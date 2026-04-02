В финских тюрьмах насчитали десятки граждан России

Алексей Дегтярёв

В тюрьмах страны содержатся 44 гражданина России, из них 17 находятся под следствием, пояснили в агентстве, передает РИА «Новости».

Ведущий специалист агентства Туомо Халмеенмяки сообщил, что 21 заключенный имеет только российское гражданство, а 23 имеют как российское, так и финское гражданство.

Осужденных россиян в стране сейчас в общей сложности 27 человек.

По данным агентства, 12 граждан России отбывают наказание за преступления, связанные с наркотиками. По делам об убийстве или покушении на убийство в тюрьмах находятся шесть россиян, еще девять человек осуждены за другие преступления.

