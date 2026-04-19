Глава Минэнерго США объяснил продление лицензии на продажу российской нефти

Tекст: Дарья Григоренко

«Здесь проходила конференция G20, к нам приехали банкиры со всего мира, которые, по сути, обращались с просьбами: «Мы хотим, чтобы цены на энергоносители оставались для нас низкими… Будьте конструктивны»», – заявил Крис Райт в интервью CNN, отвечая на вопрос о причинах продления лицензии на продажу российской нефти, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что нынешнее решение носит временный характер. США, по его словам, в дальнейшем намерены восстановить запрет на поставки нефти из России.

Накануне американское финансовое ведомство выпустило генеральную лицензию, которая временно выводит из-под санкционных ограничений приобретение сырья из России, погруженного на танкеры до 17 апреля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе министр финансов США Скотт Бессент анонсировал отказ от продления лицензий на покупку российской нефти.

Ранее американское ведомство обновило правила проведения операций с отечественными энергоносителями. При этом Вашингтон разрешал краткосрочную продажу погруженных на суда нефтепродуктов.