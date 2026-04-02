Роскачество решило проверить подсолнечное и сливочное масло

Протасов сообщил, что Роскачество в этом году проведет повторную проверку оливкового масла, а также исследует качество подсолнечного и сливочного масла, передает РИА «Новости». По его словам, такие меры необходимы для контроля качества продукции на рынке.

Протасов напомнил, что впервые исследование оливкового масла Роскачество провело в прошлом году, тогда было выявлено много нарушений. «Мы проводим работу с торговыми сетями и производителями, направляем им результаты исследований, чтобы они провели корректирующие мероприятия и сняли с полок продукцию с нарушениями», – заявил он.

Руководитель Роскачества отметил, что обычно производители быстро реагируют на выявленные недостатки, а затем возвращаются для повторных проверок. В этом году планируется повторная экспертиза оливкового масла, чтобы удостовериться в его качестве на российском рынке.

Кроме того, дополнительные проверки затронут подсолнечное и сливочное масло. Исследования будут проводиться, в том числе, для определения продукции, которая сможет получить государственный знак качества.

В прошлом году Роскачество обнаружило признаки фальсификации в 7 из 15 образцов оливкового масла, причем 5 из них продавались под маркой Extra Virgin.

Ранее Роспотребнадзор обнаружил тонны фальсификата среди сыра и масла.



