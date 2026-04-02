Tекст: Катерина Туманова

«В ходе расследования убийства генерала Фанила Сарварова установлено, что масса взрывчатого вещества, заложенного под днище его автомобиля, составляла один килограмм в тротиловом эквиваленте», – сказал он РИА «Новости».

Бастрыкин отметил, что в рамках расследования были допрошены десятки свидетелей, назначены необходимые экспертизы, а также продолжается работа по установлению причастных к покушению лиц.

Напомним, утром 22 декабря 2025 года на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате взрыва погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы сразу же доложили президенту Владимиру Путину об убийстве Сарварова. Рябков допустил связь убийства генерала Сарварова с политическими событиями.Эксперты

сообщили газете ВЗГЛЯД, что «удар возмездия за убийство генерала Сарварова должен коснуться украинских разведывательных структур и служб, которые занимаются подготовкой диверсантов, действующих на территории нашей страны».