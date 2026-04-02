Tекст: Дмитрий Зубарев

Дмитриев призвал британских и европейских чиновников признать свои ошибки и вернуться к сотрудничеству с Россией, передает ТАСС. По его словам, для исправления ситуации необходимо «искупить вину, снизить напряжённость, восстановить «Северный поток-2» за свой счёт и встать в очередь за доступными и надёжными российскими нефтью, газом, удобрениями, гелием и другими ключевыми товарами». Дмитриев подчеркнул, что всё начинается с признания ошибок со стороны ЕС и Британии.

Заявление Дмитриева прозвучало на фоне выступления бывшего президента США Дональда Трампа, который отметил, что США не нуждаются в Ормузском проливе и порекомендовал странам, импортирующим нефть через этот маршрут, самостоятельно обеспечить безопасность своих судов. Трамп также добавил, что эти страны могут приобретать нефть у Соединённых Штатов.

Напомним, конфликт в Персидском заливе обострился в конце февраля, когда США и Израиль начали военные действия против Ирана. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции, а удары были нанесены также по военным объектам США в ряде стран Ближнего Востока.

Иранские власти приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими удары по Ирану. В то же время дружественным странам, включая Россию, Индию, Ирак, Китай и Пакистан, был разрешён проход через пролив.

Ранее Дмитриев спрогнозировал экономический крах Евросоюза в 2026 году.



