Мюнхенская «Бавария» досрочно стала чемпионом Германии по футболу

Tекст: Ольга Иванова

Мюнхенская «Бавария» одержала убедительную победу над «Штутгартом» в матче 30-го тура Бундеслиги, передает РИА «Новости». Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля. Этот успех позволил команде досрочно завоевать титул чемпиона Германии.

В составе победителей отличились Рафаэл Геррейру, Николас Джексон, Альфонсо Дэвис и Гарри Кейн. У гостей голы забили Крис Фюрих и Чема Андрес. Набрав 79 очков, «Бавария» стала недосягаемой для дортмундской «Боруссии», у которой в активе 64 балла.

Клуб из Мюнхена выиграл национальное первенство второй год подряд и в 35-й раз в своей истории, что является абсолютным рекордом страны. «Штутгарт» с 56 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре новоиспеченные чемпионы отправятся в гости к «Майнцу», а «Штутгарт» примет бременский «Вердер».

