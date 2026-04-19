  • Новость часаЭрдоган передал Путину готовность организовать переговоры по Украине
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    19 апреля 2026, 14:38 • Новости дня

    Израильские военные взорвали дома на границе с Ливаном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные взрывают дома путем минирования целых улиц в ливанских поселениях, расположенных вдоль границы на юге страны, сообщил ливанский военно-полевой источник.

    Израильские военные минируют и подрывают дома в ливанских поселениях, расположенных вдоль южной границы страны, передает РИА «Новости». Ливанский военно-полевой источник сообщил, что армия Израиля использует режим прекращения огня для подрыва целых улиц с жилыми домами. По его словам, такие случаи произошли в воскресенье в поселениях Байда, Накура и на северных окраинах Бинт-Джбейля.

    Собеседник агентства заявил: «Армия противника пользуется десятидневным режимом прекращения огня и, нарушая его, минирует, а затем взрывает дома жителей деревень, расположенных вдоль южной границы».

    После вступления в силу режима прекращения огня в четверг израильская армия распространила предупреждение жителям ливанских приграничных поселений о недопустимости приближения к их деревням. Власти Ливана рекомендовали жителям южных регионов не спешить с возвращением в свои дома из соображений безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, артиллерия армии Израиля открыла огонь по ливанской территории спустя полчаса после начала действия перемирия.

    Командование ЦАХАЛ подтвердило факт проведения атак на юге соседней страны.

    До этого израильская боевая авиация нанесла массированные удары по семи населенным пунктам на юге Ливана.

    18 апреля 2026, 18:47 • Новости дня
    Daily Express: Предупреждение Хаменеи Вашингтону напугало Запад

    Tекст: Вера Басилая

    Британское издание Daily Express назвало пугающим заявление верховного лидера Ирана аятоллы Моджтаба Хаменеи о нанесении нового поражения Соединенным Штатам.

    Заявление верховного лидера Ирана аятоллы Моджтаба Хаменеи о нанесении нового поражения Соединенным Штатам вызвало обеспокоенность на Западе, передает РИА «Новости».

    Daily Express охарактеризовал угрозу как пугающую и отметил, что Хаменеи выступил с сенсационным обращением, одновременно резко осудив президента США и американские войска.

    В публикации отмечается, что иранский лидер сделал акцент на возможности страны дать отпор Соединенным Штатам в случае необходимости.

    Официальный представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что иранские Вооруженные силы восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом. Такое решение было принято из-за блокады со стороны США, что усилило напряженность в регионе.

    Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил нанести новое поражение США и Израилю.

    Вооруженные силы Исламской Республики восстановили военный контроль над Ормузским проливом из-за американской блокады.

    После этого неизвестные атаковали два торговых судна в акватории пролива.

    Комментарии (5)
    18 апреля 2026, 17:44 • Новости дня
    Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта
    Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил о поступлении новых предложений от США через пакистанского посредника, которые сейчас изучаются Тегераном, следует из заявления высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана.

    Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта во время визита командующего армией Пакистана Асима Мунира в Тегеран, передает РИА «Новости».

    В заявлении высшего совета национальной безопасности Ирана отмечается, что предложения были представлены через пакистанского военного, выступившего посредником, и в настоящее время они находятся на рассмотрении иранской стороны.

    В сообщении подчеркивается, что переговоры между США и Ираном продолжаются на фоне недавних военных столкновений.

    Ранее американский президент анонсировал продолжение переговоров с Ираном в Исламабаде.

    СМИ писали, что новый раунд переговоров между Ираном и США может пройти 26 апреля.

    Иран решил усилить контроль за движением судов в Ормузском проливе до полного окончания войны.

    Комментарии (6)
    19 апреля 2026, 12:25 • Видео
    Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

    Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 21:26 • Новости дня
    КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до снятия американской блокады

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран заблокировал стратегически важный судоходный маршрут, пригрозив расценивать приближение любых кораблей к закрытой зоне как сотрудничество с противником.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции ограничили движение судов с вечера субботы, передает ТАСС. Ограничения будут действовать до полного снятия американской морской блокады с иранских портов.

    «В связи с нарушением соглашения о прекращении огня, поскольку противник в лице США не снял военно-морскую блокаду иранских судов и портов, Ормузский пролив будет закрыт с сегодняшнего дня до снятия блокады», – говорится в заявлении ведомства.

    Военные также предостерегли находящиеся в Персидском заливе и Оманском море корабли от попыток покинуть места стоянки.

    В КСИР подчеркнули, что любое приближение к проливу будет расцениваться как пособничество врагу, а нарушителям грозит преследование.

    Напомним, в субботу вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом.

    Тегеран выразил готовность полностью перекрыть эту водную артерию из-за американской морской блокады.

    Около 20 ожидающих прохода торговых судов развернулись в сторону Омана.

    Комментарии (2)
    18 апреля 2026, 15:47 • Новости дня
    Reuters: Два торговых судна обстреляли в Ормузском проливе

    @ nasa.com

    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе подверглись нападению по меньшей мере два торговых корабля после решения Ирана о восстановлении военного контроля над акваторией.

    Инциденты произошли при попытке судов пересечь стратегически важный маршрут, передает РИА «Новости».

    По данным агентства Reuters, ссылающегося на источники в сфере морской безопасности, атаки последовали за заявлением Тегерана об изменении режима судоходства.

    «По меньше мере два торговых судна сообщили, что были обстреляны при попытке пересечь Ормузский пролив в субботу», – цитирует издание своих собеседников. Подробности нападений и характер повреждений кораблей пока не раскрываются.

    Накануне представитель иранского военного командования Эбрахим Зольфагари объявил о возвращении контроля над проливом в ответ на действия США. При этом ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи обещал сохранить свободный проход для коммерческих судов на время перемирия в Ливане.

    В субботу Тегеран восстановил военный контроль над Ормузским проливом из-за американской морской блокады. Ранее иранские власти временно приостановили пропуск коммерческих судов на фоне нарушения перемирия.

    До этого торговые корабли неоднократно подвергались обстрелам в данной акватории.

    Комментарии (2)
    18 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Лавров заявил о подготовке Западом современных войн задолго до начала

    Tекст: Вера Басилая

    Западные государства на протяжении многих лет вели целенаправленную подготовку к вооруженным конфликтам, которые в настоящее время разворачиваются на планете, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме в Турции заявил, что современные войны в мире стали результатом многолетней подготовки со стороны Запада. Он указал, что подготовка этих конфликтов велась западными партнерами на протяжении большей части его срока в должности министра иностранных дел, передает РИА «Новости».

    Лавров прокомментировал слова модератора форума, отметившего, что сейчас мир сталкивается с тремя крупными войнами: на Украине, на Ближнем Востоке и с «тихой войной» против международного порядка.

    По словам Лаврова, западная политика по формированию подобных сценариев начала складываться вскоре после распада СССР. Он также отметил, что Россия в течение долгого времени не воспринималась равноправным партнером, а обещания, данные в ходе дипломатических переговоров, часто оставались невыполненными.

    Лавров подчеркнул, что обсуждаемые события начали «вызревать задолго до украинского кризиса».

    Ранее Лавров заявил, что операция США в Иране была направлена на установление контроля над транзитом нефти через Ормузский пролив.

    Лавров также отметил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке значительно влияет на вопросы безопасности стран евразийского региона.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что некоторые специалисты начали характеризовать нынешние мировые конфликты в качестве третьей мировой войны.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 18:25 • Новости дня
    Круизный лайнер сообщил об инциденте в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Капитан пассажирского судна зафиксировал необъяснимый всплеск воды всего в пяти километрах от побережья Омана во время выхода из Персидского залива.

    Военно-морские силы Британии получили тревожный сигнал от экипажа пассажирского судна, передает ТАСС.

    Моряки доложили «о всплеске воды в непосредственной близости от судна». Точное время происшествия и название корабля официально не раскрываются.

    По данным журналистов, участником события могло стать одно из четырех судов: Mein Schiff 4, Mein Schiff 5, MSC Euribia или Celestyal Journey. Они начали движение через Ормузский пролив после 14.00 по московскому времени. Около 15.00 три лайнера находились точно в районе предполагаемого происшествия.

    К половине пятого вечера лайнер Celestyal Journey благополучно продолжил путь в Оманском заливе, направляясь в порт Объединенных Арабских Эмиратов. Ранее все четыре корабля покинули якорные стоянки, чтобы выйти из акватории Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, круизный лайнер Mein Schiff 4 немецкой компании TUI Cruises покинул Персидский залив.

    Ранее в субботу сообщалось, что два торговых судна подверглись нападению при пересечении Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 15:30 • Новости дня
    Десятки судов развернулись у Ормузского пролива после решения Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Морские перевозчики массово меняют маршруты на фоне восстановления иранскими военными контроля над стратегически важным водным путем.

    Около 20 судов, ожидавших прохода через Ормузский пролив, были вынуждены развернуться в сторону Омана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Wall Street Journal. Такое решение было принято после объявления Тегерана о возвращении военного контроля над акваторией.

    Представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари пояснил, что вооруженные силы пошли на этот шаг из-за американской блокады. «Около 20 судов, стоявших в очереди на пересечение Ормузского пролива, были развернуты назад к Оману... Они возвращаются, потому что Корпус стражей исламской революции (КСИР) передал радиосообщения, что пролив закрыт», – отмечает издание.

    Источники газеты утверждают, что каждое из изменивших курс судов ранее согласилось заплатить КСИР по 2 млн долларов за право прохода.

    Напомним, 13 апреля ВМС США начали блокировать движение судов в иранские порты. При этом в Вашингтоне заявляют, что корабли, не связанные с Ираном и не платившие пошлину, могут свободно следовать через пролив, на который приходится 20% мировых поставок нефти и СПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран восстановил военный контроль над Ормузским проливом в ответ на американскую морскую блокаду.

    За первые сутки действия ограничений ни одно судно не преодолело этот маршрут.

    Ранее представители иранского парламента объявили о введении обязательных сборов для всех проходящих кораблей.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    В Иране подсчитали число жертв ударов США и Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    В результате атак со стороны американских и израильских военных на территорию исламской республики погибли почти 3,5 тыс. человек.

    Жертвами военных ударов Соединенных Штатов и Израиля по территории исламской республики стали почти 3,5 тыс. человек, передает ТАСС. Эти цифры официально подтвердили представители властей страны.

    Точную статистику потерь привел руководитель иранского Фонда по делам погибших Сейед Ахмад Мосави. «Имеются данные о 3468 погибших с начала конфликта», – заявил глава ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марте иранский Фонд по делам мучеников и ветеранов оценил общие потери страны в 1230 человек.

    Медицинские службы иранской столицы зафиксировали гибель 503 человек в провинции Тегеран.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 21:36 • Новости дня
    Президент Бразилии похвалил Испанию за отказ США

    Tекст: Мария Иванова

    Во время официального визита в Мадрид бразильский лидер Лула да Силва назвал смелым отказ Испании предоставить Соединенным Штатам свое воздушное пространство для ударов по Ирану.

    Власти Испании приняли верное решение, запретив военным самолетам США использовать территорию страны для вылетов против Ирана, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

    «Я бы хотел похвалить Педро Санчеса за его смелость, он не позволил американским самолетам вылетать из Испании для бомбардировок Ирана», – отметил политик во время визита в королевство, передает ТАСС.

    Ранее Бразилия и Испания выступили с совместным призывом к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Стороны подчеркнули необходимость поиска мирного урегулирования конфликта путем дипломатических переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании запретили Соединенным Штатам использовать военные базы для ударов по Ирану.

    В ответ глава Белого дома пригрозил Мадриду полной торговой блокадой.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 19:25 • Новости дня
    Советник главы КСИР пригрозил приостановить добычу 15 млн баррелей нефти в день

    Tекст: Мария Иванова

    Исламская Республика готова на год приостановить ежедневную добычу 15 млн баррелей нефти в регионе и уже наметила цели на случай возобновления боевых действий, сообщил советник главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди.

    Иран способен на год приостановить ежедневную добычу 15 млн баррелей нефти в регионе, заявил советник главнокомандующего КСИР Мохаммад Реза Нагди, передает ТАСС.

    «Мы можем на год остановить добычу 15 млн баррелей нефти в день, но мы бы не хотели наносить столь серьезный ущерб глобальной экономике», – сказал он. Его выступление опубликовал телеканал SNN.

    Нагди также сообщил, что Иран уже определил объекты, по которым планирует нанести удары в случае возобновления боевых действий. По его словам, страна пока не достигла части поставленных целей, однако в Тегеране рассчитывают, что их достижение способно изменить ход всей войны.

    Напомним, в субботу вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом.

    Тегеран подготовился к полному перекрытию этой водной артерии из-за американской морской блокады.

    Представитель генерального штаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи пригрозил уничтожением нефтяных объектов Ближнего Востока.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 20:28 • Новости дня
    WSJ: ВМС США начнут захватывать иранские торговые суда

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные намерены задерживать коммерческие корабли Тегерана в международных водах, чтобы усилить экономическое давление на исламскую республику, пишет Wall Street Journal.

    Вооруженные силы Соединенных Штатов планируют проводить морские операции против торгового флота исламской республики, передает РИА «Новости».

    Подобные действия призваны заставить местные власти возобновить свободное судоходство в Ормузском проливе и пойти на уступки по ядерной программе.

    «Вооруженные силы США в ближайшие дни готовятся к высадке на связанные с Ираном нефтяные танкеры и захвату коммерческих судов в международных водах, сообщают американские официальные лица. Тем самым Вашингтон выводит военно-морскую операцию за пределы Ближнего Востока», – говорится в публикации газеты Wall Street Journal.

    Ранее представитель иранского командования Эбрахим Зольфагари подчеркнул, что Тегеран восстановил военный контроль над Ормузским проливом из-за американской морской блокады.

    Около 20 ожидавших прохода судов развернулись в сторону Омана.

    Пентагон ранее объявил о готовности брать под контроль корабли у берегов Ирана.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 18:55 • Новости дня
    Эрдоган призвал отказаться от сепаратистских сценариев для Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что любые сепаратистские сценарии в отношении Ирана не принесут пользы ни одной из сторон.

    Турция активизировала свои усилия по прекращению конфликта вокруг Ирана, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА «Новости».

    По словам турецкого лидера, сепаратистские сценарии в отношении Исламской Республики Иран не принесут пользы никому. Он подчеркнул, что поддержание стабильности в Ираке имеет решающее значение для всего региона.

    В Анталье Эрдоган провел встречу с главой регионального правительства Иракского Курдистана Нечирваном Барзани, прибывшим для участия в Анталийском дипломатическом форуме. Стороны обсудили текущую ситуацию в ближневосточном регионе и вопросы безопасности.

    Президент Эрдоган отметил, что конфликт, начавшийся с незаконных атак на Иран, истощает регион, и Турция вместе с другими странами стремится к прекращению войны и установлению мира. Он также заявил, что недавние события в Ормузском проливе ясно показали необходимость диверсифицировать маршруты поставок нефти, а ускорение реализации проекта «Дорога развития» принесёт взаимную выгоду всем участникам.

    Эрдоган выступил с инициативой продления режима прекращения огня между США и Ираном.

    Турецкий лидер выразил готовность стать посредником для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

    СМИ писали, что новый раунд переговоров между Ираном и США может пройти 26 апреля.

    Иран решил усилить контроль за движением судов в Ормузском проливе до полного окончания войны.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 16:48 • Новости дня
    Президент Ливана поручил расследовать гибель французского военного

    Tекст: Мария Иванова

    Ливанское руководство инициировало экстренный поиск преступников, атаковавших миротворцев ООН, чтобы предать правосудию виновных в смерти французского солдата.

    Ливанский лидер Джозеф Аун провел телефонные переговоры с Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС.

    В ходе беседы стороны обсудили атаку на миротворческие силы в республике, которая привела к смерти французского солдата.

    «Президент подтвердил, что Ливан, категорически отвергающий любое нападение на Временные силы ООН в Ливане, привержен обеспечению безопасности этих сил и созданию надлежащих условий для выполнения ими своих обязанностей», – отмечается в заявлении президентской канцелярии.

    Политик добавил, что профильные ведомства получили приказ немедленно изучить обстоятельства случившегося. По его словам, власти страны намерены установить личности преступников и без колебаний привлечь к ответственности всех причастных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженная группа атаковала конвой Временных сил ООН в районе ливанского поселения Гандурия.

    До этого патруль миротворцев подвергся нападению около населенного пункта Талуса.

    Президент Ливана Джозеф Аун потребовал от США и Франции остановить израильские удары.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 22:54 • Новости дня
    Израильская армия сообщила о гибели солдата на юге Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащий ЦАХАЛ скончался от ранений, полученных в ходе столкновений на юге Ливана, еще трое солдат были ранены различной степени тяжести.

    Армия обороны Израиля подтвердила гибель одного своего военнослужащего и ранение еще троих в результате боевых действий на юге Ливана, передает ТАСС.

    В официальном заявлении отмечается, что солдат умер от ран, полученных 17 апреля. В том же инциденте двое израильских военных получили ранения средней тяжести, еще один – легкие ранения.

    По данным агентства, 16 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Ливан достигли договоренности о 10-дневном прекращении огня.

    Соглашение вступило в силу в 00:00 мск 17 апреля, однако уже вскоре ливанские СМИ зафиксировали продолжение израильских артиллерийских обстрелов на юге Ливана несмотря на перемирие.

    Генеральный секретарь «Хезболлах» Наим Касем заявил, что бойцы движения останутся на позициях и будут реагировать на любые нарушения перемирия со стороны Израиля.

    По его словам, «режим прекращения огня должен быть взаимным», а «Хезболлах» открыт для всестороннего сотрудничества с ливанскими властями на пути к обеспечению суверенитета страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль направил жалобу в Совет Безопасности ООН из-за взрыва на военном складе группировки «Хезболла» на юге Ливана.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 15:10 • Новости дня
    Армия Израиля нанесла удары по Ливану после начала перемирия

    Tекст: Мария Иванова

    Израильские вооруженные силы атаковали позиции боевиков на южной границе соседнего государства в ответ на зафиксированные нарушения недавно объявленного режима тишины, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Командование Армии обороны Израиля подтвердило факт проведения атак на юге соседней страны, передает РИА «Новости». Военные объяснили свои действия необходимостью нейтрализации прямой опасности для своих подразделений.

    «С момента вступления в силу режима прекращения огня солдаты ЦАХАЛ к югу от «Желтой линии» на юге Ливана выявили несколько случаев нарушения террористами соглашений о прекращении огня путем приближения к солдатам ЦАХАЛ с севера от «Желтой линии», что представляло непосредственную угрозу. После их обнаружения и для устранения угрозы ВВС Израиля совместно с наземными войсками нанесли точечные удары по террористам», – говорится в сообщении пресс-службы армии.

    Ранее глава Белого дома сообщил о достижении договоренности о прекращении огня на десять дней. Режим тишины официально начал действовать 17 апреля. Однако ливанское агентство NNA заявило об ударах по мирным поселениям уже после его введения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневном перемирии между Израилем и Ливаном официально вступило в силу. Спустя полчаса артиллерия израильской армии открыла интенсивный огонь по ливанской территории. Атаке подвергся южный пограничный город Хиям.

    Комментарии (0)
