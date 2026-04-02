Трамп в обращении к нации заявил, что США не позволят Ирану иметь ядерное оружие

Tекст: Катерина Туманова

В обращении к нации американский лидер привычно заявил, что операция в Иране, которую проводят США, близка к завершению. По его словам, ракетный потенциал Ирана «резко сокращен», но Вашингтон никогда не позволит Ирану обладать собственным ядерным оружием.

Ядерная программа Ирана, по словам американского президента, одна из основных причин начала войны с республикой.

Трамп отмечает, что одной воздушной кампанией решить эту проблему не удастся, так как Иран располагает обогащенным ураном, необходимым для создания ядерного оружия. Эти запасы, по его словам, глубоко под землей и только сложная наземная операция позволит до них добраться.

Американский лидер также заявил о том, что США нуждаются в ближневосточной нефти, но поскольку этот рынок глобальный, высокие цены на нефть окажут влияние и на ситуацию в США.

Трамп уверен, что войной с Ираном сделал то, чего не осмелился сотворить ни один предшественник за свой срок, а именно, спасти Америку от угрозы со стороны Ирана.

«Они совершали ошибки, и я их исправляю», – сказал он.

В своей речи глава Белого дома повторяет ультиматум Ирану, который поплатится электростанциями, если не удастся заключить сделку, но ничего не говорит о сроках.

«Мы закончим эту работу, и закончим очень быстро», – повторяет он.

