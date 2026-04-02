Вице-премьер Оверчук раскрыл планы Вашингтона на «Маршрут Трампа»

Оверчук раскрыл планы Вашингтона на «Маршрут Трампа»

Tекст: Катерина Туманова

«Для Вашингтона «Маршрут Трампа» – это международный транспортный коридор, обеспечивающий вывоз критических минералов из Средней Азии в США, а также контроль за северной границей Ирана», – отметил Оверчук в беседе с ТАСС.

Вокруг этой дороги сосредоточено множество интересов различных государств, из-за чего ее даже называют по-разному, отметил он.

По словам Оверчука, с точки зрения руководства Азербайджана, «Зангезурский коридор» нужен для восстановления транспортной связанности между двумя частями страны, открытия прямого сообщения с Турцией и развития Азербайджана в качестве евразийского транспортно-логистического узла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Оверчук осенью 2025 года говорил, что Москва, Баку и Тегеран строят логистику до Персидского залива. Россия заявляла, что рассмотрит все аспекты проекта транспортного коридора между Арменией и Азербайджаном с рабочим названием «Маршрут Трампа». Оверчук в апреле 2026 года заявил, что разговора о передаче Казахстану концессии на ж/д Армении с Россией не было.