нормализацию обстановки на Ближнем Востоке.

    Лавров и Аракчи призвали все стороны воздерживаться от шагов, которые могут подорвать шансы на политико-дипломатическое урегулирование кризиса вокруг Ирана. Министры заявили о необходимости избегать действий, в том числе на площадке Совета Безопасности ООН, которые могут негативно сказаться на продолжении диалога и разрешении напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования Аббасу Аракчи после гибели сотрудника иранской атомной станции.

    Территория иранской АЭС «Бушер» попала под обстрел США и Израиля. В результате атаки погиб один из сотрудников станции.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 09:36 • Новости дня
    КСИР сообщил об уничтожении искавшего сбитого пилота американского самолета

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о перехвате и уничтожении американского самолета, занимавшегося поиском второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E, сообщает телеканал Press TV.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о перехвате и уничтожении американского самолета, который осуществлял поиски второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV. В заявлении КСИР отмечается: «Американский самолёт, занимавшийся поиском пилота сбитого истребителя F-15, был перехвачен и уничтожен к югу от Исфахана».

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что второй пилот сбитого в Иране самолёта F-15E уже спасён и находится в безопасности. Он уточнил, что в спасательной операции были задействованы десятки самолётов.

    Кроме того, телеканал Press TV сообщает о заявлении иранских сил противовоздушной обороны, которые заявили о перехвате и уничтожении израильского беспилотника Hermes-900.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ США спас второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E. США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя. Поиски второго члена экипажа сбитого над Ираном F-15E продолжались, при эвакуации спасенного пилота один из членов экипажа вертолета получил ранение.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 11:16 • Новости дня
    Японские танкеры впервые с начала конфликта в Иране прошли через Ормузский пролив

    Tекст: Дарья Григоренко

    Два японских танкера впервые с момента начала нападения США и Израиля на Иран успешно прошли Ормузский пролив, сообщили СМИ.

    Как передает телеканал NHK, первым пролив пересек танкер Sohar LNG под панамским флагом с грузом от японской компании Mitsui O.S.K. Lines – выход из Персидского залива был зафиксирован к ночи 3 апреля. Следом вечером в субботу через пролив прошёл танкер Green Sanvi, который также перевозил сжиженный природный газ (СПГ) для Mitsui O.S.K. Lines, но шёл под индийским флагом, сообщили РИА «Новости».

    Компания Mitsui O.S.K. Lines подтвердила, что оба судна и их экипажи в безопасности. По данным японских властей, до этого момента в Персидском заливе фактически оставались заблокированными 45 судов, имеющих отношение к Японии.

    Ранее Ирана разрешил коммерческим судам с гуманитарными грузами и товарами первой необходимости проходить через Ормузский пролив.

    В пятницу газовоз, находящийся под управлением оманской компании Oman Ship Management, стал первым судном подобного класса, которому удалось пройти Ормузский пролив после начала военной операции США и Израиля против Ирана.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 15:52 • Новости дня
    КСИР сообщил о ракетных ударах по нефтехимии Израиля и стран Персидского залива

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранские военные заявили о начале ответной операции с ударами по предприятиям нефтехимии в нескольких странах Ближнего Востока, включая Израиль и государства Персидского залива.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по объектам нефтехимической промышленности в Израиле, ОАЭ, Бахрейне и Кувейте, передает РИА «Новости». В официальном сообщении КСИР отмечается: «Сегодня утром в исполнение был приведен первый этап ответной операции, были нанесены удары по сионистским целям и экономическим интересам США в регионе: по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, газовой инфраструктуре в ОАЭ, американским предприятиям нефтехимии в ОАЭ, американским предприятиям нефтехимии в Бахрейне, американской нефтехимической инфраструктуре в Кувейте».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР Ирана атаковал три авиабазы Израиля и несколько баз США, а также предприятия сталелитейной и алюминиевой промышленности в ОАЭ и Бахрейне. В рамках 76-й волны операции «Правдивое обещание – 4» иранские силы нанесли удары по базам США Аль-Дафра в ОАЭ и Виктория в Ираке, а также по инфраструктуре израильской армии в Ашкелоне, Тель-Авиве и Хайфе. Военные Ирана с помощью беспилотников атаковали радар ELTA в порту Хайфа и топливные хранилища на авиабазе Бен-Гурион, а президент Масуд Пезешкиан предупредил о жестком ответе на удары США и Израиля по инфраструктуре страны.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 05:45 • Новости дня
    Дочь Сулеймани опровергла связь задержанных в США женщин с семьей генерала

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские женщины, задержанные в Соединенных Штатах, не связаны с родственниками генерала Касема Сулеймани, убитого в 2020 году, сообщила его дочь Зейнаб Сулеймани.

    Зейнаб Сулеймани назвала ложью официальные заявления Госдепа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    «Задержанные в США иранские женщины не имеют никакого отношения к семье Касема Сулеймани», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдеп заявил, что федеральные агенты США задержали племянницу и внучатую племянницу убитого генерала Сулеймани. Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате авиаудара с американского беспилотника по международному аэропорту Багдада.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 11:33 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали нефтехимический завод в Бахрейне

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранские беспилотники нанесли удар по объектам нефтехимической компании Gulf Petrochemical Industries в Бахрейне, говорится в заявлении корпорации, которое приводит Бахрейнское информационное агентство.

    «Несколько производственных подразделений подверглись атаке иранских беспилотников <…>, что привело к возгоранию. Пожар был полностью взят под контроль и потушен, пострадавших нет», – говорится в официальном сообщении компании, передает ТАСС.

    В настоящее время специалисты оценивают размер материального ущерба, нанесенного в результате атаки.

    Ранее сообщалось, что иранский беспилотник поразил один из топливных резервуаров бахрейнской нефтегазовой компании Bapco Energies.

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    15 комментариев


    Как писала газета ВЗГЛЯД, нефтеперерабатывающий завод Bapco Energies в Бахрейне после удара Ирана продолжил функционировать без перебоев, несмотря на локальное возгорание. Иранский КСИР в рамках 82-й волны операции «Правдивое обещание 4» нанес удары по объектам США в регионе, в том числе по базе Шейх-Иса в Бахрейне с резервуарами с топливом.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 09:08 • Новости дня
    Иранский беспилотник атаковал топливный резервуар Bapco в Бахрейне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранский беспилотник поразил один из топливных резервуаров бахрейнской нефтегазовой компании Bapco Energies, возникший в результате удара пожар потушен, говорится в заявлении корпорации, которое приводит Бахрейнское информационное агентство.

    Иранский беспилотник атаковал топливный резервуар компании Bapco Energies в Бахрейне, передает ТАСС. По информации Бахрейнского информационного агентства, инцидент произошел утром в воскресенье. В результате атаки на территории нефтегазовой компании возник пожар, который удалось оперативно потушить.

    В заявлении Bapco Energies отмечается: «[Атака] привела к пожару в одном из резервуаров, пострадавших нет. Возгорание было полностью ликвидировано, ситуация взята под контроль». Сейчас специалисты компании занимаются оценкой ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нефтеперерабатывающий завод Bapco Energies в Бахрейне после удара Ирана продолжил функционировать без перебоев, несмотря на локальное возгорание. Иранский КСИР в рамках 82-й волны операции «Правдивое обещание 4» нанес удары по объектам США в регионе, в том числе по базе Шейх-Иса в Бахрейне с резервуарами с топливом. Корпус стражей исламской революции сообщил о разрушении в Бахрейне радиолокационной системы раннего предупреждения AR-327 в результате удара.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 18:53 • Новости дня
    Лавров выразил соболезнования Ирану из-за гибели сотрудника АЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования Аббасу Аракчи после гибели сотрудника иранской атомной станции в результате обстрела.

    Сергей Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана Аббасу Аракчи по поводу гибели сотрудника АЭС «Бушер», передает РИА «Новости». Как сообщили в МИД России, трагедия произошла в результате обстрела территории станции, которую, по данным иранской стороны, обстреляли США и Израиль.

    Организация по атомной энергии Ирана уточнила, что в результате удара погиб один из сотрудников станции, являвшийся гражданином Ирана. Российский министр отметил, что Москва глубоко сожалеет о случившемся и сочувствует семьям пострадавших.

    МИД России особо подчеркнул, что Лавров выразил соболезнования лично иранскому коллеге, отметив важность сотрудничества между странами в сфере атомной энергетики и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, территория иранской АЭС «Бушер» попала под обстрел США и Израиля. В результате атаки погиб один из сотрудников станции.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 09:28 • Новости дня
    Иран оставил небо закрытым для рейсов до 12 апреля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воздушное пространство Ирана останется закрытым еще как минимум неделю – до 12 апреля, сообщил источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.

    Воздушное пространство Ирана останется недоступным для гражданской авиации до 12 апреля, передает ТАСС. Это решение было принято после недавних событий, связанных с военной операцией США и Израиля на Ближнем Востоке, когда под удары попали крупнейшие города страны, включая Тегеран.

    Источник в авиадиспетчерских кругах сообщил агентству, что «небо над Ираном будет закрыто для полетов, ориентировочно, до 08:30 по всемирному времени (11:30 мск) воскресенья, 12 апреля». Власти страны уточнили, что исключение составят полеты государственной, военной и санитарной авиации, а также рейсы для поиска и спасения, выполняемые по отдельным разрешениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, воздушное пространство Ирана закрыто для полетов гражданской авиации на неопределенный срок на фоне атак Израиля. Источники в авиадиспетчерских кругах сообщили о возможном продлении запрета на полеты над Ираном до первой половины дня 3 марта. Авиационные власти Бахрейна, Катара и Кувейта продлили запрет на полеты в своем воздушном пространстве до вечера на фоне закрытого неба над Ираном и Ираком.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Глава МИД Ирана назвал угрозы США признанием военных преступлений

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что угрозы США атаковать энергетику страны являются признанием военных преступлений, потребовав немедленного осуждения.

    Угрозы США нанести удары по энергетическим объектам Ирана являются «признанием военных преступлений» Вашингтоном, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в беседе с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости». По словам Аракчи, такие заявления официальных лиц США прямо свидетельствуют о готовности нарушать международное право.

    Министр подчеркнул, что Соединенные Штаты с начала военных действий наносили удары по промышленно-энергетической, образовательной, медицинской и атомной инфраструктуре Ирана. Он призвал Совет Безопасности ООН и МАГАТЭ дать незамедлительную оценку этим действиям и осудить атаки США против иранских объектов.

    В заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана, говорится, что подобные шаги США создают опасный прецедент для мировой безопасности. Иранская сторона выражает обеспокоенность тем, что действия Вашингтона могут привести к дальнейшей эскалации конфликта в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы внешнеполитических ведомств России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонный разговор и выразили обеспокоенность ситуацией вокруг АЭС «Бушер». Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что последствия обстрелов АЭС «Бушер» могут привести к уничтожению жизни в столицах стран Персидского залива.

    Комментарии (0)
    Главное
    Капитана затонувшего в Азовском море сухогруза госпитализирован
    Трамп в грубой форме обратился к Ирану и упомянул Аллаха
    В Дагестане обрушился мост на трассе «Кавказ»
    США понесли потери в авиации при спасении пилота в Иране
    «Радио Судного дня» передало третье необычное сообщение за сутки
    Ученые сообщили о гибели на Солнце самой яркой кометы года
    Вытолкнувший проводницу из поезда в Костромской области пассажир задержан