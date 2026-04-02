МО Тайваня зафиксировало 25 китайских самолетов и девять кораблей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооружённые силы Тайваня за прошедшие сутки зафиксировали присутствие 25 воздушных судов и девяти кораблей Народно-освободительной армии Китая вблизи острова, передает РИА «Новости». В заявлении оборонного ведомства Тайваня в соцсети X отмечается: «С 6.00 среды по 6.00 четверга 25 воздушных судов и девять кораблей Народно-освободительной армии Китая были зафиксированы вокруг Тайваня».

Из 25 самолетов шестнадцать пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова. Тайбэй регулярно сообщает о подобных действиях Китая в условиях сохраняющейся напряжённости вокруг статуса острова.

Официальные отношения между Пекином и Тайванем были разорваны в 1949 году, после победы Компартии Китая в гражданской войне и ухода Гоминьдана на остров. С конца 1980-х годов стороны возобновили деловые и неформальные контакты, а с начала 1990-х годов взаимодействуют через специально созданные неправительственные структуры.

