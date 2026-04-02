ОАЭ сбили иранскую ракету над Абу-Даби

Tекст: Дмитрий Зубарев

Системы противовоздушной обороны ОАЭ перехватили и сбили ракету, запущенную из Ирана, в небе над Абу-Даби, передает ТАСС. Инцидент произошел в районе экономической зоны Халифа, которая расположена в западной части города.

Власти Абу-Даби сообщили, что ракета была успешно уничтожена, благодаря чему удалось избежать жертв среди населения. По информации пресс-службы, в результате происшествия никто не пострадал, однако был зафиксирован незначительный материальный ущерб.

Ранее Иран атаковал ракетами и дронами базы США в Ираке, Кувейте и ОАЭ.



