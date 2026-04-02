В Общественной палате напомнили о штрафах за нецензурную брань в интернете

«Использование нецензурной лексики в интернете, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, государственные символы, с правовой точки зрения расценивается как демонстрация неуважения к обществу. Предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 30 тыс. рублей до 100 тыс. рублей», – рассказал он РИА «Новости».

За повторное нарушение предусмотрен штраф от 100 до 200 тыс. рублей. Если лицо повторно нарушает закон более двух раз, штраф увеличивается до 300 тыс. рублей. Также может быть назначен административный арест на срок до 15 суток.

В случаях, когда оскорбление направлено против представителей власти, участников судебного процесса или военнослужащих, наступает уголовная ответственность.

Публичное употребление нецензурной лексики квалифицируется как мелкое хулиганство и влечет штраф от 500 до 1 тыс. рублей либо арест до 15 суток. Машаров подчеркнул, что в законодательстве точное определение нецензурной лексики отсутствует.

