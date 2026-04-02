В Роскачестве разъяснили правила возврата лекарств

Tекст: Алексей Дегтярёв

«По общему правилу лекарства надлежащего качества, купленные в аптеке, вернуть или обменять не получится, поскольку лекарственные препараты и медицинские изделия входят в утвержденный постановлением правительства РФ от 31.12.2020 №2463 Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену (п. 1)», – сказал Поздняков RT.

В то же время специалист подчеркнул, что при дистанционной покупке лекарства надлежащего качества потребитель вправе отказаться от него до оплаты заказа, при этом оплачивается только услуга доставки. Что касается препаратов ненадлежащего качества, их можно вернуть со ссылкой на статью 18 закона «О защите прав потребителей».

Он пояснил, что при обнаружении недостатков, например истечения срока годности, отсутствия обязательной информации или несоответствия описанию, покупатель может потребовать замену на качественный товар или расторжение договора купли-продажи с возвратом уплаченной суммы.

Сначала можно обратиться в аптеку устно, показав фармацевту или провизору недостаток, и нередко при очевидной проблеме требования удовлетворяются добровольно.

В случае отказа в устной форме рекомендуется направить письменную претензию руководству аптеки и оставить у себя экземпляр с подписью представителя организации. При отказе принять документ или подтвердить его получение претензию советуют отправить почтой с уведомлением о вручении и описью вложения. Если после этого требования не удовлетворят, потребитель вправе подать исковое заявление в суд, резюмировал Поздняков.

