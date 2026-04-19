Администрация затопленной румынской шахты обвинила в катастрофе бобров

Tекст: Ольга Иванова

Представители компании Salrom, управляющей шахтой Прайд в уезде Харгита, не признают вину в затоплении объекта, передает РИА «Новости». По словам члена парламентской комиссии по окружающей среде Адриана Джурджиу, администрация игнорировала предупреждения властей о рисках.

Сильный шторм в начале мая 2025 года привел к подтоплению шахты и окружению ее подземной плотины. Объект пришлось закрыть. Горнодобывающее оборудование восстановлению не подлежит, возникла угроза для подземных запасов соли, а туристическая зона была полностью уничтожена.

«Мы потребовали расследования, пригласили их на заседание комитета,.. они перестали обвинять друг друга, потому что знали, что оба присутствуют на заседании, и начали обвинять бобров. Это безответственность и издевательство со стороны людей с очень высокими зарплатами», – заявил Джурджиу.

Депутат отметил, что более 90% туристической деятельности в Прайде приостановлено, и выразил недоумение тем фактом, что директора сохранили свои должности. В феврале 2023 года шахта уже страдала от наводнения. В июле агентство вод Румынии предупреждало о риске новых затоплений, однако ответственные лица не приняли мер.

Министерство экономики подчеркнуло, что шахта обеспечивала до 80% доходов региона. Специалисты не смогли назвать виновных, но признали, что в будущем объект может превратиться в озеро.

