  Иран отказался от переговоров с США до снятия морской блокады
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Бывший военный летчик нацелился на болгарскую олигархию
    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран
    Лукашенко: Мой сын поступил в Пекинский университет
    Премьер Малайзии Ибрагим выразил интерес в покупке нефти у России
    Грушко заявил о скором ответе России на вызовы НАТО в Арктике
    Tasnim сообщило о задержании четырех шпионов США и Израиля в Иране
    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
    МО: ВС России уничтожили более 1200 бойцов ВСУ за сутки
    Глава МИД ПМР заявил о сокрытии Молдавией экологической катастрофы на Днестре
    19 апреля 2026, 16:26 • Новости дня

    Глава Минэнерго США: Вэнс возглавит переговоры с Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс станет руководителем американской делегации на запланированных переговорах с представителями Ирана в Исламабаде, заявил глава американского Минэнерго Крис Райт.

    О предстоящем назначении рассказал министр энергетики США Крис Райт, передает РИА «Новости». По его словам, именно вице-президент будет представлять американскую сторону на встрече в столице Пакистана.

    «Вице-президент возглавляет делегацию», – подчеркнул Райт в беседе с журналистами телеканала CNN, отвечая на вопрос о руководстве американской группы переговорщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта через пакистанского посредника.

    Президент США допустил свой визит в Исламабад для подписания мирного соглашения.

    Ранее представители двух государств завершили первый этап прямых переговоров.

    18 апреля 2026, 18:47 • Новости дня
    Daily Express: Предупреждение Хаменеи Вашингтону напугало Запад

    Tекст: Вера Басилая

    Британское издание Daily Express назвало пугающим заявление верховного лидера Ирана аятоллы Моджтаба Хаменеи о нанесении нового поражения Соединенным Штатам.

    Заявление верховного лидера Ирана аятоллы Моджтаба Хаменеи о нанесении нового поражения Соединенным Штатам вызвало обеспокоенность на Западе, передает РИА «Новости».

    Daily Express охарактеризовал угрозу как пугающую и отметил, что Хаменеи выступил с сенсационным обращением, одновременно резко осудив президента США и американские войска.

    В публикации отмечается, что иранский лидер сделал акцент на возможности страны дать отпор Соединенным Штатам в случае необходимости.

    Официальный представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что иранские Вооруженные силы восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом. Такое решение было принято из-за блокады со стороны США, что усилило напряженность в регионе.

    Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил нанести новое поражение США и Израилю.

    Вооруженные силы Исламской Республики восстановили военный контроль над Ормузским проливом из-за американской блокады.

    После этого неизвестные атаковали два торговых судна в акватории пролива.

    Комментарии (5)
    18 апреля 2026, 21:26 • Новости дня
    КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до снятия американской блокады

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран заблокировал стратегически важный судоходный маршрут, пригрозив расценивать приближение любых кораблей к закрытой зоне как сотрудничество с противником.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции ограничили движение судов с вечера субботы, передает ТАСС. Ограничения будут действовать до полного снятия американской морской блокады с иранских портов.

    «В связи с нарушением соглашения о прекращении огня, поскольку противник в лице США не снял военно-морскую блокаду иранских судов и портов, Ормузский пролив будет закрыт с сегодняшнего дня до снятия блокады», – говорится в заявлении ведомства.

    Военные также предостерегли находящиеся в Персидском заливе и Оманском море корабли от попыток покинуть места стоянки.

    В КСИР подчеркнули, что любое приближение к проливу будет расцениваться как пособничество врагу, а нарушителям грозит преследование.

    Напомним, в субботу вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом.

    Тегеран выразил готовность полностью перекрыть эту водную артерию из-за американской морской блокады.

    Около 20 ожидающих прохода торговых судов развернулись в сторону Омана.

    Комментарии (2)
    19 апреля 2026, 12:25 • Видео
    Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

    Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 18:25 • Новости дня
    Круизный лайнер сообщил об инциденте в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Капитан пассажирского судна зафиксировал необъяснимый всплеск воды всего в пяти километрах от побережья Омана во время выхода из Персидского залива.

    Военно-морские силы Британии получили тревожный сигнал от экипажа пассажирского судна, передает ТАСС.

    Моряки доложили «о всплеске воды в непосредственной близости от судна». Точное время происшествия и название корабля официально не раскрываются.

    По данным журналистов, участником события могло стать одно из четырех судов: Mein Schiff 4, Mein Schiff 5, MSC Euribia или Celestyal Journey. Они начали движение через Ормузский пролив после 14.00 по московскому времени. Около 15.00 три лайнера находились точно в районе предполагаемого происшествия.

    К половине пятого вечера лайнер Celestyal Journey благополучно продолжил путь в Оманском заливе, направляясь в порт Объединенных Арабских Эмиратов. Ранее все четыре корабля покинули якорные стоянки, чтобы выйти из акватории Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, круизный лайнер Mein Schiff 4 немецкой компании TUI Cruises покинул Персидский залив.

    Ранее в субботу сообщалось, что два торговых судна подверглись нападению при пересечении Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    В Иране подсчитали число жертв ударов США и Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    В результате атак со стороны американских и израильских военных на территорию исламской республики погибли почти 3,5 тыс. человек.

    Жертвами военных ударов Соединенных Штатов и Израиля по территории исламской республики стали почти 3,5 тыс. человек, передает ТАСС. Эти цифры официально подтвердили представители властей страны.

    Точную статистику потерь привел руководитель иранского Фонда по делам погибших Сейед Ахмад Мосави. «Имеются данные о 3468 погибших с начала конфликта», – заявил глава ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марте иранский Фонд по делам мучеников и ветеранов оценил общие потери страны в 1230 человек.

    Медицинские службы иранской столицы зафиксировали гибель 503 человек в провинции Тегеран.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 21:36 • Новости дня
    Президент Бразилии похвалил Испанию за отказ США

    Tекст: Мария Иванова

    Во время официального визита в Мадрид бразильский лидер Лула да Силва назвал смелым отказ Испании предоставить Соединенным Штатам свое воздушное пространство для ударов по Ирану.

    Власти Испании приняли верное решение, запретив военным самолетам США использовать территорию страны для вылетов против Ирана, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

    «Я бы хотел похвалить Педро Санчеса за его смелость, он не позволил американским самолетам вылетать из Испании для бомбардировок Ирана», – отметил политик во время визита в королевство, передает ТАСС.

    Ранее Бразилия и Испания выступили с совместным призывом к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Стороны подчеркнули необходимость поиска мирного урегулирования конфликта путем дипломатических переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании запретили Соединенным Штатам использовать военные базы для ударов по Ирану.

    В ответ глава Белого дома пригрозил Мадриду полной торговой блокадой.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 19:25 • Новости дня
    Советник главы КСИР пригрозил приостановить добычу 15 млн баррелей нефти в день

    Tекст: Мария Иванова

    Исламская Республика готова на год приостановить ежедневную добычу 15 млн баррелей нефти в регионе и уже наметила цели на случай возобновления боевых действий, сообщил советник главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди.

    Иран способен на год приостановить ежедневную добычу 15 млн баррелей нефти в регионе, заявил советник главнокомандующего КСИР Мохаммад Реза Нагди, передает ТАСС.

    «Мы можем на год остановить добычу 15 млн баррелей нефти в день, но мы бы не хотели наносить столь серьезный ущерб глобальной экономике», – сказал он. Его выступление опубликовал телеканал SNN.

    Нагди также сообщил, что Иран уже определил объекты, по которым планирует нанести удары в случае возобновления боевых действий. По его словам, страна пока не достигла части поставленных целей, однако в Тегеране рассчитывают, что их достижение способно изменить ход всей войны.

    Напомним, в субботу вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом.

    Тегеран подготовился к полному перекрытию этой водной артерии из-за американской морской блокады.

    Представитель генерального штаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи пригрозил уничтожением нефтяных объектов Ближнего Востока.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 20:28 • Новости дня
    WSJ: ВМС США начнут захватывать иранские торговые суда

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные намерены задерживать коммерческие корабли Тегерана в международных водах, чтобы усилить экономическое давление на исламскую республику, пишет Wall Street Journal.

    Вооруженные силы Соединенных Штатов планируют проводить морские операции против торгового флота исламской республики, передает РИА «Новости».

    Подобные действия призваны заставить местные власти возобновить свободное судоходство в Ормузском проливе и пойти на уступки по ядерной программе.

    «Вооруженные силы США в ближайшие дни готовятся к высадке на связанные с Ираном нефтяные танкеры и захвату коммерческих судов в международных водах, сообщают американские официальные лица. Тем самым Вашингтон выводит военно-морскую операцию за пределы Ближнего Востока», – говорится в публикации газеты Wall Street Journal.

    Ранее представитель иранского командования Эбрахим Зольфагари подчеркнул, что Тегеран восстановил военный контроль над Ормузским проливом из-за американской морской блокады.

    Около 20 ожидавших прохода судов развернулись в сторону Омана.

    Пентагон ранее объявил о готовности брать под контроль корабли у берегов Ирана.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 18:55 • Новости дня
    Эрдоган призвал отказаться от сепаратистских сценариев для Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что любые сепаратистские сценарии в отношении Ирана не принесут пользы ни одной из сторон.

    Турция активизировала свои усилия по прекращению конфликта вокруг Ирана, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА «Новости».

    По словам турецкого лидера, сепаратистские сценарии в отношении Исламской Республики Иран не принесут пользы никому. Он подчеркнул, что поддержание стабильности в Ираке имеет решающее значение для всего региона.

    В Анталье Эрдоган провел встречу с главой регионального правительства Иракского Курдистана Нечирваном Барзани, прибывшим для участия в Анталийском дипломатическом форуме. Стороны обсудили текущую ситуацию в ближневосточном регионе и вопросы безопасности.

    Президент Эрдоган отметил, что конфликт, начавшийся с незаконных атак на Иран, истощает регион, и Турция вместе с другими странами стремится к прекращению войны и установлению мира. Он также заявил, что недавние события в Ормузском проливе ясно показали необходимость диверсифицировать маршруты поставок нефти, а ускорение реализации проекта «Дорога развития» принесёт взаимную выгоду всем участникам.

    Эрдоган выступил с инициативой продления режима прекращения огня между США и Ираном.

    Турецкий лидер выразил готовность стать посредником для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

    СМИ писали, что новый раунд переговоров между Ираном и США может пройти 26 апреля.

    Иран решил усилить контроль за движением судов в Ормузском проливе до полного окончания войны.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 22:54 • Новости дня
    Израильская армия сообщила о гибели солдата на юге Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащий ЦАХАЛ скончался от ранений, полученных в ходе столкновений на юге Ливана, еще трое солдат были ранены различной степени тяжести.

    Армия обороны Израиля подтвердила гибель одного своего военнослужащего и ранение еще троих в результате боевых действий на юге Ливана, передает ТАСС.

    В официальном заявлении отмечается, что солдат умер от ран, полученных 17 апреля. В том же инциденте двое израильских военных получили ранения средней тяжести, еще один – легкие ранения.

    По данным агентства, 16 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Ливан достигли договоренности о 10-дневном прекращении огня.

    Соглашение вступило в силу в 00:00 мск 17 апреля, однако уже вскоре ливанские СМИ зафиксировали продолжение израильских артиллерийских обстрелов на юге Ливана несмотря на перемирие.

    Генеральный секретарь «Хезболлах» Наим Касем заявил, что бойцы движения останутся на позициях и будут реагировать на любые нарушения перемирия со стороны Израиля.

    По его словам, «режим прекращения огня должен быть взаимным», а «Хезболлах» открыт для всестороннего сотрудничества с ливанскими властями на пути к обеспечению суверенитета страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль направил жалобу в Совет Безопасности ООН из-за взрыва на военном складе группировки «Хезболла» на юге Ливана.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 20:10 • Новости дня
    КСИР нанес удар беспилотниками по иранской оппозиции в Ираке

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные атаковали с помощью беспилотников расположения оппозиционной группировки в Иракском Курдистане, ликвидировав трех человек.

    Элитные части Вооруженных сил Ирана атаковали позиции иранской оппозиции с помощью беспилотников, сообщает ТАСС.

    В заявлении КСИР, которое опубликовало иранское государственное телевидение, отмечается, что удар нанесли «по убежищу террористической группировки „Демократическая партия Курдистана“ в районах, расположенных в провинции Эрбиль автономного региона».

    По утверждениям Корпуса стражей исламской революции, в результате проведенной атаки были ликвидированы три человека. Еще пятеро оппозиционеров получили ранения различной степени тяжести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран в марте провел операцию против сепаратистских группировок на иракской территории. Иранские спецслужбы и КСИР нанесли превентивный удар по позициям боевиков.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 18:15 • Новости дня
    «Хезболла» отвергла обвинения в гибели французского миротворца

    Tекст: Мария Иванова

    Шиитское движение «Хезболла» категорически отрицает свою причастность к гибели французского военнослужащего из состава миротворческих сил ООН в Ливане.

    Ливанская шиитская организация отвергла обвинения в причастности к гибели французского военнослужащего, передает ТАСС. В заявлении подчеркивается необходимость дождаться результатов официального расследования.

    «Хезболла» отрицает свою причастность к инциденту с участием миротворческих Временных сил ООН в Ливане и призывает к осторожности в вынесении суждений и возложении вины в связи с инцидентом до завершения расследования ливанской армией», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестная вооруженная группа обстреляла конвой Временных сил ООН на юге Ливана.

    Президент республики Джозеф Аун пообещал французскому лидеру Эмманюэлю Макрону найти виновных в смерти миротворца.

    Ранее власти Франции предлагали помощь в разоружении движения «Хезболла» для предотвращения эскалации конфликта.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 20:10 • Новости дня
    В Иране от атак пострадали порядка 160 объектов культурного наследия

    Tекст: Вера Басилая

    В Иране в результате атак США и Израиля были повреждены до 160 объектов культурного наследия, что ставит под угрозу уникальные памятники мировой истории, сообщил генсек Национальной комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО Хассан Фартуси.

    Фартуси рассказал, что до 160 объектов культурного наследия страны пострадали в результате недавних атак США и Израиля, передает RT.

    По его словам, разрушения этих памятников представляют угрозу не только для Ирана, но и для всего мирового сообщества, поскольку культурное наследие является символом общей идентичности человечества.

    «И конечно же, вы понимаете, что это значит не только для Ирана, но и для всего мира: объекты культурного наследия являются символом идентичности человечества», – заявил Фартуси.

    Ранее представители ЮНЕСКО неоднократно подчеркивали важность сохранения культурного наследия в зонах конфликтов.

    Ранее российские и иранские дипломаты выразили протест директору ЮНЕСКО из-за ракетных ударов по Тегерану.

    До этого министр туризма исламской республики оценил ущерб 140 историческим памятникам в 57,7 млн долларов.

    Министерство культуры Ирана зафиксировало повреждения 50 музеев и 64 туристических объектов.

    Комментарии (0)
    19 апреля 2026, 17:30 • Новости дня
    Иран отказался от переговоров с США до снятия морской блокады

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Исламской республики не планируют направлять переговорщиков для диалога с Вашингтоном, пока действует американская морская блокада страны, передает иранское агентство Tasnim.

    Тегеран согласится на прямые контакты с Вашингтоном только после полного снятия ограничений на море, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

    «Иран пока не принимал решения об отправке переговорной делегации. Переговоров не будет, пока сохраняется морская блокада», – подчеркивается в заявлении.

    В настоящее время стороны продолжают обмениваться сообщениями при помощи пакистанского посредника. Иранские представители уточнили, что диалог невозможен, пока продолжает действовать указ президента США Дональда Трампа о морской блокаде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран получил новые предложения от США через пакистанского посредника.

    Тегеран пригрозил перекрыть Ормузский пролив из-за американской морской блокады.

    Президент США пообещал прекратить блокаду портов после заключения договоренностей.

    Комментарии (0)
    19 апреля 2026, 14:38 • Новости дня
    Израильские военные взорвали дома на границе с Ливаном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные взрывают дома путем минирования целых улиц в ливанских поселениях, расположенных вдоль границы на юге страны, сообщил ливанский военно-полевой источник.

    Израильские военные минируют и подрывают дома в ливанских поселениях, расположенных вдоль южной границы страны, передает РИА «Новости». Ливанский военно-полевой источник сообщил, что армия Израиля использует режим прекращения огня для подрыва целых улиц с жилыми домами. По его словам, такие случаи произошли в воскресенье в поселениях Байда, Накура и на северных окраинах Бинт-Джбейля.

    Собеседник агентства заявил: «Армия противника пользуется десятидневным режимом прекращения огня и, нарушая его, минирует, а затем взрывает дома жителей деревень, расположенных вдоль южной границы».

    После вступления в силу режима прекращения огня в четверг израильская армия распространила предупреждение жителям ливанских приграничных поселений о недопустимости приближения к их деревням. Власти Ливана рекомендовали жителям южных регионов не спешить с возвращением в свои дома из соображений безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, артиллерия армии Израиля открыла огонь по ливанской территории спустя полчаса после начала действия перемирия.

    Командование ЦАХАЛ подтвердило факт проведения атак на юге соседней страны.

    До этого израильская боевая авиация нанесла массированные удары по семи населенным пунктам на юге Ливана.

    Комментарии (2)
    19 апреля 2026, 15:34 • Новости дня
    Папа римский назвал перемирие в Ливане поводом для надежды

    Tекст: Ольга Иванова

    Прекращение огня между Израилем и Ливаном представляет собой проблеск облегчения для всего Леванта и дает повод для надежды на мир, заявил папа римский Лев XIV в ходе апостольского визита в Анголу.

    Соглашение о перемирии между Израилем и Ливаном вселяет надежду, заявил папа римский Лев XIV во время своего апостольского визита в Анголу, передает РИА «Новости».

    «Объявленное в Ливане прекращение огня дает повод для надежды, оно представляет собой проблеск облегчения для ливанского народа и для всего Леванта. Я призываю тех, кто работает над дипломатическим решением, продолжать мирные переговоры, чтобы прекращение боевых действий на Ближнем Востоке стало постоянным», – сказал понтифик после воскресной проповеди в пригороде Луанды.

    В ходе мессы в Анголе глава католической церкви также обратился к гражданам страны с призывом преодолеть старые противоречия, оставшиеся после десятилетий кровавого конфликта. Он подчеркнул важность построения общества без ненависти и насилия, где коррупция будет искоренена через культуру справедливости и солидарности, что позволит молодежи с надеждой смотреть в будущее.

    Соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу.


    Комментарии (0)
    Главное
    Глава Минэнерго США объяснил продление лицензии на продажу российской нефти
    Хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
    Эксперт объяснил подоплеку массовой бойни в Киеве
    Трамп пообещал раскрыть данные о загадочных смертях ученых США
    Названы способы Фицо прилететь в Москву в обход Прибалтики
    Мадьяр анонсировал соглашение с ЕС для разморозки средств
    Россиянина оштрафовали за публикацию поддельного фото Чубайса в нацистской форме