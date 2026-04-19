Россия заняла третье место в медальном зачете на чемпионате Европы по дзюдо

Tекст: Дарья Григоренко

Российские спортсмены завоевали две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали. Золото команде принесли Мурад Чопанов (до 66 кг) и Тимур Арбузов (до 81 кг), серебро – Сабина Гилязова, а бронзовыми призерами стали Арман Адамян (до 100 кг), Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг), Марина Воробьева (до 48 кг) и Мадина Таймазова (до 70 кг), передает РИА «Новости».

Первое место в медальном зачете заняла сборная Грузии, на счету которой четыре золотые, две серебряные и одна бронзовая медали. Второе место досталось команде Франции, которая завоевала две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.

Ранее сообщалось, что российский спортсмен Арман Адамян впервые в карьере занял третье место на европейском первенстве по дзюдо, одолев в решающей схватке своего соотечественника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский дзюдоист Тимур Арбузов стал победителем чемпионата Европы в Тбилиси.

Напомним, грузинское телевидение прервало прямую трансляцию турнира перед исполнением гимна России.

Мурад Чопанов завоевал золотую медаль европейского первенства в весовой категории до 66 кг.