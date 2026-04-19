Tекст: Ольга Иванова

Украинка, участвовавшая в диверсии на газопроводах «Северный поток», ранее снималась для эротических изданий, передает РИА «Новости». Об этом стало известно из вышедшей в Германии книги журналиста Wall Street Journal Бояна Панчевски, посвященной расследованию резонансного инцидента.

По данным автора, девушка под псевдонимом «Фрейя» была единственной женщиной в составе группы. В молодости она активно посещала киевские ночные клубы. «На одной откровенной фотографии, украсившей обложку эротического журнала, на ней был капитанский китель», – говорится в книге.

После подрыва трубопроводов диверсантку зачислили в штат украинской спецслужбы. Там она занялась подготовкой тактических водолазов для проведения скрытых операций против судов, которые якобы связаны с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие политики потребовали прекратить финансовую поддержку Украины из-за выхода книги Бояна Панчевски о диверсиях на трубопроводах.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный специально проинформировал Владимира Зеленского о готовящейся операции для снятия с себя юридической ответственности.

Предполагаемая украинская сообщница подрывников Светлана Успенская запланировала подать в суд на немецкие СМИ из-за обвинений в причастности к теракту.