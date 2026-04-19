Глава Минэнерго США предрек скорое возобновление судоходства в Ормузе

Tекст: Ольга Иванова

Глава американского министерства энергетики Крис Райт заявил, что восстановление судоходства в Ормузском проливе не потребует много времени, передает РИА «Новости». По его словам, процесс нормализации ситуации уже запущен и показывает позитивную динамику.

«Да, на это потребуется время, но, вероятно, не слишком много. С иранцами идут переговоры... мне кажется, что они продвигаются хорошо», – сказал Райт в интервью телеканалу Fox News. Американский чиновник выразил уверенность в успешном разрешении ситуации вокруг одной из главных мировых транспортных артерий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США и Ирана обсуждают соглашение о прекращении огня ради открытия Ормузского пролива.

Глава иранского МИД Аббас Аракчи объявил о допуске судов в эту акваторию на две недели.

Американские военные применяют морские беспилотники для очистки данного маршрута от мин.