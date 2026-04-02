ВМФ России провел маневрирование с ВМС Индонезии у Джакарты

Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России провел совместное маневрирование с ВМС Индонезии после делового захода в порт Танджунг Приок в Джакарте, сообщает РИА «Новости». В составе российского отряда находились корвет «Громкий», подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» и морской буксир «Андрей Степанов».

С индонезийской стороны в учениях участвовали два корвета типа Парчим: «Ламбунг Мангкурат» и «Чиптади». Маневры сопровождались тренировками по связи, где экипажи отрабатывали построение различных строев и применение нескольких видов связи.

Основной целью совместных тренировок стало повышение уровня оперативного взаимодействия между флотами двух стран. Учения направлены на отработку координации при проведении совместных операций в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с корветом «Громкий» прибыл с деловым визитом в порт Танджунг Приок в Джакарте.

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Индонезии Прабово Субианто подтвердил надежность военно-технического сотрудничества двух стран и развитие контактов между военными ведомствами.

Посол России в Индонезии Сергей Толченов заявил о проведении в 2026 году очередных крупных российско-индонезийских учений «Орруда» в морях у берегов России.