Синоптик спрогнозировал снег с дождем в Москве на следующей неделе

Tекст: Катерина Туманова

«Кардинальные перемены в атмосфере намечаются на следующей неделе. Большую часть понедельника Москва будет находиться под защитой антициклонального купола с характерной переменной облачностью и сухим воздухом», – рассказал он РИА «Новости».

Температура 6 апреля поднимется до +11...+14 градусов, но к вечеру, с приближением теплого фронта, небо затянут облака и начнутся обложные дожди,

Во вторник ночью, по словам синоптика, ожидаются дожди, а температура составит от +2 до +5 градусов. Днем возможны ливни с мокрым снегом, воздух прогреется не выше +6...+9.

В среду циклон принесет полярный воздух и осадки в виде мокрого снега с дождем, а ночная температура опустится до 0...+3, а днем до +5...+8 градусов.

По прогнозу Тишковца, в четверг клин арктического воздуха приведет к похолоданию до 0...–3 градусов в предрассветные часы, а днем ожидается не выше +2...+5.

Сохранится вероятность кратковременных осадков в виде снега и мокрого снега, на дорогах появится гололедица.

