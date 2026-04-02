Москвичи поспорили, должны ли взрослые дети опекать родителей

Алёна Задорожная

«У родителей с детьми должны быть выстроены такие отношения, чтобы старшее поколение ожидало посильной помощи от чад, но не принуждало к ней», – считает опрошенная.

«Дети должны по меньшей мере задумываться о помощи родителям. Порыв души к поддержке старшего поколения я считаю правильным», – подтверждает другой респондент.

«Оптимально, чтобы дети помогали родителям по желанию. Это не должно быть обязательной практикой», – добавляет москвичка. «Если деньгами поддержать не получается, то можно купить продуктов», – предлагает она. «Я помогаю родителям вниманием, приезжаю на праздники, радую их своим присутствием», – делится молодой человек.

Заметная часть респондентов считает помощь старшему поколению непременным обязательством. «Однозначно от детей должна исходить денежная поддержка. В целом присутствие ребенка в жизни родителей – особенно пожилых – необходимо», – уверена опрошенная.

«Моральная и физическая поддержка со стороны детей крайне важна родителям, особенно возрастным», – соглашается другая девушка. «Дети должны показывать заботу о родителях: каждое утро звонить и интересоваться, как у них дела, как они себя чувствуют. Мы сами регулярно напоминаем своим внукам о необходимости звонить бабушке и дедушке», – делится следующая опрошенная.

«Нередко дети вырастают и забывают про родителей на фоне работы и своей семьи. Это очень плохо. Мама и папа дали чадам все что могли, а в ответ им никто не подаст даже стакана воды», – сетует молодой человек.

Часть респондентов считает важным найти баланс между личной жизнью и помощью родителям.

«Я не понимаю практику, когда свою жизнь полностью посвящают родителям. Вместе с тем важно, чтобы дети обеспечили им комфортную старость и свое присутствие рядом. Также можно нанять помощников для ухода за старшим поколением», – отмечает москвичка.

Впрочем, встречается в обществе и альтернативная точка зрения. «Дети выросли, их отпустили во взрослую жизнь. Пусть занимаются своими делами», – говорит мужчина. «Родители – это взрослые люди. Они вправе рассчитывать на помощь детей только в случае, если сами больны и не могут за собой присмотреть», – заключила москвичка.

