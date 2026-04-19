ФСБ рассекретила показания причастного к геноциду на Донбассе нациста

Tекст: Дарья Григоренко

В пресс-службе УФСБ России по ДНР рассказали, что Мюллер был следователем карательной команды полевой полиции при 17-й германской армии и лично участвовал в массовых расправах над советскими гражданами, передает РИА «Новости».

«Находясь в городах Сталино (ныне Донецк), Артемовске, Константиновке и других, лично арестовывал, допрашивал и расстреливал советских патриотов, вербовал агентуру и отправлял молодежь в немецкое рабство», – сообщили в ведомстве. В своих показаниях Мюллер признал, что в Краматорске полевой полицией было расстреляно 30 человек, а 300 человек отправлены на принудительные работы в Германию.

Кроме того, каратель сообщил, что за время его пребывания в городе Сталино с июня по июль 1942 года в Германию было отправлено 600 человек, в Красноармейске – до 350 человек, а до 100 человек были расстреляны.

В УФСБ России по ДНР подчеркнули, что системная работа с архивами позволяет раскрывать новые факты геноцида и имена предателей на исторических территориях России в годы войны.

Ранее Росархив и ФСБ решили подготовить серию сборников о нацистских концлагерях – они станут документальным свидетельством уничтожения мирных граждан гитлеровцами и их пособниками и прольют свет на историю освобождения лагерей смерти.