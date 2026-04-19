Борящаяся с онкологией Симоньян обратилась к больным раком женщинам

Tекст: Ольга Иванова

Медиаменеджер борется с тяжелым заболеванием с сентября 2025 года, передает РИА «Новости». Выступая в телевизионном эфире, телеведущая решила публично поддержать столкнувшихся с онкологией россиянок.

«Я хочу подбодрить женщин, которые через это проходят», – заявила Симоньян в эфире программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

Журналистка призвала пациенток перестать винить себя в случившемся и продолжить упорную борьбу. Главный редактор посоветовала тщательно выполнять предписания врачей и прислушиваться к собственному организму.

По словам руководителя медиагруппы, у больных сохраняются огромные шансы на долгую жизнь. Дальнейшее развитие событий зависит исключительно от высших сил и находится вне человеческой власти, резюмировала спикер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года журналистка вернулась домой после перенесенной хирургической операции.

В декабре главред RT приступила к третьему курсу химиотерапии.

Позже врачи диагностировали у нее ураганное течение болезни.