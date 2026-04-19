    19 апреля 2026, 17:14 • Новости дня

    Бусаргин: Детские лагеря Саратова не будут работать летом из-за атак БПЛА

    Tекст: Дарья Григоренко

    Детские лагеря в Саратове не будут работать летом из-за участившихся атак беспилотников, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    Бусаргин в канале на платформе Max отметил, что мера принята по итогам работы антитеррористической комиссии. Комиссия фиксировала случаи повреждения зданий детских учреждений в результате атак БПЛА, а потому ограничение работы лагерей сочли необходимым.

    «Необходимость подобных ограничений неоспорима. Когда речь идет даже о малейшей потенциальной угрозе для детей, – никаких обсуждений быть не может. Это однозначно», – подчеркнул Бусаргин. Решение официально зафиксировано в протоколе комиссии в среду и поддержано представителями всех правоохранительных и надзорных ведомств.

    Губернатор поручил правительству области и городской администрации организовать для детей альтернативные безопасные площадки для отдыха. Для тех, кто уже приобрел путевки в лагеря на Кумысной поляне, предусмотрен возврат средств.

    Ранее мэр Саратова Игорь Молчанов сообщил, что работу десяти летних лагерей на территории природного парка Кумысная поляна ограничат летом 2026 года, следуя рекомендациям специалистов. Вопросом также заинтересовалась директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, заявив, что намерена обратиться к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой разобраться в ситуации.

    Напомним, Саратов и Энгельс в ночь на 20 марта пережили самую масштабную атаку беспилотников. В городской клинической больнице № 1 города Энгельса выбило окна. Глава района Максим Леонов заявлял о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

    18 апреля 2026, 18:47 • Новости дня
    Daily Express: Предупреждение Хаменеи Вашингтону напугало Запад

    Tекст: Вера Басилая

    Британское издание Daily Express назвало пугающим заявление верховного лидера Ирана аятоллы Моджтаба Хаменеи о нанесении нового поражения Соединенным Штатам.

    Заявление верховного лидера Ирана аятоллы Моджтаба Хаменеи о нанесении нового поражения Соединенным Штатам вызвало обеспокоенность на Западе, передает РИА «Новости».

    Daily Express охарактеризовал угрозу как пугающую и отметил, что Хаменеи выступил с сенсационным обращением, одновременно резко осудив президента США и американские войска.

    В публикации отмечается, что иранский лидер сделал акцент на возможности страны дать отпор Соединенным Штатам в случае необходимости.

    Официальный представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что иранские Вооруженные силы восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом. Такое решение было принято из-за блокады со стороны США, что усилило напряженность в регионе.

    Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил нанести новое поражение США и Израилю.

    Вооруженные силы Исламской Республики восстановили военный контроль над Ормузским проливом из-за американской блокады.

    После этого неизвестные атаковали два торговых судна в акватории пролива.

    18 апреля 2026, 19:18 • Новости дня
    Число жертв стрельбы в Киеве увеличилось до шести человек

    В больнице Киева умерла шестая жертва стрельбы в Голосеевском районе

    Tекст: Мария Иванова

    Количество погибших в результате вооруженного инцидента в украинской столице возросло до шести человек после смерти госпитализированной 30-летней женщины.

    Об увеличении числа жертв трагедии рассказал мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

    «Только что в больнице умерла женщина, госпитализированная после стрельбы. Ее личность устанавливают, женщине было около 30 лет. Таким образом, всего в результате стрельбы уже шестеро погибших», – написал киевский градоначальник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный мужчина забаррикадировался с заложниками в киевском супермаркете. Сотрудники полицейского спецназа ликвидировали злоумышленника при штурме здания.

    Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал о пяти погибших и десяти раненых.

    19 апреля 2026, 12:25 • Видео
    Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

    Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    19 апреля 2026, 10:20 • Новости дня
    WSJ: Трамп устроил скандал из-за сбитого F-15E над Ираном
    WSJ: Трамп устроил скандал из-за сбитого F-15E над Ираном
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп несколько часов кричал на помощников, требуя немедленной операции по спасению американских пилотов после инцидента с истребителем на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

     Трамп пришёл в ярость после известия о сбитом над Ираном американском истребителе F-15E, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. По их словам, Трамп несколько часов кричал на своих помощников, требуя немедленных действий. Президент был обеспокоен возможным повторением кризиса с заложниками 1979 года и настаивал на срочной спасательной операции экипажа.

    Военным потребовалось время для подготовки детального плана эвакуации, однако нетерпимость президента вызывала напряжённость в его окружении. Помощники Трампа были вынуждены ограничивать поток информации, чтобы эмоциональная реакция главы государства не вмешалась в ход спасательной операции. Им передавали только самые ключевые сведения о ситуации.

    Истребитель F-15E был сбит 3 апреля над территорией Ирана, оба члена экипажа сумели катапультироваться и выйти на связь после инцидента. Сначала был эвакуирован пилот, а позднее американская сторона подтвердила спасение второго члена экипажа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о благополучном спасении второго пилота сбитого истребителя F-15E.

    Американские военные изначально опасались попытки заманивания своих сил в ловушку.

    После завершения операции глава государства пригрозил уничтожить электростанции Ирана.

    18 апреля 2026, 19:50 • Новости дня
    WSJ: Зеленский дал устное согласие на подрыв «Северных потоков»
    WSJ: Зеленский дал устное согласие на подрыв «Северных потоков»
    Tекст: Вера Басилая

    В книге журналиста Wall Street Journal Бояна Панчевски сообщается, что Владимир Зеленский лично дал устное согласие на подрыв газопроводов «Северные потоки».

    Журналист Wall Street Journal Бояна Панчевски, ссылаясь на беседы с непосредственными участниками событий и сотрудниками спецслужб, отмечает, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный специально поставил Зеленского в известность о готовящейся операции, чтобы переложить на него юридическую ответственность, передает РИА «Новости».

    В книге говорится: «Когда операция начала обретать черты, Залужный поставил Зеленского в известность, чтобы спасти свою шкуру», – такую формулировку привел Панчевски со ссылкой на двух осведомленных собеседников. Журналист отмечает, что обычно Залужный не информировал Зеленского о деталях операций на Украине, но в случае с «зарубежной авантюрой» проявил осторожность.

    Летом 2022 года, по данным расследования, о готовящейся диверсии узнало ЦРУ. Американская сторона потребовала от Киева отказаться от плана подрыва, после чего Зеленский якобы приказал Залужному свернуть операцию. Однако бывший главком, как сообщает Панчевски, проигнорировал распоряжение.


    В январе немецкие СМИ сообщали, что Верховный федеральный суд Германии счел Украину заказчиком взрывов на газопроводах.

    В 2024 году СМИ сообщали, что Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков».

    Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель и лидер левой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт  потребовали прекратить финансовую поддержку Киева.

    18 апреля 2026, 21:41 • Новости дня
    Дуров назвал реальность крупнейшим обманом современности

    Tекст: Вера Басилая

    Tекст: Вера Басилая

    Российский миллиардер Павел Дуров перечислил ряд явлений, которые считает обманом, включая брак, фармацевтику и СМИ, и усомнился в самой реальности.

    Павел Дуров высказал сомнения в подлинности реальности, а также назвал обманом такие явления, как фармацевтика, пищевая промышленность, школы, банковская система, брак, налогообложение, роскошь, независимые СМИ, неправительственные организации, города и страны, передают «Вести».

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Дуров опубликовал этот список в ответ на просьбу пользователя DearS_o_n назвать самый большой обман, который воспринимается как норма.

    На вопрос одного из пользователей о причинах включения брака в этот перечень Дуров пояснил, что брак представляет собой «эксклюзивный пожизненный контракт» с дорогой процедурой расторжения и отсутствием гарантий, а также сопровождается значительными эмоциональными затратами и внешним вмешательством.

    Ранее Павел Дуров объявил об обновлении протокола Telegram для противодействия цензуре.

    До этого Дуров потерял миллиарды долларов за один месяц.

    Дуров в рождественском поздравлении  пожелал подписчикам сократить потребление информации и еды.

    18 апреля 2026, 19:55 • Новости дня
    Модератор форума в Анталье раскрыл удивительную способность Лаврова

    Tекст: Мария Иванова

    Tекст: Мария Иванова

    Выступая на Анталийском дипломатическом форуме, глава МИД России продемонстрировал высочайшую компетентность, давая исчерпывающие ответы на любые вопросы без предварительного согласования, отметил модератор выступления Сергея Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме Алиджан Аянлар.

    Российский министр иностранных дел выступил на Анталийском дипломатическом форуме, передает РИА «Новости». Модератор дискуссии Алиджан Аянлар высоко оценил высочайший профессионализм и удивительную способность главы ведомства.

    «Один из интересных моментов, касающихся господина Лаврова: он дает столько информации в одном ответе на вопрос, что тяжело уследить за всем сразу, но он себя очень комфортно чувствует», – рассказал журналист.

    Телеведущий добавил, что имел богатый опыт общения со многими мировыми лидерами. По его словам, некоторые политики заранее просят список тем, однако российский дипломат всегда готов отвечать без предварительной подготовки.

    Пятый по счету форум открылся в пятницу при участии более 5 тыс. гостей и свыше 1 тыс. журналистов. Мероприятие собрало делегации из 150 стран, включая 22 глав государств, 14 вице-президентов и 39 руководителей внешнеполитических ведомств. Сергей Лавров стал почетным гостем этого масштабного события.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мероприятие с участием российского министра на Анталийском дипломатическом форуме вызвало повышенный интерес публики.

    В ходе своего выступления Сергей Лавров указал на многолетнюю подготовку современных войн западными странами.

    Главы внешнеполитических ведомств России и Турции утвердили двусторонний план консультаций на ближайшие два года.

    18 апреля 2026, 20:54 • Новости дня
    Российские силовики обнаружили базу испытаний украинских дронов в Молдавии

    Tекст: Вера Басилая

    Российским силовым структурам удалось определить местоположение одной из площадок в Молдавии, где проходят испытания беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для украинских военных.

    Представитель российских силовых структур сообщил, что производство дронов, в том числе для нужд ВСУ, ведется на территории Молдавии, в частности в городе Вадул-луй-Водэ, где и проходят испытания новой техники, передает ТАСС.

    Он уточнил, что официальные представители молдавских властей заявляют: разработки беспилотников предназначены исключительно для обеспечения обороноспособности республики. Тем не менее, по данным российских силовиков, эти устройства поставляются также украинской стороне.

    Минобороны России заявило, что решения ряда европейских стран о поставках беспилотников на Украину ведут к эскалации военной ситуации.

    Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, с адресами компаний в восьми европейских странах.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что этот список следует воспринимать как перечень потенциальных целей для ВС России.

    19 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    Лукашенко: Мой сын поступил в Пекинский университет
    Лукашенко: Мой сын поступил в Пекинский университет
    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его сын учился в деревенской школе на равных условиях с другими детьми, а затем поступил в Пекинский университет.

    В интервью ведущему RT Рику Санчесу Лукашенко отметил: «У меня сын учился в деревенской школе, вместе со всеми, поддерживает со многими отношения. Он поступил в Пекинский университет, один из лучших университетов мира, где преподают на английском языке. Но он к этому стремился. Он всегда хорошо учился».

    По словам президента, он лично следил за тем, чтобы сын не имел привилегий и учился в обычной обстановке, как и все остальные школьники. Лукашенко отметил, что его сын смог превзойти половину одноклассников по результатам обучения.

    Глава государства также подчеркнул, что желает сохранить в Белоруссии такой подход к образованию и равенству возможностей для всех детей.

    Накануне Лукашенко вместе с сыном Николаем посадил деревья на территории строящегося Национального исторического музея и парка Народного единства.

    Ранее белорусский лидер во время субботника потребовал возводить здание Национального исторического музея исключительно из отечественных материалов.

    Зимой глава государства вместе с сыном Николаем помогли горожанам убирать снег на улицах Минска.

    19 апреля 2026, 05:48 • Новости дня
    ВСУ взорвали школу во Владимировке после отказа директора разместить военных
    ВСУ взорвали школу во Владимировке после отказа директора разместить военных
    Tекст: Денис Тельманов

    В селе Владимировка на территории ДНР украинские военные уничтожили школу после конфликта с директором, который отказал им в размещении.

    Украинские военные взорвали школу во Владимировке в Донецкой Народной Республике после того, как директор отказала им в размещении, передает РИА «Новости».

    Свидетелем ситуации стал беженец Николай Шевченко, который рассказал, что военные требовали у директора разрешения занять помещение, но получили отказ.

    «Она им отказала. У них получился конфликт. Потом они уехали, а ночью произошли взрывы. Школу тогда полностью разрушили», – сообщил Шевченко.

    Позже выяснилось, что здание подверглось ракетному обстрелу, в ходе которого использовались боеприпасы французского производства.

    Министерство обороны России объявило об освобождении Владимировки 22 августа 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня по лагерю наемников из Бразилии.

    Украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что в украинскую армию массово зачисляют людей с наркотической зависимостью на основании фиктивных медицинских заключений.

    18 апреля 2026, 21:26 • Новости дня
    КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до снятия американской блокады

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран заблокировал стратегически важный судоходный маршрут, пригрозив расценивать приближение любых кораблей к закрытой зоне как сотрудничество с противником.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции ограничили движение судов с вечера субботы, передает ТАСС. Ограничения будут действовать до полного снятия американской морской блокады с иранских портов.

    «В связи с нарушением соглашения о прекращении огня, поскольку противник в лице США не снял военно-морскую блокаду иранских судов и портов, Ормузский пролив будет закрыт с сегодняшнего дня до снятия блокады», – говорится в заявлении ведомства.

    Военные также предостерегли находящиеся в Персидском заливе и Оманском море корабли от попыток покинуть места стоянки.

    В КСИР подчеркнули, что любое приближение к проливу будет расцениваться как пособничество врагу, а нарушителям грозит преследование.

    Напомним, в субботу вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом.

    Тегеран выразил готовность полностью перекрыть эту водную артерию из-за американской морской блокады.

    Около 20 ожидающих прохода торговых судов развернулись в сторону Омана.

    19 апреля 2026, 06:11 • Новости дня
    WSJ сообщил о причинах отказа Трампа от захвата острова Харк
    WSJ сообщил о причинах отказа Трампа от захвата острова Харк
    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США отказался от высадки американских военных на иранском острове Харк из-за опасений понести значительные военные потери в случае операции.

    Как передает ТАСС, о решении главы Белого дома сообщил источник издания The Wall Street Journal. Дональд Трамп отверг предложение американских военных по захвату стратегического острова Харк в Иране, опасаясь, что наземная операция приведет к недопустимо большим потерям среди личного состава.

    Собеседники издания отмечают, что президенту США докладывали о высокой вероятности успеха высадки на остров, однако он счел, что военные могут стать легкой мишенью для иранских сил. В результате Трамп не поддержал реализацию этого плана.

    Остров Харк считается ключевым для нефтяной инфраструктуры Исламской Республики, поскольку на нем находятся основные терминалы для экспорта сырья. Ранее американский президент неоднократно угрожал Тегерану действиями по захвату острова, но до применения силы дело не дошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что американская операция в Иране была направлена на установление контроля над транзитом нефти через Ормузский пролив. США и Израиль нанесли удары по иранскому острову Харк, который является важнейшим экспортным узлом дл

    19 апреля 2026, 09:22 • Новости дня
    Лукашенко заявил о неприемлемости потери Белоруссии для России
    Лукашенко заявил о неприемлемости потери Белоруссии для России
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потерять сегодня Белоруссию для России неприемлемо, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко заявил, что потеря Белоруссии сегодня для России неприемлема, передает РИА «Новости». В интервью телеканалу RT он подчеркнул: «Мы ближайшие их союзники. Потерять сегодня Беларусь для России неприемлемо. Как у нас раньше говорили, значит, враг будет стоять в Смоленске, под Москвой. Это для России неприемлемо».

    Лукашенко напомнил, что Белоруссия и Россия юридически связаны как союзные государства. По его словам, Москва недвусмысленно дала понять, что в случае угрозы применит «весь арсенал оружия» для защиты Белоруссии, и об этом осведомлен весь мир.

    Комментируя размещение российского тактического ядерного оружия на белорусской территории, Лукашенко отметил, что это решение связано с вопросами безопасности и обороны страны. Он пояснил, что такой шаг является фактором защиты для Белоруссии и усиливает ее безопасность с учётом всего военного потенциала России.

    Владимир Путин ещё в марте 2023 года объявил о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии по просьбе Минска, аналогично тому, как США держат своё вооружение у союзников. Уже в июне того же года первые ядерные заряды были доставлены в республику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал защиту Белоруссии важной частью новой ядерной доктрины страны.

    19 апреля 2026, 11:56 • Новости дня
    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал вершиной лицемерия заявления дипломатов Евросоюза о необходимости соблюдать международное право.

    Он раскритиковал риторику ЕС, назвав ее «вершиной лицемерия», и отметил, что Европа «хронически неспособна поступать так, как сама проповедует», передает ТАСС.

    Багаи заявил: «О, это то самое международное право, с которого ЕС сдувает пыль, когда нужно поучать других, параллельно втихую давая добро на агрессивную войну США и Израиля [против Ирана] и отводя взгляд от зверств, направленных против иранцев? Оставьте проповеди при себе». По его словам, европейские заявления о международном праве не соответствуют реальным действиям.

    Дипломат также напомнил, что ни один принцип международного права не запрещает Ирану как прибрежному государству принимать меры для предотвращения использования Ормузского пролива в военных целях против страны. По его мнению, требования ЕС необоснованны.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее выступила с призывом обеспечить свободный и бесплатный проход судов через Ормузский пролив и заявила о готовности переориентировать миссию Aspides, сейчас действующую в Красном море, для этих целей.

    Ранее политолог Станислав Ткаченко рассказал газете ВЗГЛЯД, что вопрос судоходства в Ормузе после войны решат без Европы.

    Во вторник Каллас сообщила, что ЕС не поддерживает никаких действий, ограничивающих свободу судоходства через Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о недопустимости платы Ирану за проход через Ормузский пролив. Иран подтвердил готовность заключить договоренности с европейскими, азиатскими и арабскими странами по использованию пролива.

    18 апреля 2026, 21:05 • Новости дня
    МИД оценил перспективу нормализации отношений России и США

    МИД сообщил о частичном возобновлении диалога Москвы и Вашингтона

    Tекст: Вера Басилая

    Контакты между двумя государствами начали постепенно восстанавливаться, однако говорить о полноценном урегулировании кризиса пока преждевременно из-за продолжающейся санкционной политики, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин.

    Дробинин в интервью сербской газете «Политика» заявил, что Москва и Вашингтон частично возобновили диалог, но говорить о нормализации отношений пока рано, передает ТАСС.

    По его словам, сейчас правильнее говорить о частичном прогрессе по сравнению с поздним периодом администрации Джо Байдена, когда связи были практически полностью оборваны по инициативе Вашингтона.

    Дробинин отметил, что команда президента США демонстрирует готовность обсуждать урегулирование кризиса на Украине. Однако, по его словам, «практические действия американцев вызывают большие сомнения в их готовности к работе по формированию справедливого миропорядка». Он напомнил о продолжающейся санкционной кампании против России, военно-разведывательной поддержке Киева, а также агрессивных действиях США в отношении Венесуэлы и Ирана.

    В другом интервью Дробинин рассказал, что американцы заверяют о приверженности договоренностям, достигнутым на саммите в Анкоридже в августе 2025 года, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что на Аляске были согласованы российско-американские подходы к украинскому урегулированию, и обе стороны подтверждают верность этим договоренностям.

    Дипломат добавил, что команда президента Трампа использует один состав переговорщиков по Украине и ближневосточному урегулированию, из-за чего украинский конфликт временно отошел для Вашингтона на второй план.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что назрел разговор с США о том, как американцы видят будущее экономических отношений с Россией.

    Лавров подчеркнул, что Москва готова к диалогу по вопросам экономики.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о замедлении темпов нормализации российско-американских отношений.

    19 апреля 2026, 08:31 • Новости дня
    Робот превзошел мировой рекорд человека в беге на 1500 метров
    Робот превзошел мировой рекорд человека в беге на 1500 метров
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Антропоморфный робот H1 китайской компании Unitree Robotics автономно преодолел дистанцию 1,9 км за 4 минуты 13 секунд, превзойдя в пропорциональном соотношении мировой рекорд человека в беге на 1 500 метров, сообщила пресс-служба разработчика.

    Антропоморфный робот H1, созданный китайской компанией Unitree Robotics, самостоятельно преодолел дистанцию 1,9 км за 4 минуты 13 секунд, сообщает ТАСС. Разработчики отметили, что средняя скорость робота – 7,51 метра в секунду – превысила все мировые рекорды человека на аналогичных дистанциях, в том числе на 1500 метров, где рекорд среди людей составляет 7,28 метра в секунду.

    Забег прошёл 16 апреля на квалификационном этапе пекинского марафона. В нем H1 бежал по извилистой трассе, что усложняло задачу. В компании подчеркнули, что робот обогнал даже человеческие рекорды на дистанциях 1 миля и 2000 метров, где средняя скорость составляет 7,21 и 7,06 метра в секунду соответственно.

    Основной международный полумарафон прошёл в Пекине в воскресенье, где вместе с 12 тыс. людей участвовали примерно 300 роботов. Победителем среди машин стал робот с именем «Молния», который прошёл 21 км за 50 минут 26 секунд. Этот результат также превысил мировой рекорд людей на полумарафоне, составляющий 56 минут 42 секунды.

    В марафоне участвовали более 100 команд, причем около 40% использовали роботов с полностью автономным управлением на базе искусственного интеллекта. По регламенту высота роботов варьировалась от 75 см до 1,8 метра. Организаторы отметили, что первый подобный забег в Пекине состоялся в апреле 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные используют роботов «Курьер» для креативной доставки грузов на спецоперации на Украине.

    Робот «Депеша» получил новую усиленную раму, что повысило его проходимость.

    Наземные дроны занимают новые ниши на поле боя.

