    19 апреля 2026, 20:06 • Новости дня

    Общественная палата подвела итоги дня памяти жертв геноцида советского народа

    Tекст: Ольга Иванова

    Представители проекта «Без срока давности» в Общественной палате РФ рассказали о проведении Дня единых действий в память о геноциде советского народа.

    Итоги Дня единых действий в память о геноциде советского народа подвели на площадке проекта «Без срока давности». Эта дата, отмечаемая 19 апреля, в 2026 году впервые официально закреплена федеральным законом. Тематические памятные акции проходят по всей стране уже шестой год подряд.

    Работу центра открыла первый зампред профильной комиссии палаты Елена Родионова. «Центр действий в Общественной палате РФ – уже традиционный формат объединения усилий граждан, власти, НКО, образовательных организаций, учёных. Важно, что с этого года 19 апреля – официальная памятная дата», – заявила она.

    Заместитель директора Института государства и права РАН Александр Звягинцев отметил, что Запад связывает понятие геноцида исключительно с Холокостом, игнорируя трагедию славян. В свою очередь, депутат Госдумы Ольга Занко подчеркнула необходимость добиваться справедливой правовой оценки преступлений против мирных граждан.

    В этом году акция прошла с прямыми включениями из множества регионов России. На местах состоялись тематические выставки, исторические квизы и экспертные дискуссии. Впервые к работе площадки присоединились активисты движения «Волонтеры Победы», организовавшие встречу с ветераном войны Ириной Булиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная дума приняла закон об установлении 19 апреля Дня памяти жертв геноцида советского народа.

    Министерство иностранных дел России создало на своем сайте специальный тематический раздел для сохранения исторической правды.

    Активисты движения «Волонтеры Победы» почтили память погибших у рва смерти в Запорожской области.

    19 апреля 2026, 10:20 • Новости дня
    WSJ: Трамп устроил скандал из-за сбитого F-15E над Ираном
    WSJ: Трамп устроил скандал из-за сбитого F-15E над Ираном
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп несколько часов кричал на помощников, требуя немедленной операции по спасению американских пилотов после инцидента с истребителем на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

     Трамп пришёл в ярость после известия о сбитом над Ираном американском истребителе F-15E, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. По их словам, Трамп несколько часов кричал на своих помощников, требуя немедленных действий. Президент был обеспокоен возможным повторением кризиса с заложниками 1979 года и настаивал на срочной спасательной операции экипажа.

    Военным потребовалось время для подготовки детального плана эвакуации, однако нетерпимость президента вызывала напряжённость в его окружении. Помощники Трампа были вынуждены ограничивать поток информации, чтобы эмоциональная реакция главы государства не вмешалась в ход спасательной операции. Им передавали только самые ключевые сведения о ситуации.

    Истребитель F-15E был сбит 3 апреля над территорией Ирана, оба члена экипажа сумели катапультироваться и выйти на связь после инцидента. Сначала был эвакуирован пилот, а позднее американская сторона подтвердила спасение второго члена экипажа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о благополучном спасении второго пилота сбитого истребителя F-15E.

    Американские военные изначально опасались попытки заманивания своих сил в ловушку.

    После завершения операции глава государства пригрозил уничтожить электростанции Ирана.

    19 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    Лукашенко: Мой сын поступил в Пекинский университет
    Лукашенко: Мой сын поступил в Пекинский университет
    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его сын учился в деревенской школе на равных условиях с другими детьми, а затем поступил в Пекинский университет.

    В интервью ведущему RT Рику Санчесу Лукашенко отметил: «У меня сын учился в деревенской школе, вместе со всеми, поддерживает со многими отношения. Он поступил в Пекинский университет, один из лучших университетов мира, где преподают на английском языке. Но он к этому стремился. Он всегда хорошо учился».

    По словам президента, он лично следил за тем, чтобы сын не имел привилегий и учился в обычной обстановке, как и все остальные школьники. Лукашенко отметил, что его сын смог превзойти половину одноклассников по результатам обучения.

    Глава государства также подчеркнул, что желает сохранить в Белоруссии такой подход к образованию и равенству возможностей для всех детей.

    Накануне Лукашенко вместе с сыном Николаем посадил деревья на территории строящегося Национального исторического музея и парка Народного единства.

    Ранее белорусский лидер во время субботника потребовал возводить здание Национального исторического музея исключительно из отечественных материалов.

    Зимой глава государства вместе с сыном Николаем помогли горожанам убирать снег на улицах Минска.

    19 апреля 2026, 12:25 • Видео
    Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

    Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    18 апреля 2026, 21:41 • Новости дня
    Дуров назвал реальность крупнейшим обманом современности

    Дуров заявил о недоверии к реальности, школам и браку

    Tекст: Вера Басилая

    Российский миллиардер Павел Дуров перечислил ряд явлений, которые считает обманом, включая брак, фармацевтику и СМИ, и усомнился в самой реальности.

    Павел Дуров высказал сомнения в подлинности реальности, а также назвал обманом такие явления, как фармацевтика, пищевая промышленность, школы, банковская система, брак, налогообложение, роскошь, независимые СМИ, неправительственные организации, города и страны, передают «Вести».

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Дуров опубликовал этот список в ответ на просьбу пользователя DearS_o_n назвать самый большой обман, который воспринимается как норма.

    На вопрос одного из пользователей о причинах включения брака в этот перечень Дуров пояснил, что брак представляет собой «эксклюзивный пожизненный контракт» с дорогой процедурой расторжения и отсутствием гарантий, а также сопровождается значительными эмоциональными затратами и внешним вмешательством.

    Ранее Павел Дуров объявил об обновлении протокола Telegram для противодействия цензуре.

    До этого Дуров потерял миллиарды долларов за один месяц.

    Дуров в рождественском поздравлении  пожелал подписчикам сократить потребление информации и еды.

    19 апреля 2026, 15:55 • Новости дня
    Эксперт объяснил подоплеку массовой бойни в Киеве

    Политолог Скачко: Массовые расстрелы на Украине будут учащаться по мере приближения фронта к Киеву

    Эксперт объяснил подоплеку массовой бойни в Киеве
    Tекст: Олег Исайченко

    Сотрудники ТЦК насильно мобилизуют все больше украинцев с психическими и физическими отклонениями. Это, а также ухудшение ситуации на фронте приведет к тому, что число массовых расстрелов в украинских городах будет расти, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Киеве 58-летний мужчина, сбежавший из воинской части, расстрелял шестерых человек.

    «Безусловно, одна из причин стрельбы в Киеве – проводящаяся на Украине насильственная мобилизация. Она оказывает психологическое давление даже на здоровых людей. Что уж говорить о немолодых призывниках, да еще с криминальным прошлым и, судя по всему, нестабильной психикой», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Страшное, кровавое эхо войны все больше отдается в Киеве. Думаю, число подобных трагедий будет расти по мере того, как фронт приближается к украинской столице. Кроме того, в ВСУ мобилизуют все больше людей с психическими и физическими отклонениями. По сути, сотрудники ТЦК доставляют на призывные пункты просто всех, кого найдут, в том числе – инвалидов и преступников. Здоровые сдают в армию больных, чтобы самим не идти воевать», – пояснил он.

    Ранее сообщалось, что шесть человек погибли и 15 получили ранения в результате стрельбы, устроенной 58-летним Дмитрием Васильченковым в Голосеевском районе Киева. Сначала он палил по прохожим на улице, а затем забаррикадировался и взял заложников в супермаркете «Велмарт». Он использовал карабин Kel-Tec SUB2000.

    Прибывшие правоохранители пытались выйти на контакт со злоумышленником около 40 минут, но он не выходил на связь. В итоге было принято решении о проведении штурма, в результате которого стрелок погиб, сообщает CNN.

    Власти работают над установлением обстоятельств преступления, а также мотивов, которые лежат в его основе. Дело расследуется по статье «террористический акт», заявил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

    Владимир Зеленский заявил, что Васильченков родился в России, «долгое время» проживал в Бахмуте и имел судимость. Квартира, в которой проживал стрелок, была подожжена незадолго до нападения. За несколько дней до преступления он был насильно мобилизован, но сбежал из воинской части.

    19 апреля 2026, 12:44 • Новости дня
    Грушко заявил о скором ответе России на вызовы НАТО в Арктике

    Грушко: Ответ на вызовы НАТО в Арктике не заставит себя ждать

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ответ России на действия НАТО в Арктике будет оперативным, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко.

    «Наши ответные действия на эти вызовы не заставят себя ждать. У нас достаточно возможностей, чтобы своевременно и адекватно реагировать на возникающие со стороны НАТО угрозы нашей безопасности и интересам», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Ранее МИД заявил о деструктивности миссии НАТО в Арктике.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о твердом намерении Москвы отстаивать свои интересы перед лицом внешних угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский посол в Канаде Олег Степанов сообщил, что Москва обладает полным набором средств для защиты национальных интересов в Заполярье, однако выступает за сохранение региона зоной мира.

    19 апреля 2026, 05:48 • Новости дня
    ВСУ взорвали школу во Владимировке после отказа директора разместить военных
    ВСУ взорвали школу во Владимировке после отказа директора разместить военных
    Tекст: Денис Тельманов

    В селе Владимировка на территории ДНР украинские военные уничтожили школу после конфликта с директором, который отказал им в размещении.

    Украинские военные взорвали школу во Владимировке в Донецкой Народной Республике после того, как директор отказала им в размещении, передает РИА «Новости».

    Свидетелем ситуации стал беженец Николай Шевченко, который рассказал, что военные требовали у директора разрешения занять помещение, но получили отказ.

    «Она им отказала. У них получился конфликт. Потом они уехали, а ночью произошли взрывы. Школу тогда полностью разрушили», – сообщил Шевченко.

    Позже выяснилось, что здание подверглось ракетному обстрелу, в ходе которого использовались боеприпасы французского производства.

    Министерство обороны России объявило об освобождении Владимировки 22 августа 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня по лагерю наемников из Бразилии.

    Украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что в украинскую армию массово зачисляют людей с наркотической зависимостью на основании фиктивных медицинских заключений.

    19 апреля 2026, 11:56 • Новости дня
    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал вершиной лицемерия заявления дипломатов Евросоюза о необходимости соблюдать международное право.

    Он раскритиковал риторику ЕС, назвав ее «вершиной лицемерия», и отметил, что Европа «хронически неспособна поступать так, как сама проповедует», передает ТАСС.

    Багаи заявил: «О, это то самое международное право, с которого ЕС сдувает пыль, когда нужно поучать других, параллельно втихую давая добро на агрессивную войну США и Израиля [против Ирана] и отводя взгляд от зверств, направленных против иранцев? Оставьте проповеди при себе». По его словам, европейские заявления о международном праве не соответствуют реальным действиям.

    Дипломат также напомнил, что ни один принцип международного права не запрещает Ирану как прибрежному государству принимать меры для предотвращения использования Ормузского пролива в военных целях против страны. По его мнению, требования ЕС необоснованны.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее выступила с призывом обеспечить свободный и бесплатный проход судов через Ормузский пролив и заявила о готовности переориентировать миссию Aspides, сейчас действующую в Красном море, для этих целей.

    Ранее политолог Станислав Ткаченко рассказал газете ВЗГЛЯД, что вопрос судоходства в Ормузе после войны решат без Европы.

    Во вторник Каллас сообщила, что ЕС не поддерживает никаких действий, ограничивающих свободу судоходства через Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о недопустимости платы Ирану за проход через Ормузский пролив. Иран подтвердил готовность заключить договоренности с европейскими, азиатскими и арабскими странами по использованию пролива.

    19 апреля 2026, 17:33 • Новости дня
    Россия заняла третье место в медальном зачете на чемпионате Европы по дзюдо

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата Европы по дзюдо, который проходил в Тбилиси.

    Российские спортсмены завоевали две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали. Золото команде принесли Мурад Чопанов (до 66 кг) и Тимур Арбузов (до 81 кг), серебро – Сабина Гилязова, а бронзовыми призерами стали Арман Адамян (до 100 кг), Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг), Марина Воробьева (до 48 кг) и Мадина Таймазова (до 70 кг), передает РИА «Новости».

    Первое место в медальном зачете заняла сборная Грузии, на счету которой четыре золотые, две серебряные и одна бронзовая медали. Второе место досталось команде Франции, которая завоевала две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.

    Ранее сообщалось, что российский спортсмен Арман Адамян впервые в карьере занял третье место на европейском первенстве по дзюдо, одолев в решающей схватке своего соотечественника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский дзюдоист Тимур Арбузов стал победителем чемпионата Европы в Тбилиси.

    Напомним, грузинское телевидение прервало прямую трансляцию турнира перед исполнением гимна России.

    Мурад Чопанов завоевал золотую медаль европейского первенства в весовой категории до 66 кг.

    18 апреля 2026, 21:26 • Новости дня
    КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до снятия американской блокады

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран заблокировал стратегически важный судоходный маршрут, пригрозив расценивать приближение любых кораблей к закрытой зоне как сотрудничество с противником.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции ограничили движение судов с вечера субботы, передает ТАСС. Ограничения будут действовать до полного снятия американской морской блокады с иранских портов.

    «В связи с нарушением соглашения о прекращении огня, поскольку противник в лице США не снял военно-морскую блокаду иранских судов и портов, Ормузский пролив будет закрыт с сегодняшнего дня до снятия блокады», – говорится в заявлении ведомства.

    Военные также предостерегли находящиеся в Персидском заливе и Оманском море корабли от попыток покинуть места стоянки.

    В КСИР подчеркнули, что любое приближение к проливу будет расцениваться как пособничество врагу, а нарушителям грозит преследование.

    Напомним, в субботу вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом.

    Тегеран выразил готовность полностью перекрыть эту водную артерию из-за американской морской блокады.

    Около 20 ожидающих прохода торговых судов развернулись в сторону Омана.

    19 апреля 2026, 06:11 • Новости дня
    WSJ сообщил о причинах отказа Трампа от захвата острова Харк
    WSJ сообщил о причинах отказа Трампа от захвата острова Харк
    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США отказался от высадки американских военных на иранском острове Харк из-за опасений понести значительные военные потери в случае операции.

    Как передает ТАСС, о решении главы Белого дома сообщил источник издания The Wall Street Journal. Дональд Трамп отверг предложение американских военных по захвату стратегического острова Харк в Иране, опасаясь, что наземная операция приведет к недопустимо большим потерям среди личного состава.

    Собеседники издания отмечают, что президенту США докладывали о высокой вероятности успеха высадки на остров, однако он счел, что военные могут стать легкой мишенью для иранских сил. В результате Трамп не поддержал реализацию этого плана.

    Остров Харк считается ключевым для нефтяной инфраструктуры Исламской Республики, поскольку на нем находятся основные терминалы для экспорта сырья. Ранее американский президент неоднократно угрожал Тегерану действиями по захвату острова, но до применения силы дело не дошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что американская операция в Иране была направлена на установление контроля над транзитом нефти через Ормузский пролив. США и Израиль нанесли удары по иранскому острову Харк, который является важнейшим экспортным узлом дл

    19 апреля 2026, 09:22 • Новости дня
    Лукашенко заявил о неприемлемости потери Белоруссии для России
    Лукашенко заявил о неприемлемости потери Белоруссии для России
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потерять сегодня Белоруссию для России неприемлемо, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко заявил, что потеря Белоруссии сегодня для России неприемлема, передает РИА «Новости». В интервью телеканалу RT он подчеркнул: «Мы ближайшие их союзники. Потерять сегодня Беларусь для России неприемлемо. Как у нас раньше говорили, значит, враг будет стоять в Смоленске, под Москвой. Это для России неприемлемо».

    Лукашенко напомнил, что Белоруссия и Россия юридически связаны как союзные государства. По его словам, Москва недвусмысленно дала понять, что в случае угрозы применит «весь арсенал оружия» для защиты Белоруссии, и об этом осведомлен весь мир.

    Комментируя размещение российского тактического ядерного оружия на белорусской территории, Лукашенко отметил, что это решение связано с вопросами безопасности и обороны страны. Он пояснил, что такой шаг является фактором защиты для Белоруссии и усиливает ее безопасность с учётом всего военного потенциала России.

    Владимир Путин ещё в марте 2023 года объявил о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии по просьбе Минска, аналогично тому, как США держат своё вооружение у союзников. Уже в июне того же года первые ядерные заряды были доставлены в республику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал защиту Белоруссии важной частью новой ядерной доктрины страны.

    19 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран

    Эксперт Перенджиев: Паника Трампа показывает правильность выбранной Ираном оборонительной тактики

    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп осознает, что наземная операция в Иране и попытка захвата острова Харк обернутся для США куда большими потерями, чем сейчас. Это останавливает его от продолжения войны и указывает на правильность выбранной Тегераном тактики, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее сообщалось о скандале в Белом доме из-за инцидента с истребителем F-15E.

    «Скандал, устроенный главой Белого дома Дональдом Трампом из-за сбитого F-15E над Ираном, а также отказ от захвата острова Харк иллюстрируют панический страх политика перед сколько-нибудь существенными потерями ВС США при продолжении боевой операции», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    Спикер напомнил, что в целом любые потери в военных кампаниях, особенно в таких непопулярных, как нынешняя, бьют по популярности политика. «В случае с Трампом ситуация осложняется рядом факторов. Во-первых, по неофициальным оценкам, количество жертв перевалило за несколько сотен. Во-вторых, часть проблем глава Белого дома создал себе сам заявлениями о «разгроме» над Ираном, о якобы запросах Тегерана о мирных переговорах», – продолжил аналитик.

    «Помимо всего прочего, внутриполитические позиции Трампа и его популярность среди электората подкосил отказ европейских членов НАТО от участия в войне против Ирана. Глава Белого дома хотел использовать евроатлантических союзников как прокси, а на деле сам стал израильским прокси в этой кампании», – детализировал собеседник.

    «Все это, вне всяких сомнений, внушает Трампу страх, который останавливает его от наземного вторжения в Иран. Очевидно, например, посягательство на остров Харк привело бы США к еще большим потерям. Иранцы могли бы организовать ловушку американским военным – выселить все мирное население и устроить бойню с масштабными пожарами», – спрогнозировал он.

    «Все это дает право говорить о том, что Тегеран выбрал правильную оборонительную тактику в нынешнем противостоянии с США и Израилем. Это относится как к военной составляющей конфликта, так и к дипломатическому треку», – резюмировал Перенджиев.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп несколько часов кричал на помощников, требуя немедленного спасения американских пилотов сбитого в Иране истребителя F-15E, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Президент был обеспокоен возможным повторением кризиса с заложниками 1979 года.

    Военным потребовалось время для подготовки детального плана эвакуации, однако нетерпимость президента вызывала напряженность в его окружении. Помощники Трампа были вынуждены ограничивать поток информации, чтобы эмоциональная реакция главы государства не вмешалась в ход спасательной операции. Им передавали только самые ключевые сведения о ситуации.

    Истребитель F-15E был сбит 3 апреля над территорией Ирана, оба члена экипажа сумели катапультироваться и выйти на связь после инцидента. Сначала был эвакуирован пилот, а позднее американская сторона подтвердила спасение второго члена экипажа.

    Кроме того, Трамп отверг предложение американских военных по захвату стратегического острова Харк в Иране, опасаясь, что наземная операция приведет к недопустимо большим потерям среди личного состава. Он счел, что военные могут стать легкой мишенью для иранских сил.

    Харк считается ключевым для нефтяной инфраструктуры Исламской республики, поскольку на нем находятся основные терминалы для экспорта сырья. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за счет чего Иран выдержал натиск США и Израиля.

    19 апреля 2026, 14:14 • Новости дня
    Глава МИД ПМР заявил о сокрытии Молдавией экологической катастрофы на Днестре

    Глава МИД Игнатьев: Молдавия пытается скрыть уничтожение реки Днестр

    Глава МИД ПМР заявил о сокрытии Молдавией экологической катастрофы на Днестре
    Tекст: Дарья Григоренко

    Молдавия пытается скрыть экологическую катастрофу и уничтожение реки Днестр, заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Первый Приднестровский».

    По его словам, «происходит попытка скрыть экологическую катастрофу и уничтожение Днестра. Вот мы увидели, как Молдавия организовала целую шумную пиар-компанию по поводу неких пятен на Днестре. Мы так и не получили внятных результатов экспертизы и анализов», передает РИА «Новости».

    Игнатьев подчеркнул, что загрязнение реки продолжается уже 35 лет, и связал это с неэффективной работой очистных сооружений в Молдавии. Он отметил, что малые реки Ботна, Реут и Бык загрязняются и затем впадают в Днестр, усиливая экологическую угрозу. Представители Молдавии, по его словам, считают уровень загрязнения Днестра средним.

    Глава МИД ПМР акцентировал, что водозабор из Днестра осуществляется не только в Молдавии и Приднестровье, но и на Украине, особенно в Одесской области. Игнатьев заявил, что «мы не доверяем оценкам молдавской стороны» и не видим реальных мер по очистке реки и защите её экологии. Он отметил, что скрытие подобных проблем недопустимо, поскольку это напрямую влияет на здоровье людей в регионе.

    Тирасполь, по словам Игнатьева, предлагает провести независимую экспертизу качества воды в Днестре и выработать совместные решения. Он сообщил, что приднестровская сторона регулярно обращается по этому вопросу к ОБСЕ и Евросоюзу. Игнатьев добавил, что, несмотря на стремление Молдавии в Евросоюз, власти страны не информируют Брюссель о реальном положении дел с экологией Днестра, что, по мнению главы МИД ПМР, недопустимо.

    Ранее пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что новая волна разлива нефти зафиксирована на реке Днестр в районе села Унгурь.

    В марте Молдавия обвинила Украину в отравлении Днестра. В свою очередь, Киев заявил, что загрязнение якобы может быть связано с атаками России на энергетическую инфраструктуру.

    Посол России был вызван в МИД Молдавии для вручения ноты протеста по поводу разлива нефти. Россия отвергла обвинения Молдавии в загрязнении Днестра.

    18 апреля 2026, 21:05 • Новости дня
    МИД оценил перспективу нормализации отношений России и США

    МИД сообщил о частичном возобновлении диалога Москвы и Вашингтона

    Tекст: Вера Басилая

    Контакты между двумя государствами начали постепенно восстанавливаться, однако говорить о полноценном урегулировании кризиса пока преждевременно из-за продолжающейся санкционной политики, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин.

    Дробинин в интервью сербской газете «Политика» заявил, что Москва и Вашингтон частично возобновили диалог, но говорить о нормализации отношений пока рано, передает ТАСС.

    По его словам, сейчас правильнее говорить о частичном прогрессе по сравнению с поздним периодом администрации Джо Байдена, когда связи были практически полностью оборваны по инициативе Вашингтона.

    Дробинин отметил, что команда президента США демонстрирует готовность обсуждать урегулирование кризиса на Украине. Однако, по его словам, «практические действия американцев вызывают большие сомнения в их готовности к работе по формированию справедливого миропорядка». Он напомнил о продолжающейся санкционной кампании против России, военно-разведывательной поддержке Киева, а также агрессивных действиях США в отношении Венесуэлы и Ирана.

    В другом интервью Дробинин рассказал, что американцы заверяют о приверженности договоренностям, достигнутым на саммите в Анкоридже в августе 2025 года, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что на Аляске были согласованы российско-американские подходы к украинскому урегулированию, и обе стороны подтверждают верность этим договоренностям.

    Дипломат добавил, что команда президента Трампа использует один состав переговорщиков по Украине и ближневосточному урегулированию, из-за чего украинский конфликт временно отошел для Вашингтона на второй план.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что назрел разговор с США о том, как американцы видят будущее экономических отношений с Россией.

    Лавров подчеркнул, что Москва готова к диалогу по вопросам экономики.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о замедлении темпов нормализации российско-американских отношений.

    19 апреля 2026, 08:31 • Новости дня
    Робот превзошел мировой рекорд человека в беге на 1500 метров
    Робот превзошел мировой рекорд человека в беге на 1500 метров
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Антропоморфный робот H1 китайской компании Unitree Robotics автономно преодолел дистанцию 1,9 км за 4 минуты 13 секунд, превзойдя в пропорциональном соотношении мировой рекорд человека в беге на 1 500 метров, сообщила пресс-служба разработчика.

    Антропоморфный робот H1, созданный китайской компанией Unitree Robotics, самостоятельно преодолел дистанцию 1,9 км за 4 минуты 13 секунд, сообщает ТАСС. Разработчики отметили, что средняя скорость робота – 7,51 метра в секунду – превысила все мировые рекорды человека на аналогичных дистанциях, в том числе на 1500 метров, где рекорд среди людей составляет 7,28 метра в секунду.

    Забег прошёл 16 апреля на квалификационном этапе пекинского марафона. В нем H1 бежал по извилистой трассе, что усложняло задачу. В компании подчеркнули, что робот обогнал даже человеческие рекорды на дистанциях 1 миля и 2000 метров, где средняя скорость составляет 7,21 и 7,06 метра в секунду соответственно.

    Основной международный полумарафон прошёл в Пекине в воскресенье, где вместе с 12 тыс. людей участвовали примерно 300 роботов. Победителем среди машин стал робот с именем «Молния», который прошёл 21 км за 50 минут 26 секунд. Этот результат также превысил мировой рекорд людей на полумарафоне, составляющий 56 минут 42 секунды.

    В марафоне участвовали более 100 команд, причем около 40% использовали роботов с полностью автономным управлением на базе искусственного интеллекта. По регламенту высота роботов варьировалась от 75 см до 1,8 метра. Организаторы отметили, что первый подобный забег в Пекине состоялся в апреле 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные используют роботов «Курьер» для креативной доставки грузов на спецоперации на Украине.

    Робот «Депеша» получил новую усиленную раму, что повысило его проходимость.

    Наземные дроны занимают новые ниши на поле боя.

