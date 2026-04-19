Уровень рек на Кубани вырос из-за проливных дождей

Tекст: Ольга Иванова

В Сочи, Туапсе и ряде других районов Краснодарского края наблюдается подъем воды в реках из-за дождей, передает РИА «Новости». По данным краевого оперативного штаба, ситуация находится под контролем.

«Без достижения неблагоприятных отметок вода прибывает в реках на территории Сочи, Горячего Ключа, Туапсинского муниципального округа, Апшеронского, Белореченского и Крымского районов», – говорится в заявлении оперштаба.

В региональном министерстве ГО и ЧС добавили, что уровень реки Афипс в Северском районе также продолжает расти. Кроме того, в воскресенье из-за проливных дождей вышла из берегов река Убин.

В результате разлива реки Убин в хуторе Бончковском оказались подтоплены садовые товарищества «Урожай» и «Коммунпроект». Пострадали 40 придомовых территорий и два домовладения, уровень воды там достиг пяти сантиметров. Постоянных жителей в этих СНТ нет, двух человек эвакуировали по месту постоянной прописки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники МЧС предупредили о риске выхода рек из русел на Кубани.

Спасатели эвакуировали группу туристов из затопленного урочища в районе Горячего Ключа. Из-за сильных ливней в регионе рухнул пролет автомобильного моста.