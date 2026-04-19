При массовой стрельбе в американской Луизиане погибли восемь детей

Tекст: Ольга Иванова

Трагедия произошла минувшей ночью в американском городе Шривпорт, передает РИА «Новости». Шеф местной полиции Уэйн Смит заявил: «На данный момент нам известно как минимум о десяти пострадавших от огнестрельных ранений минувшей ночью в ходе бытового конфликта. Восемь из них погибли. Возраст погибших – от одного года до 14 лет».

Предполагаемый виновник трагедии угнал автомобиль и попытался скрыться с места преступления. Во время полицейской погони подозреваемого застрелили. Смит уточнил, что расследованием правомерности применения оружия сотрудниками правоохранительных органов Шривпорта займется полиция штата Луизиана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце января при стрельбе на параде в Луизиане пострадали шестилетний ребенок и пятеро взрослых.

В середине того же месяца жертвами вооруженного нападения в штате Миссисипи стали шесть человек включая семилетнюю девочку.

В декабре прошлого года от огнестрельных ранений на семейном мероприятии в Калифорнии погибли трое детей.