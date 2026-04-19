Минэнерго США назвало прагматичным продление лицензии на российскую нефть

Глава Минэнерго США Райт назвал прагматичным решение по российской нефти

Tекст: Антон Антонов

«Мы просто приняли краткосрочное прагматичное решение, продиктованное гуманитарными соображениями: вместо того, чтобы вся эта нефть шла в Китай, часть ее должна поступать в Индию, часть – в другие азиатские страны, где ее будут перерабатывать и использовать для снабжения населения энергией», – заявил Райт.

По словам министра, индийская сторона активно экспортирует готовое топливо в европейские страны, которые серьезно обеспокоены стоимостью энергоносителей. Политик добавил, что текущие шаги призваны лишь перенаправить уже находящиеся в мировом обороте объемы сырья по новым маршрутам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

При этом ранее американское финансовое ведомство выпустило генеральную лицензию, которая временно выводит из-под санкционных ограничений приобретение сырья из России, погруженного на танкеры до 17 апреля. Райт заявил, что нынешнее решение носит временный характер. США, по его словам, в дальнейшем намерены восстановить запрет на поставки нефти из России.