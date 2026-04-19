Глава МИД Литвы Будрис заявил о мечте наладить отношения с Белоруссией

Tекст: Ольга Иванова

Глава внешнеполитического ведомства Литвы Кястутис Будрис признался в желании нормализовать дипломатические контакты с соседней республикой, передает РИА «Новости». Выступая на полях дипломатического форума в Турции, он поделился своими ожиданиями от будущего диалога двух стран.

«Я хочу иметь налаженные контакты с Беларусью, это моя мечта, действительно... без лишних угроз. Я очень надеюсь, что однажды у нас будут прекрасные отношения после того, как мы решим все вопросы», – сказал литовский министр белорусскому телеканалу ОНТ. На уточняющий вопрос о готовности наладить отношения он подтвердил, что мечтает об этом.

Ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила о назначении представителя для политических переговоров с Минском, выдвинув ряд условий для их начала. В ответ глава МИД Белоруссии Максим Рыженков отметил готовность к диалогу, указав при этом на отсутствие реальных шагов со стороны Вильнюса.

Отношения между странами обострились после закрытия Литвой осенью 2025 года двух пограничных пунктов пропуска из-за инцидентов с метеозондами. Несмотря на возобновление работы КПП в ноябре, напряженность сохранилась. Призывы Минска решить проблемы на уровне министерств иностранных дел пока остаются без ответа.

