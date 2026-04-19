Минздрав России обновил список заболеваний, запрещающих работу частным охранником

Tекст: Ольга Иванова

Министерство здравоохранения России подготовило обновленный список заболеваний, при которых запрещено работать частным охранником, передает РИА «Новости». Документ содержит три раздела и вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Первый раздел включает 53 психических расстройства. В их числе деменция, шизофрения, маниакальные и депрессивные эпизоды, делирий, а также биполярное аффективное расстройство и умственная отсталость. Кроме того, препятствием для работы станут расстройства половой идентификации и сексуального предпочтения.

Вторая часть перечня посвящена зависимостям и содержит девять диагнозов. Работать охранником не смогут лица с расстройствами, вызванными употреблением алкоголя, опиоидов, кокаина, галлюциногенов и других психоактивных веществ.

В третьем разделе перечислены офтальмологические заболевания. Противопоказаниями признаны слепота и серьезные нарушения зрения. Ограничения касаются случаев, когда острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и 0,2 на другом, либо 0,7 на одном при полном отсутствии зрения на втором.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России предложило уточнить список запрещающих службу по контракту психических расстройств.

Ранее власти обновили перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем.

Правительство страны также расширило список препятствующих содержанию под стражей тяжелых заболеваний.