В Пушкинском музее произошла эвакуация

Пушкинский музей эвакуировали после сообщения об угрозе безопасности

Tекст: Дарья Григоренко

В пресс-службе музея сообщили: «Сегодня в 14:30 в музей поступила информация, содержащая угрозы. В целях безопасности посетителей и сотрудников администрация музея незамедлительно приняла решение о полной эвакуации из всех зданий», передает РИА «Новости».

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и спецслужб.

Ранее в музее сообщили, что вход в здания Пушкинского музея закрыт по техническим причинам. Представители музея пообещали информировать о возобновлении работы на сайте и в соцсетях учреждения.

Для посетителей, которые были вынуждены прервать осмотр экспозиций или приобрели билеты на воскресенье, предусмотрена возможность возврата билетов или бесплатного посещения выставок в течение двух недель. Администрация музея принесла извинения за доставленные неудобства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, из здания Красноярской краевой филармонии эвакуировали около 600 человек, включая примерно 300 детей. Причиной эвакуации стало сильное задымление на первом этаже.