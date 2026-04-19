  Иран отказался от переговоров с США до снятия морской блокады
    Бывший военный летчик нацелился на болгарскую олигархию
    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран
    Лукашенко: Мой сын поступил в Пекинский университет
    Премьер Малайзии Ибрагим выразил интерес в покупке нефти у России
    Грушко заявил о скором ответе России на вызовы НАТО в Арктике
    Tasnim сообщило о задержании четырех шпионов США и Израиля в Иране
    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
    МО: ВС России уничтожили более 1200 бойцов ВСУ за сутки
    Глава МИД ПМР заявил о сокрытии Молдавией экологической катастрофы на Днестре
    19 апреля 2026, 16:24 • Новости дня

    Трамп пообещал раскрыть данные о загадочных смертях ученых США

    Трамп пообещал раскрыть данные о загадочных смертях ученых США
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие полторы недели представить подробные ответы по делу о череде загадочных смертей и исчезновений ученых, связанных с секретными программами в космической, ядерной и оборонной сферах.

    Как пишет Fox News, по словам Трампа, Белый дом уже провел специальное совещание по этим вопросам и «надеется на случайность», хотя считает ситуацию «довольно серьезной», передает РБК.

    За последние четыре года в США без вести пропали и погибли 11 ученых, имевших доступ к особо секретной информации. Среди них – 34-летняя Эми Эскридж из Хантсвилла, работавшая над антигравитационными технологиями. Она скончалась в июне 2022 года от огнестрельного ранения, официально квалифицированного как самоубийство, однако детали дела не разглашались, что вызвало волну подозрений и конспирологических версий. Эскридж ранее заявляла, что ее жизнь находится в опасности, а также говорила о домогательствах, угрозах и попытках саботажа после сообщений о прорыве в исследованиях.

    В числе исчезнувших и погибших – бывший генерал-майор ВВС Уильям МакКасленд, который занимался сверхсекретными проектами и руководил объектом, связанным с материалами об НЛО, а также ученые NASA и подрядчики, работавшие в смежных сферах. Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) подтвердило, что известно о случаях смертей и исчезновений сотрудников и сейчас ведет проверку совместно с ФБР. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт пообещала, что власти тщательно изучат все эпизоды.

    На данный момент власти не подтверждают наличия прямой связи между этими смертями и служебной деятельностью ученых, а материалы расследований не содержат доказательств, что гибель Эскридж могла быть связана с ее исследованиями. Тем не менее загадочные обстоятельства этих дел продолжают привлекать внимание общественности и СМИ, отмечает Mediaite.

    19 апреля 2026, 10:20 • Новости дня
    WSJ: Трамп устроил скандал из-за сбитого F-15E над Ираном
    WSJ: Трамп устроил скандал из-за сбитого F-15E над Ираном
    @ Seth Rose/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп несколько часов кричал на помощников, требуя немедленной операции по спасению американских пилотов после инцидента с истребителем на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

     Трамп пришёл в ярость после известия о сбитом над Ираном американском истребителе F-15E, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. По их словам, Трамп несколько часов кричал на своих помощников, требуя немедленных действий. Президент был обеспокоен возможным повторением кризиса с заложниками 1979 года и настаивал на срочной спасательной операции экипажа.

    Военным потребовалось время для подготовки детального плана эвакуации, однако нетерпимость президента вызывала напряжённость в его окружении. Помощники Трампа были вынуждены ограничивать поток информации, чтобы эмоциональная реакция главы государства не вмешалась в ход спасательной операции. Им передавали только самые ключевые сведения о ситуации.

    Истребитель F-15E был сбит 3 апреля над территорией Ирана, оба члена экипажа сумели катапультироваться и выйти на связь после инцидента. Сначала был эвакуирован пилот, а позднее американская сторона подтвердила спасение второго члена экипажа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о благополучном спасении второго пилота сбитого истребителя F-15E.

    Американские военные изначально опасались попытки заманивания своих сил в ловушку.

    После завершения операции глава государства пригрозил уничтожить электростанции Ирана.

    16 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Медведев прокомментировал желание Трампа «забрать всю нефть» в мире

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Дональда Трампа о планах США забрать нефть в разных странах, назвав такие намерения нереалистичными.

    Никто не даст президенту США Дональду Трампу «забрать всю нефть везде», заявил зампредседателя Совбеза России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости».

    Политик прокомментировал недавние высказывания Трампа, который в марте выразил желание забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы, а также намекал на возможность захвата острова Харк – главного иранского центра экспорта нефти.

    На заседании экспертного совета Медведев отметил: «Вот как один товарищ из-за океана говорит: «Мы придем и заберем всю нефть». Хотя, во-первых, кто ему даст там забрать всю нефть везде. Но тем не менее хочется, и вот человек говорит. Ну много чего говорит».

    Он подчеркнул, что подобные заявления остаются словами и вряд ли получат поддержку на мировой арене.

    Высказывания Трампа вызвали широкий резонанс, учитывая напряженные отношения между США и рядом стран Ближнего Востока.

    Российские политики регулярно критикуют подобные инициативы, считая их нереалистичными и опасными для глобальной стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Китай не поставляет вооружение Ирану, ссылаясь на личное заверение Си Цзиньпина.

    Ожидание дипломатического прорыва вызвало резкий рост мировых фондовых рынков и стабилизацию цен на энергоносители. Вашингтон обвинил кубинские власти в соучастии отправки тысяч граждан для участия в спецоперации на стороне Москвы.

    19 апреля 2026, 12:25 • Видео
    Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

    Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    17 апреля 2026, 03:31 • Новости дня
    Трамп прокомментировал российские удары по Киеву

    Трамп кратко прокомментировал российские удары по целям в Киеве

    Трамп прокомментировал российские удары по Киеву
    @ Salwan Georges/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал масштабные удары российских военных по целям в Киеве, пишет Guardian.

     Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме о своей реакции на удары, американский лидер заявил: «Я думаю, это ужасно», – пишет Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сообщалось, что небо над Киевом после серии взрывов затянуло густым черным дымом.


    17 апреля 2026, 18:15 • Новости дня
    Трамп велел НАТО «держаться подальше» от Ормузского пролива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от предложения помощи от НАТО в Ормузском проливе.

    По его словам, представители Североатлантического альянса связались с ним после урегулирования ситуации в регионе, чтобы узнать, не требуется ли Вашингтону поддержка, передает РИА «Новости».

    «Теперь, когда ситуация с Ормузским проливом урегулирована, я получил звонок от НАТО с вопросом, не нужна ли нам помощь. Я велел им держаться подальше, разве что они просто хотят загрузить свои корабли нефтью. Они были бесполезны, когда были нужны», – написал глава Белого дома в Truth Social.

    Он также вновь назвал альянс «бумажным тигром».

    В марте Трамп раскритиковал страны НАТО за отказ поддержать США в ситуации с Ираном.

    Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на фоне вступившего в силу перемирия в Ливане судоходство через Ормузский пролив вновь будет осуществляться без ограничений на весь срок действия прекращения огня.

    19 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран

    Эксперт Перенджиев: Паника Трампа показывает правильность выбранной Ираном оборонительной тактики

    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран
    @ Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп осознает, что наземная операция в Иране и попытка захвата острова Харк обернутся для США куда большими потерями, чем сейчас. Это останавливает его от продолжения войны и указывает на правильность выбранной Тегераном тактики, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее сообщалось о скандале в Белом доме из-за инцидента с истребителем F-15E.

    «Скандал, устроенный главой Белого дома Дональдом Трампом из-за сбитого F-15E над Ираном, а также отказ от захвата острова Харк иллюстрируют панический страх политика перед сколько-нибудь существенными потерями ВС США при продолжении боевой операции», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    Спикер напомнил, что в целом любые потери в военных кампаниях, особенно в таких непопулярных, как нынешняя, бьют по популярности политика. «В случае с Трампом ситуация осложняется рядом факторов. Во-первых, по неофициальным оценкам, количество жертв перевалило за несколько сотен. Во-вторых, часть проблем глава Белого дома создал себе сам заявлениями о «разгроме» над Ираном, о якобы запросах Тегерана о мирных переговорах», – продолжил аналитик.

    «Помимо всего прочего, внутриполитические позиции Трампа и его популярность среди электората подкосил отказ европейских членов НАТО от участия в войне против Ирана. Глава Белого дома хотел использовать евроатлантических союзников как прокси, а на деле сам стал израильским прокси в этой кампании», – детализировал собеседник.

    «Все это, вне всяких сомнений, внушает Трампу страх, который останавливает его от наземного вторжения в Иран. Очевидно, например, посягательство на остров Харк привело бы США к еще большим потерям. Иранцы могли бы организовать ловушку американским военным – выселить все мирное население и устроить бойню с масштабными пожарами», – спрогнозировал он.

    «Все это дает право говорить о том, что Тегеран выбрал правильную оборонительную тактику в нынешнем противостоянии с США и Израилем. Это относится как к военной составляющей конфликта, так и к дипломатическому треку», – резюмировал Перенджиев.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп несколько часов кричал на помощников, требуя немедленного спасения американских пилотов сбитого в Иране истребителя F-15E, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Президент был обеспокоен возможным повторением кризиса с заложниками 1979 года.

    Военным потребовалось время для подготовки детального плана эвакуации, однако нетерпимость президента вызывала напряженность в его окружении. Помощники Трампа были вынуждены ограничивать поток информации, чтобы эмоциональная реакция главы государства не вмешалась в ход спасательной операции. Им передавали только самые ключевые сведения о ситуации.

    Истребитель F-15E был сбит 3 апреля над территорией Ирана, оба члена экипажа сумели катапультироваться и выйти на связь после инцидента. Сначала был эвакуирован пилот, а позднее американская сторона подтвердила спасение второго члена экипажа.

    Кроме того, Трамп отверг предложение американских военных по захвату стратегического острова Харк в Иране, опасаясь, что наземная операция приведет к недопустимо большим потерям среди личного состава. Он счел, что военные могут стать легкой мишенью для иранских сил.

    Харк считается ключевым для нефтяной инфраструктуры Исламской республики, поскольку на нем находятся основные терминалы для экспорта сырья. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за счет чего Иран выдержал натиск США и Израиля.

    17 апреля 2026, 16:48 • Новости дня
    Трамп объявил о сохранении морской блокады Ирана
    Трамп объявил о сохранении морской блокады Ирана
    @ U.S. Navy

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на открытие для судоходства Ормузского пролива, американская морская блокада портов Ирана сохраняется.

    Глава Белого дома подчеркнул, что блокада будет снята только после полного выполнения сделки между США и Тегераном, передает РИА «Новости».

    По словам президента США, процесс реализации соглашения «должен пройти быстро, поскольку большинство его пунктов уже согласованы сторонами».

    Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на фоне вступившего в силу перемирия в Ливане судоходство через Ормузский пролив вновь будет осуществляться без ограничений на весь срок действия прекращения огня.

    Напомним, соглашение о приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном вступило в силу.

    16 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Трамп заявил об «определенных событиях» вокруг конфликта на Украине

    Трамп заявил, что вокруг конфликта на Украине происходят определенные события

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп отметил, что вокруг ситуации на Украине отмечаются определенные события, одновременно выразив надежду на ее скорое разрешение.

    Президент США в четверг прокомментировал ситуацию вокруг конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    «Мы посмотрим, что будет. Определенные вещи происходят. Сейчас мы очень сфокусированы на Иране», – отметил американский президент, отвечая на вопросы журналистов.

    Кроме того, он выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине, но не стал уточнять, какие именно события происходят вокруг этого конфликта и как США намерены действовать в дальнейшем.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности России к политико-дипломатическому миру на Украине на фоне продолжения спецоперации.

    17 апреля 2026, 23:25 • Новости дня
    Трамп заявил о планах совместного с Ираном вывоза урана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские и иранские специалисты якобы намерены совместно организовать транспортировку обогащенного урана из исламской республики в Соединенные Штаты, заявил президент США Дональд Трамп.

    Представители США и Ирана будут совместно работать над процессом вывоза обогащенного урана с территории исламской республики, сказал Трамп в интервью CBS, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о возможной необходимости отправки американских вооруженных сил в Иран для осуществления этой операции, глава государства категорически отверг такой сценарий. «Нет, никаких войск», – подчеркнул американский лидер.

    По словам президента, стороны прибудут на место и заберут материалы совместно, так как к этому времени уже будут достигнуты соответствующие договоренности. Он отметил, что наличие соглашений исключает необходимость в каких-либо боевых действиях

    Предполагается, что американские специалисты поработают вместе с иранскими коллегами, после чего уран доставят в США. Встреча сторон для обсуждения деталей может состояться уже в ближайшие выходные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о полном согласии Тегерана со всеми условиями Вашингтона.

    В марте он рассматривал возможность проведения военной операции для вывоза ядерного топлива.

    17 апреля 2026, 19:59 • Новости дня
    Трамп заявил о «согласии Ирана на все условия» в рамках переговоров с США

    Трамп: Иран согласился на все условия на переговорах с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы «согласился на все» в ходе переговоров с Вашингтоном.

    По его словам, Тегеран принял все условия, однако подробностей и официальных подтверждений этого заявления он не предоставил, передает РИА «Новости».

    «Они (Иран) согласились на все», – заявил глава Белого дома беседе с журналисткой телеканала News Nation.

    В воскресенье в Исламабаде завершился третий раунд консультаций между делегациями Ирана и США, переговоры продолжались 14 часов.

    Иранский МИД сообщил об отсутствии даты нового раунда переговоров с США.

    18 апреля 2026, 01:10 • Новости дня
    Axios: Нетаньяху встревожили слова Трампа о запрете Израилю атаковать Ливан

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался ошеломлен словами американского лидера Дональда Трампа о том, что Вашингтон запретил еврейскому государству наносить удары по территории Ливана.

    Нетаньяху был неприятно удивлен сообщением президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

    В своей публикации американский лидер заявил, что Израиль прекратит атаки на Ливан, поскольку Соединенные Штаты наложили на это запрет.

    «Нетаньяху был ошеломлен и встревожен, когда он узнал о публикации», – отмечает издание со ссылкой на собственные источники. Израильские официальные лица оперативно обратились к администрации Белого дома за разъяснениями по поводу этого высказывания.

    Слова Трампа якобы идут вразрез с достигнутыми ранее договоренностями. Согласно действующему соглашению, за Израилем сохраняется безоговорочное право на самооборону, включая возможность нанесения ответных ударов даже в период действия режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о договоренности Израиля и Ливана начать десятидневное перемирие. После этого вооруженные силы еврейского государства нанесли артиллерийский удар по ливанскому городу Хиям вопреки режиму тишины. Израильские военные атаковали машины скорой помощи во время эвакуации раненых.

    18 апреля 2026, 00:29 • Новости дня
    Трамп анонсировал продолжение переговоров с Ираном в Исламабаде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что между Вашингтоном и Тегераном осталось мало существенных противоречий, однако их предстоит устранить, следующие переговоры должны пройти в столице Пакистана.

    Между Вашингтоном и Тегераном могут еще оставаться значимые разногласия, но их немного, сказал Трамп, передает ТАСС.

    Политик заверил, что Соединенные Штаты прекратят блокаду морских портов Ирана сразу после заключения двумя сторонами договоренностей об урегулировании конфликта. Он добавил, что переговоры продолжаются и будут идти в течение выходных.

    В интервью телеканалу ABC News Трамп исключил возможность проведения диалога где-либо кроме Исламабада. Он пояснил, что не заинтересован направляться в страны, которые не помогли.

    Второй раунд переговоров может пройти в ближайшие выходные, в состав делегации могут войти спецпосланник президента Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и, возможно, вице-президент Джей Ди Вэнс.

    Ранее Трамп заявил о принятии Ираном всех условий Вашингтона.

    Также он сообщил, что США и Иран якобы собираются совместно организовать транспортировку обогащенного урана из исламской республики.

    18 апреля 2026, 16:12 • Новости дня
    Трамп раскритиковал Испанию за «ужасающие финансовые показатели»

    Трамп обрушился с критикой на Испанию из-за низких расходов на оборону

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США возмутился катастрофическим состоянием испанских финансов, упрекнув Мадрид в нежелании выделять средства на нужды Североатлантического альянса и собственную армию.

    Президент США обрушился с критикой на Испанию, заявив, что дела в стране обстоят плохо, передает РИА «Новости». Политик обратил внимание на финансовые проблемы европейского государства.

    «Кто-нибудь обращал внимание, насколько плохо обстоят дела в Испании? Их финансовые показатели, несмотря на практически нулевой вклад в НАТО и собственную оборону, просто ужасающие. Печально на это смотреть!!!» – написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

    Ранее, 1 апреля, Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО. Это произошло после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Реакцию союзников он назвал несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые делают все, чтобы ее не оказывать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер пообещал наказать Испанию за нежелание увеличивать оборонные расходы. До этого политик предложил вышвырнуть Мадрид из Североатлантического альянса из-за низких военных трат.

    В прошлом году глава Белого дома потребовал повысить взносы европейских союзников до 5% ВВП.

    17 апреля 2026, 10:45 • Новости дня
    Судья остановил строительство бального зала в Белом доме

    Суд заблокировал строительство бального зала в Белом доме за 400 млн долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Строительство роскошного бального зала стоимостью 400 млн долларов в комплексе Белого дома временно остановлено после решения федерального суда Вашингтона.

    Федеральный судья Ричард Леон из Вашингтона запретил любые надземные работы по возведению нового бального зала Белого дома, пишет Sky News.

    Разрешение сохранено только для подземных работ по строительству бункера и других объектов, отнесенных к «объектам национальной безопасности» на месте снесенного Восточного крыла.

    Дональд Трамп в ответ в соцсетях назвал судью «Trump hating».

    Президент США обвинил Леона в том, что тот якобы подрывает национальную безопасность и стремится затормозить или сорвать реализацию «великого подарка Америке».

    Правительственные юристы настаивали, что проект включает ключевые защитные элементы от угроз с воздуха, в том числе от беспилотников, баллистических ракет и биологических угроз. Однако судья указал, что трактовка властями его предыдущего распоряжения как разрешающего весь проект «от начала до конца» не соответствует смыслу решения.

    Национальный траст по охране исторического наследия, оспоривший проект еще в декабре, приветствовал постановление суда. Администрация Трампа намерена обжаловать решение в Апелляционном суде округа Колумбия. Ранее в этом месяце Леон уже запрещал строительство без одобрения Конгресса, но спустя несколько дней Национальная комиссия по планированию столицы одобрила проект на федеральной территории.

    Если проект будет завершен, бальный зал площадью около 8,4 тыс. кв. м, рассчитанный максимум на 999 человек, станет крупнейшим архитектурным изменением Белого дома за более чем 70 лет. По словам главы Белого дома, строительство зала финансируется частными пожертвованиями, тогда как создание бункера и обновление систем безопасности оплачивается из государственных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская некоммерческая организация National Trust for Historic Preservation подала в федеральный суд иск о приостановке строительства нового бального зала в Белом доме.

    Демонтаж восточного крыла Белого дома для строительства большого бального зала вызвал протесты у демократов и защитников исторического наследия.

    Ранее бригады строителей приступили к сносу восточного крыла Белого дома ради возведения нового бального зала.

    16 апреля 2026, 20:52 • Новости дня
    Трамп: Израиль и Ливан договорились начать десятидневное перемирие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль и Ливан договорились о прекращении огня, заявил президент США Дональд Трамп.

    По его словам, это решение было достигнуто после телефонных переговоров с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает ТАСС.

    «Два лидера согласились с тем, что ради достижения мира между их странами они официально начнут 10-дневное прекращение огня в 17.00 (00.00 мск 17 апреля) по времени Восточного побережья США», – написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social.

    Ранее власти Ливана опровергли переговоры с Израилем.

    Газета Financial Times сообщала о возможности скорого перемирия Израиля и Ливана.

    Движение «Хезболла» одобрило возможное перемирие при условии соблюдения договора израильской стороной.

    18 апреля 2026, 18:09 • Новости дня
    Папа римский отказался считать свои речи ответом президенту США

    Понтифик прокомментировал интерпретацию своих речей как ответ президенту США

    Tекст: Мария Иванова

    Глава католической церкви призвал не считать его антивоенные проповеди заочным ответом на недавнюю критику со стороны американского лидера.

    Папа римский Лев XIV пояснил, что его речи, которые воспринимаются как критика США, были подготовлены задолго до высказываний американского лидера, передает ТАСС. С таким заявлением понтифик выступил перед журналистами по пути из Камеруна в Анголу.

    «В связи с политической ситуацией, возникшей после того, как в первый день поездки президент США сделал в мой адрес несколько заявлений, распространилась не совсем точная версия событий», – сказал Лев XIV. Он добавил, что большинство написанного с тех пор является лишь комментариями к комментариям и попытками истолковать сказанное.

    По словам главы католической церкви, вступать в дебаты с президентом США совершенно не в его интересах. Ранее Лев XIV выступал с жесткими антивоенными проповедями, которые расценивались как критика действий американской администрации на Ближнем Востоке.

    В ответ на это президент США заявил, что папа слаб в вопросах преступности и внешней политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Белого дома опубликовал гневное сообщение с критикой понтифика. В ответ глава Католической церкви заявил об отсутствии страха перед американской администрацией, он продолжит осуждать войну, не вступая в политические дискуссии.

    Позже вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил несогласие с позицией папы римского по ближневосточному конфликту.

    Главное
    Глава Минэнерго США объяснил продление лицензии на продажу российской нефти
    Хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
    Эксперт объяснил подоплеку массовой бойни в Киеве
    Трамп пообещал раскрыть данные о загадочных смертях ученых США
    Названы способы Фицо прилететь в Москву в обход Прибалтики
    Мадьяр анонсировал соглашение с ЕС для разморозки средств
    Россиянина оштрафовали за публикацию поддельного фото Чубайса в нацистской форме