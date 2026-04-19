Бусаргин: Детские лагеря Саратова не будут работать летом из-за атак БПЛА

Tекст: Дарья Григоренко

Бусаргин в канале на платформе Max отметил, что мера принята по итогам работы антитеррористической комиссии. Комиссия фиксировала случаи повреждения зданий детских учреждений в результате атак БПЛА, а потому ограничение работы лагерей сочли необходимым.

«Необходимость подобных ограничений неоспорима. Когда речь идет даже о малейшей потенциальной угрозе для детей, – никаких обсуждений быть не может. Это однозначно», – подчеркнул Бусаргин. Решение официально зафиксировано в протоколе комиссии в среду и поддержано представителями всех правоохранительных и надзорных ведомств.

Губернатор поручил правительству области и городской администрации организовать для детей альтернативные безопасные площадки для отдыха. Для тех, кто уже приобрел путевки в лагеря на Кумысной поляне, предусмотрен возврат средств.

Ранее мэр Саратова Игорь Молчанов сообщил, что работу десяти летних лагерей на территории природного парка Кумысная поляна ограничат летом 2026 года, следуя рекомендациям специалистов. Вопросом также заинтересовалась директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, заявив, что намерена обратиться к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой разобраться в ситуации.

Напомним, Саратов и Энгельс в ночь на 20 марта пережили самую масштабную атаку беспилотников. В городской клинической больнице № 1 города Энгельса выбило окна. Глава района Максим Леонов заявлял о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня.