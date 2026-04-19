Пушкинский музей возобновил работу после эвакуации

WSJ: Трамп устроил скандал из-за сбитого F-15E над Ираном

Tекст: Дмитрий Зубарев

Трамп пришёл в ярость после известия о сбитом над Ираном американском истребителе F-15E, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. По их словам, Трамп несколько часов кричал на своих помощников, требуя немедленных действий. Президент был обеспокоен возможным повторением кризиса с заложниками 1979 года и настаивал на срочной спасательной операции экипажа.

Военным потребовалось время для подготовки детального плана эвакуации, однако нетерпимость президента вызывала напряжённость в его окружении. Помощники Трампа были вынуждены ограничивать поток информации, чтобы эмоциональная реакция главы государства не вмешалась в ход спасательной операции. Им передавали только самые ключевые сведения о ситуации.

Истребитель F-15E был сбит 3 апреля над территорией Ирана, оба члена экипажа сумели катапультироваться и выйти на связь после инцидента. Сначала был эвакуирован пилот, а позднее американская сторона подтвердила спасение второго члена экипажа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о благополучном спасении второго пилота сбитого истребителя F-15E.

Американские военные изначально опасались попытки заманивания своих сил в ловушку.

После завершения операции глава государства пригрозил уничтожить электростанции Ирана.