    19 апреля 2026, 22:24 • Новости дня

    Минэнерго США назвало прагматичным продление лицензии на российскую нефть

    Tекст: Антон Антонов

    Tекст: Антон Антонов

    Американское руководство считает прагматичным шагом временное разрешение на реализацию российской нефти, заявил министр энергетики США Крис Райт.

    «Мы просто приняли краткосрочное прагматичное решение, продиктованное гуманитарными соображениями: вместо того, чтобы вся эта нефть шла в Китай, часть ее должна поступать в Индию, часть – в другие азиатские страны, где ее будут перерабатывать и использовать для снабжения населения энергией», – заявил Райт.

    По словам министра, индийская сторона активно экспортирует готовое топливо в европейские страны, которые серьезно обеспокоены стоимостью энергоносителей. Политик добавил, что текущие шаги призваны лишь перенаправить уже находящиеся в мировом обороте объемы сырья по новым маршрутам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское финансовое ведомство выпустило генеральную лицензию, которая временно выводит из-под санкционных ограничений приобретение сырья из России, погруженного на танкеры до 17 апреля.

    Райт заявил, что нынешнее решение носит временный характер. США, по его словам, в дальнейшем намерены восстановить запрет на поставки нефти из России.

    18 апреля 2026, 13:59 • Новости дня
    Сергей Лавров рассказал о человеческом жесте Мадлен Олбрайт

    18 апреля 2026, 13:59 • Новости дня

    Tекст: Мария Иванова
    Tекст: Мария Иванова

    Во время работы при ООН в 1990-е годы американская коллега Мадлен Олбрайт делала для российского дипломата исключение, позволяя ему нарушать строгие антитабачные правила, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

    Воспоминаниями о бывшем госсекретаре США руководитель российского внешнеполитического ведомства поделился на Анталийском дипломатическом форуме, передает РИА «Новости».

    Политик рассказал о совместной работе с американской коллегой в качестве представителей своих стран.

    В те годы действовал строгий запрет на курение в общественных местах, однако американка делала исключение для российского дипломата в отеле Waldorf Astoria. «Она, я вспоминаю с теплотой, всегда приглашала меня в библиотеку, где стояла пепельница и лежали сигареты. «Я знаю, ты куришь – пожалуйста», – отметил министр.

    Подобное отношение со стороны представителя Соединенных Штатов российский политик назвал настоящим человеческим жестом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дискуссия с участием министра иностранных дел России на Антальском дипломатическом форуме вызвала значительный интерес публики.

    В ходе своего выступления дипломат указал на внутренние трудности западного военно-политического альянса.

    17 апреля 2026, 22:30 • Новости дня
    В США набирает обороты новый способ кражи бензина из-за роста цен на топливо
    17 апреля 2026, 16:25 • Новости дня
    В США фиксируют рост числа краж топлива из автомобилей изуверским способом на фоне подорожания бензина из-за войны с Ираном.

    Как пишет The Washington Post, житель Аризоны Таси Малала заметил стремительное падение уровня топлива. Он остановился и увидел, как бензин «буквально льется из-под машины». В автосервисе выяснилось, что злоумышленники просверлили в бензобаке отверстие с помощью обычной дрели. Счет на ремонт бензобака составил почти три тыс. долларов.

    По данным американских автомастерских, такая схема «просверлить и слить» становится все более распространенной: в одном из сервисов Лос-Анджелеса сообщили, что теперь ремонтируют поврежденные таким образом баки примерно раз в неделю, тогда как раньше сталкивались с этим считаные разы.

    Страховые компании также также отмечают рост подобных обращений. Эксперты связывают появление нового способа воровства с рекордным за четыре года ростом цен на топливо и усложнением традиционного «сифонирования» – откачки бензина шлангом из горловины бака. В современных машинах заливные горловины уже делают более узкими и изогнутыми, устанавливают внутренние клапаны и дополнительные элементы, а экологические нормы требуют герметичных топливных систем, что сильно затрудняет доступ.

    Между тем случаи краж топлива фиксируются не только у частных автовладельцев. В Сент-Луисе неизвестные просверлили бак дизельного грузовика мобильного продовольственного пункта католической благотворительной организации Society of St. Vincent de Paul, полностью слив дорогое топливо и выведя машину из строя. Руководитель организации признал, что понимает, насколько тяжелое сейчас время для многих, но отметил, что более «старомодный» способ – сифонирование – обошелся бы благотворителям значительно дешевле.

    Представители страхового рынка проводят параллели с волнами краж каталитических нейтрализаторов, которые злоумышленники вырезают ради драгметаллов, также обрекая автовладельцев на дорогой ремонт. В то же время страховщики подчеркивают, что ущерб от просверленных бензобаков обычно покрывается полисами с расширенным пакетом.

    Ранее клиника в Новой Зеландии выставила США счет за бензин из-за войны в Иране.

    19 апреля 2026, 12:25 • Видео
    Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

    Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    18 апреля 2026, 21:05 • Новости дня
    МИД оценил перспективу нормализации отношений России и США

    МИД оценил перспективу нормализации отношений России и США

    Tекст: Вера Басилая

    Контакты между двумя государствами начали постепенно восстанавливаться, однако говорить о полноценном урегулировании кризиса пока преждевременно из-за продолжающейся санкционной политики, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин.

    Дробинин в интервью сербской газете «Политика» заявил, что Москва и Вашингтон частично возобновили диалог, но говорить о нормализации отношений пока рано, передает ТАСС.

    По его словам, сейчас правильнее говорить о частичном прогрессе по сравнению с поздним периодом администрации Джо Байдена, когда связи были практически полностью оборваны по инициативе Вашингтона.

    Дробинин отметил, что команда президента США демонстрирует готовность обсуждать урегулирование кризиса на Украине. Однако, по его словам, «практические действия американцев вызывают большие сомнения в их готовности к работе по формированию справедливого миропорядка». Он напомнил о продолжающейся санкционной кампании против России, военно-разведывательной поддержке Киева, а также агрессивных действиях США в отношении Венесуэлы и Ирана.

    В другом интервью Дробинин рассказал, что американцы заверяют о приверженности договоренностям, достигнутым на саммите в Анкоридже в августе 2025 года, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что на Аляске были согласованы российско-американские подходы к украинскому урегулированию, и обе стороны подтверждают верность этим договоренностям.

    Дипломат добавил, что команда президента Трампа использует один состав переговорщиков по Украине и ближневосточному урегулированию, из-за чего украинский конфликт временно отошел для Вашингтона на второй план.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что назрел разговор с США о том, как американцы видят будущее экономических отношений с Россией.

    Лавров подчеркнул, что Москва готова к диалогу по вопросам экономики.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о замедлении темпов нормализации российско-американских отношений.

    19 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Глава Минэнерго США объяснил продление лицензии на продажу российской нефти
    19 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение США продлить лицензию на продажу российской нефти было принято после встречи «Большой двадцатки» в Вашингтоне. Об этом заявил глава Минэнерго США Крис Райт.

    «Здесь проходила конференция G20, к нам приехали банкиры со всего мира, которые, по сути, обращались с просьбами: «Мы хотим, чтобы цены на энергоносители оставались для нас низкими… Будьте конструктивны»», – заявил Крис Райт в интервью CNN, отвечая на вопрос о причинах продления лицензии на продажу российской нефти, передает РИА «Новости».

    Министр отметил, что нынешнее решение носит временный характер. США, по его словам, в дальнейшем намерены восстановить запрет на поставки нефти из России.

    Накануне американское финансовое ведомство выпустило генеральную лицензию, которая временно выводит из-под санкционных ограничений приобретение сырья из России, погруженного на танкеры до 17 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе министр финансов США Скотт Бессент анонсировал отказ от продления лицензий на покупку российской нефти.

    Ранее американское ведомство обновило правила проведения операций с отечественными энергоносителями. При этом Вашингтон разрешал краткосрочную продажу погруженных на суда нефтепродуктов.

    19 апреля 2026, 11:27 • Новости дня
    Премьер Малайзии Ибрагим выразил интерес в покупке нефти у России
    19 апреля 2026, 11:27 • Новости дня
    Tекст: Дарья Григоренко

    Малайзия рассматривает возможность закупки российской нефти, об этом сообщил премьер-министр страны Анвар Ибрагим.

    По словам премьера, национальная нефтегазовая компания Petronas может начать переговоры с Россией о поставках энергоносителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bernama.

    Анвар Ибрагим подчеркнул, что ситуация меняется на фоне того, что ряд западных государств, ранее вводивших санкции против Москвы, снова начинают сотрудничество с Россией из-за экономического давления. Премьер заявил: «Слава богу, наши отношения с Россией остаются хорошими. Поэтому в текущей ситуации наша команда, включая Petronas, может вести переговоры с Россией, чтобы Россия как дружественная страна покрыла часть наших потребностей».

    Он также добавил, что на решение Малайзии влияет геополитическая напряженность с участием Ирана, США и Европы, которая напрямую отражается на мировых энергетических и транспортных рынках. Ибрагим отметил, что приоритет для Малайзии – внутренние потребности: если появится излишек, страна готова помочь партнерам, если нет – ресурсы будут направлены гражданам.

    Ранее власти Малайзии заявили о переходе страны в кризисный режим на фоне стремительного подорожания энергоносителей и обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    17 апреля 2026, 19:46 • Новости дня
    Лукашенко: США не смогут ничего сделать с Россией при помощи ракет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что США не смогут добиться успеха в противостоянии с Россией при помощи ракет.

    «Россия – огромная территория, там ничего они (США) не сделают ракетами. Ракеты быстрее закончатся, чем территория России», – сказал он в интервью RT, передает ТАСС.

    Лукашенко отметил, что ситуация с Ираном подтверждает его слова о неэффективности ракетных ударов против большой страны. По мнению белорусского лидера, «факты показали, что США должны остановиться».

    Ранее Лукашенко посоветовал США «не лезть в Китай», если они не могут справиться с Ираном.

    17 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Ирак возобновил экспорт нефти через терминал в порту Басра

    Shafaq News: Ирак возобновил экспорт нефти через терминал Басра

    17 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Ирак возобновил экспорт нефти с юга страны впервые с конца февраля на фоне регионального конфликта, сообщает Shafaq News.

    Как пишет Shafaq News, на главный экспортный терминал государства в Басре прибыл танкер, там началась первая за месяц погрузка сырой нефти, передает «Интерфакс».

    По данным источника издания, судно возьмет на борт два млн баррелей нефти, после чего направится в Индию.

    В марте министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани объявил о возобновлении перекачки нефти через турецкий порт Джейхан.

    17 апреля 2026, 16:25 • Новости дня
    Стоимость нефти Brent опустилась ниже 90 долларов впервые с марта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с 11 марта 2026 года.

    Согласно данным торгов, на 15.49 по московскому времени Brent подешевела на 7,7% и стоила 91,74 доллара за баррель, передает ТАСС.

    Уже к 15.55 снижение ускорилось, и Brent торговалась по цене 89,52 доллара, что на 9,93% меньше предыдущих значений.

    Одновременно с Brent дешевеет и американская нефть марки WTI с поставкой в июне 2026 года. К этому же времени ее цена снизилась на 10,23% – до 81,84 доллара за баррель.

    Во вторник нефть подешевела на фоне ожиданий переговоров Вашингтона и Тегерана.

    18 апреля 2026, 21:24 • Новости дня
    Захарова заявила о планах Запада завладеть украинским черноземом и нефтью России

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о сохраняющихся у Запада стремлениях завладеть украинским черноземом и российской нефтью.

    Захарова в интервью ко Дню памяти жертв геноцида советского народа заявила, что западные страны не отказались от идеи получить контроль над украинским черноземом, российской нефтью и газом, а также распространить влияние на ресурсы Средней Азии и Закавказья, передает ТАСС.

    Дипломат отметила, что речь идет о реваншизме, который выражается в желании Запада провести передел мира и ресурсов в свою пользу, добившись победы в «дележке мира».

    По словам Захаровой, подобная стратегия является проявлением колонизаторского и империалистического подхода к планете. Она добавила, что на Западе считают победу Советского Союза во Второй мировой войне случайной и недопустимой, и намерены «исправить» эту ситуацию.

    Дипломат уточнила, что речь идет не о чьих-то частных мнениях, а о глобальной политике, которая получила широкое распространение среди западных элит.

    Ранее Мария Захарова заявила о ведении странами Запада полномасштабной гибридной войны ради сохранения глобального господства.

    Также дипломат напомнила о наличии у России «губозакаточной машинки» для западных реваншистов.

    19 апреля 2026, 02:21 • Новости дня
    На нефтеперерабатывающем заводе в США произошел взрыв

    Tекст: Денис Тельманов

    В американском штате Вашингтон на нефтеперерабатывающем заводе BP произошло происшествие, в результате которого трое человек были доставлены в больницу.

    Три человека были госпитализированы после инцидента на нефтеперерабатывающем заводе компании BP в штате Вашингтон, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную пожарную службу

    По данным американских спасателей, около 10:20 утра по местному времени очевидцы слышали звуки взрыва на территории предприятия.

    Пожарные уточнили, что инцидент был оперативно локализован и угрозы для близлежащих районов не существует.

    Подробности произошедшего на заводе пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате взрыва на предприятии Accurate Energy Systems в Теннесси погибли и пропали без вести несколько человек. Среди продукции этого завода числятся кумулятивные заряды M2A4, которые были замечены у боевиков ВСУ.

    На крупнейшем в Нью-Мексико нефтеперерабатывающем заводе Navajo Refinery произошел взрыв и пожар, в результате чего пострадали три человека, а над предприятием поднимался густой дым.

    19 апреля 2026, 10:40 • Новости дня
    Hurriyet: Новый маршрут нефти через Турцию может обойти Ормузский пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Проект нефтепровода Басра–Джейхан может стать стратегическим решением для энергетической безопасности региона на фоне рисков в Ормузском проливе, пишет газета Hurriyet.

    Проект нефтепровода Басра–Джейхан, который обсуждается как стратегическая альтернатива маршрутам через Ормузский пролив, может значительно повысить энергетическую безопасность региона, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Hurriyet. Трубопровод должен связать южные месторождения Ирака с турецким портом Джейхан на Средиземном море, позволяя обойти геополитически нестабильный Ормузский пролив.

    Издание отмечает, что новый маршрут может стать «золотой возможностью» как для Турции, так и для мирового энергорынка. По мнению главы Международного энергетического агентства Фатиха Бирола, нестабильность в Ормузском проливе вынуждает искать альтернативные пути для транспортировки нефти. Он считает, что проект обеспечит стабильный экспорт для Ирака, укрепит позиции Турции как энергетического хаба и повысит энергетическую безопасность Европы.

    Эксперты подчеркивают, что для реализации проекта потребуется тесная политическая координация между Турцией и Ираком, а также международное финансирование, в том числе со стороны европейских государств, заинтересованных в диверсификации нефтяных поставок.

    На фоне этих обсуждений ситуация в Ормузском проливе остается напряженной. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана перекрыли пролив с вечера субботы, что будет продолжаться до полного снятия морской блокады со стороны США, заявили в пресс-службе КСИР. ВМС США с 13 апреля заблокировали весь морской трафик, связанный с иранскими портами, через Ормузский пролив, на долю которого приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран в ответ на американскую морскую блокаду восстановил военный контроль над Ормузским проливом.

    Тегеран пригрозил полностью перекрыть эту водную артерию в случае продолжения давления со стороны Вашингтона.

    На этом фоне Ирак возобновил прокачку нефти в турецкий порт Джейхан после многомесячного простоя.

    18 апреля 2026, 23:46 • Новости дня
    Trump Organization решила построить самый высокий небоскреб в Тбилиси

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице Грузии появится новый небоскреб Trump Tower Tbilisi высотой около 70 этажей, который станет самым высоким зданием города.

    Газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя партнеров проекта сообщила, что компания Trump Organization и ее партнеры планируют построить в Тбилиси многофункциональный комплекс высотой примерно 70 этажей.

    Новый небоскреб, получивший название Trump Tower Tbilisi, станет самым высоким зданием в грузинской столице.

    По данным издания, в небоскребе разместятся элитные жилые резиденции и торговые площади.

    Проект разрабатывается американской архитектурной фирмой Gensler совместно с грузинскими девелоперами Archi Group и Biograpi Living. Кроме того, в реализации участвует нью-йоркская компания Sapir Organization.

    Хотя Дональд Трамп не участвует в текущем управлении Trump Organization с 2017 года, руководством занимаются его сыновья Эрик и Дональд-младший в качестве исполнительных вице-президентов.

    Сам американский лидер продолжает контролировать компанию через слепой траст и остается ее главным руководителем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп представил проект небоскреба для будущей президентской библиотеки в Майами. Trump Organization также запустил собственную мобильную сеть и анонсировал выпуск фирменного смартфона, который будут собирать в США.

    18 апреля 2026, 09:45 • Новости дня
    Власти США продлили разрешение на продажу российской нефти до 16 мая

    Власти США продлили разрешение на продажу российской нефти до 16 мая

    Tекст: Мария Иванова

    Американское финансовое ведомство выпустило генеральную лицензию, которая временно выводит из-под санкционных ограничений приобретение сырья из России, погруженного на танкеры до 17 апреля.

    Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте министерства, передает «Интерфакс».

    Согласно тексту лицензии, разрешение на проведение операций с российским энергоносителем будет действовать до 16 мая 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе министр финансов США Скотт Бессент анонсировал отказ от продления лицензий на покупку российской нефти.

    Ранее американское ведомство обновило правила проведения операций с отечественными энергоносителями. При этом Вашингтон разрешал краткосрочную продажу погруженных на суда нефтепродуктов.

    18 апреля 2026, 13:55 • Новости дня
    Лавров заявил о необходимости диалога США и России по экономике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что назрел разговор с США о том, как американцы видят будущее экономических отношений с Россией.

    Лавров заявил, что назрел разговор с США о том, каким американская сторона видит будущее экономических отношений с Россией, передает РИА «Новости». В ходе своего выступления на Анталийском дипломатическом форуме он подчеркнул, что задача энергетического доминирования для США поставлена и остается актуальной.

    Лавров отметил: «Я считаю, у нас назрел, наверное, такой разговор о том, как видят американцы будущее наших экономических отношений. Потому что они все время говорят: мы с Украиной порешаем, и тогда у нас будет безграничное поле для взаимовыгодного взаимодействия».

    Министр также обратил внимание на то, что между Москвой и нынешней американской администрацией сохраняются существенные разногласия по ряду двусторонних вопросов и по проблеме санкций. Лавров сообщил, что ни одна из санкций, введенных администрацией Джо Байдена, не была снята, а российская дипломатическая собственность так и не возвращена. Он добавил, что новые ограничения продолжают вводиться и против российских компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России указал на попытки Вашингтона вытеснить Москву с мировых энергетических рынков.

    Ранее министр исключил наличие радужных перспектив для двусторонних экономических отношений.

    Американская сторона объявила своей главной задачей достижение глобального экономического доминирования.

    17 апреля 2026, 12:58 • Новости дня
    Россия заняла второе место по стоимости экспорта СПГ в страны ЕС в феврале

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В феврале 2026 года российские поставщики сжиженного природного газа обеспечили 14% европейского рынка, уступив лидерство лишь американским компаниям.

    Россия по итогам февраля 2026 года заняла второе место после США по стоимости поставок сжиженного природного газа в Евросоюз, передает ТАСС.

    Доля российского экспорта составила 14%. Европейские страны закупили у Москвы топливо примерно на 454 млн евро, что почти вдвое меньше показателей аналогичного месяца 2025 года.

    Американские поставщики заняли первое место с долей 54,5%, экспортировав газ на 1,8 млрд евро. В целом за январь и февраль Евросоюз снизил закупки российского трубопроводного газа и СПГ вдвое – до 1,7 млрд евро. Главными импортерами сжиженного топлива из России стали Франция, Испания и Нидерланды.

    В общей стоимости импорта газа в ЕС Россия по итогам февраля оказалась на четвертом месте после США, Норвегии и Алжира. Доля Москвы составила 12,8% против 16,5% в январе. Суммарно за последний месяц зимы европейцы приобрели у российской стороны газа на 753 млн евро, что стало минимумом с ноября 2020 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Россия заняла третье место по доле в общей стоимости импорта газа в Евросоюз. В октябре европейские страны приобрели у Москвы топливо на сумму 854 млн евро. В первом квартале 2025 года Евросоюз купил российского газа на 4,5 млрд евро.

    Главное
    Глава Минэнерго США объяснил продление лицензии на продажу российской нефти
    Хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
    Эксперт объяснил подоплеку массовой бойни в Киеве
    Трамп пообещал раскрыть данные о загадочных смертях ученых США
    Названы способы Фицо прилететь в Москву в обход Прибалтики
    Мадьяр анонсировал соглашение с ЕС для разморозки средств
    Борящаяся с онкологией Симоньян обратилась к больным раком женщинам