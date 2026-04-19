Трамп пообещал раскрыть данные о загадочных смертях ученых США

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Fox News, по словам Трампа, Белый дом уже провел специальное совещание по этим вопросам и «надеется на случайность», хотя считает ситуацию «довольно серьезной», передает РБК.

За последние четыре года в США без вести пропали и погибли 11 ученых, имевших доступ к особо секретной информации. Среди них – 34-летняя Эми Эскридж из Хантсвилла, работавшая над антигравитационными технологиями. Она скончалась в июне 2022 года от огнестрельного ранения, официально квалифицированного как самоубийство, однако детали дела не разглашались, что вызвало волну подозрений и конспирологических версий. Эскридж ранее заявляла, что ее жизнь находится в опасности, а также говорила о домогательствах, угрозах и попытках саботажа после сообщений о прорыве в исследованиях.

В числе исчезнувших и погибших – бывший генерал-майор ВВС Уильям МакКасленд, который занимался сверхсекретными проектами и руководил объектом, связанным с материалами об НЛО, а также ученые NASA и подрядчики, работавшие в смежных сферах. Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) подтвердило, что известно о случаях смертей и исчезновений сотрудников и сейчас ведет проверку совместно с ФБР. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт пообещала, что власти тщательно изучат все эпизоды.

На данный момент власти не подтверждают наличия прямой связи между этими смертями и служебной деятельностью ученых, а материалы расследований не содержат доказательств, что гибель Эскридж могла быть связана с ее исследованиями. Тем не менее загадочные обстоятельства этих дел продолжают привлекать внимание общественности и СМИ, отмечает Mediaite.