  МО: ВС России уничтожили более 1200 бойцов ВСУ за сутки
    Бывший военный летчик нацелился на болгарскую олигархию
    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран
    Лукашенко: Мой сын поступил в Пекинский университет
    Премьер Малайзии Ибрагим выразил интерес в покупке нефти у России
    Грушко заявил о скором ответе России на вызовы НАТО в Арктике
    Лукашенко заявил о неприемлемости потери Белоруссии для России
    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
    ВСУ взорвали школу во Владимировке после отказа директора разместить военных
    Глава МИД ПМР заявил о сокрытии Молдавией экологической катастрофы на Днестре
    19 апреля 2026, 14:17 • Новости дня

    Yle сообщил о полном сгорании необитаемого острова в Финляндии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Необитаемый речной остров Ликасаари в финской Лапландии полностью сгорел, пожарные не пытались тушить его, но следили за тем, чтобы огонь не перекинулся на другие острова или материк, сообщает телерадиовещатель Yle.

    Необитаемый остров Ликасаари на реке Торнионйоки в финской Лапландии полностью сгорел, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиовещатель Yle. Пожар начался в субботу, 18 апреля, и к утру воскресенья остров практически выгорел дотла.

    В службе спасения сообщили, что не предпринимали попыток тушения, а позволили огню догореть под контролем. «Спасатели следили за тем, чтобы огонь не перекинулся на другие острова реки Торнионйоки или на материк», – отмечается в сообщении. Специалисты всё время наблюдали за ситуацией, чтобы предотвратить распространение пожара.

    Остров Ликасаари является низким и необитаемым, на нём растет в основном трава. По информации Yle, сильное задымление, вызванное пожаром, ощущалось в окрестностях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели потушили крупный лесной пожар на магаданском острове Недоразумения.

    На нежилом острове Дивный Валаамского архипелага вспыхнул сильный пожар из-за разведения костров.

    В Астраханской области пожарные ликвидировали открытое горение на острове Городской.

    18 апреля 2026, 16:23 • Новости дня
    Лавров напомнил о просьбе Зеленского разрешить жителям Донбасса говорить по-русски
    @ Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В 2014 году Владимир Зеленский призывал предоставить жителям Донбасса законное право говорить на русском языке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров сообщил, что Владимир Зеленский летом 2014 года просил дать жителям Донбасса возможность говорить на русском языке. По словам Лаврова, Зеленский тогда подчеркивал, что Россия и Украина являются братскими народами с общей историей и культурой, передают «Вести».

    «Если на востоке Украины люди хотят говорить на русском языке, то отстаньте от них, дайте им на законных основаниях говорить по-русски», – привел слова Зеленского Лавров на полях Антальского дипломатического форума.

    Позднее, отметил Лавров, Зеленский стал заявлять в интервью, что тем, кто живет на украинской территории и ощущает себя причастным к русской культуре, стоит уезжать в Россию.

    Ранее Лавров заявил, что совесть и Владимир Зеленский «плохо сочетаются».

    Владимир Зеленский публично называл жителей Донбасса террористами.

    Также Сергей Лавров посоветовал киевским властям выполнять статьи конституции о правах национальных меньшинств.

    Комментарии (14)
    18 апреля 2026, 18:47 • Новости дня
    Daily Express: Предупреждение Хаменеи Вашингтону напугало Запад

    Tекст: Вера Басилая

    Британское издание Daily Express назвало пугающим заявление верховного лидера Ирана аятоллы Моджтаба Хаменеи о нанесении нового поражения Соединенным Штатам.

    Заявление верховного лидера Ирана аятоллы Моджтаба Хаменеи о нанесении нового поражения Соединенным Штатам вызвало обеспокоенность на Западе, передает РИА «Новости».

    Daily Express охарактеризовал угрозу как пугающую и отметил, что Хаменеи выступил с сенсационным обращением, одновременно резко осудив президента США и американские войска.

    В публикации отмечается, что иранский лидер сделал акцент на возможности страны дать отпор Соединенным Штатам в случае необходимости.

    Официальный представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что иранские Вооруженные силы восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом. Такое решение было принято из-за блокады со стороны США, что усилило напряженность в регионе.

    Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил нанести новое поражение США и Израилю.

    Вооруженные силы Исламской Республики восстановили военный контроль над Ормузским проливом из-за американской блокады.

    После этого неизвестные атаковали два торговых судна в акватории пролива.

    Комментарии (5)
    19 апреля 2026, 12:25 • Видео
    Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

    Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 17:25 • Новости дня
    Дипломат Долгов: Среди европейских дипломатов стало нормой откровенное хамство
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Хамство и манкирование всеми элементарными правилами приличия, а не только дипломатическими нормами, стало нормой у западных дипломатов и политиков, сказал газете ВЗГЛЯД чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов. Так он отреагировал на слова министра Сергея Лаврова о невоспитанности нового поколения иностранных дипломатов.

    «Я считаю, что министр абсолютно прав. Скорее всего – это видно по контексту – в первую очередь речь идет о европейских дипломатах. Произошло падение не просто профессионального, а человеческого уровня: люди недостаточно воспитаны и образованы», – отметил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов, бывший эмиссар МИД по правам человека.

    Одним из ярких примеров современной дипломатической нормы на Западе собеседник назвал стиль главы евродипломатии Каи Каллас, «которая каждый день выдает на-гора какой-то бред и безумие». «Конечно, Лавров имел в виду не абсолютно всех коллег, но значительное их число. Сегодня откровенное хамство и манкирование всеми элементарными правилами приличия, а не только дипломатическими нормами, стало нормой у западных дипломатов и политиков», – подчеркнул Долгов.

    Также вызывает удивление, что игнорирование элементарных норм вежливости происходит именно со стороны европейских дипломатов. «Европа всегда была известна высоким уровнем образования и культурного развития. Но это все осталось в прошлом. Россия не опускается до этого хамства, на что недвусмысленно указал Лавров. Мы продолжаем придерживаться цивилизованных правил общения, но при том понимании, что спуску мы никому не дадим, хамить и оскорблять нас никому не позволим. Но мы не позволим это делом, а не ответными оскорблениями», – подчеркивает спикер.

    По его словам, даже в годы холодной войны не было принято лично оскорблять оппонентов, «а сегодня, к сожалению, другая ситуация». «Ими пересечены большинство красных линий. Это чувствуется во всем. Даже не общаясь повседневно с такими «недодипломатами», чувствуешь через публичную сферу. Распустились, конечно», – заключил спикер.

    Что касается личного опыта Долгова в период активного занятия дипломатией, «то такого разгула охлократии (власти толпы), как сейчас происходит на Западе, конечно, не было».

    «Дипломаты отвечали на поздравления, на официальные и рабочие сообщения. Понятно, что далеко не со всеми западными коллегами были нормальные и хорошие отношения, но большая часть из них могла разграничить профессиональное и личное. У нас было много расхождений и противоречий в позициях и подходах, довольно жестких столкновений по самым разным вопросам – от бывшей Югославии до Ближнего Востока. Спорили до хрипоты, но большинство коллег не опускались до личных оскорблений, попыток унизить. Жесткую позицию можно выразить вполне цивилизованными методами», – отметил дипломат.

    Новое поколение европейских дипломатов, по мнению собеседника, в значительной мере ведет себя как «братва». «Их профессиональные методы и стиль личного общения очень смахивают на методы братвы, но с некоторым отличием. За значительной частью братвы была какая-то определенная сила, хотя и нелегальная. А за этими политиками и дипломатами никакой силы нет. Это бессилие в борьбе с Россией и в целом в мировых делах только разжигает их эмоции и злопыхательство», – пояснил Долгов.

    В ходе участия в Анталийском дипломатическом форуме министру иностранных дел России Сергею Лаврову задали вопрос о том, взаимодействие с кем из иностранных партнеров оставило наибольший след в его памяти. В ответ министр поделился наблюдениями о поведении молодых иностранных дипломатов, которые склонны игнорировать даже официальные поздравительные телеграммы.

    «Прямо сейчас появляются коллеги, чьих имен я даже не знаю, потому что, бывает, из врожденной вежливости, напишешь, что министра какого-нибудь государства поздравляю, желаю успехов после его назначения министром, и они даже могут не ответить», – рассказал Лавров.

    Министр охарактеризовал таких коллег как «новое поколение желающих», противопоставляя их классической школе дипломатии, где соблюдение этикета и ответная реакция на официальные обращения считались обязательными.

    Это высказывание стало не просто комментарием о правилах хорошего тона, а характеристикой смены поколений в мировой дипломатии и девальвации традиционных норм взаимодействия. Ответ стал частью более широкой критики западных политиков, которые, по мнению Лаврова, подменяют профессиональный диалог лозунгами и ультиматумами.

    Год назад на этой же площадке Лавров тоже критиковал манеры западных коллег, а его самого модератор дискуссии назвал «рок-звездой дипломатии».

    Комментарии (13)
    18 апреля 2026, 19:18 • Новости дня
    Число жертв стрельбы в Киеве увеличилось до шести человек

    В больнице Киева умерла шестая жертва стрельбы в Голосеевском районе

    Tекст: Мария Иванова

    Количество погибших в результате вооруженного инцидента в украинской столице возросло до шести человек после смерти госпитализированной 30-летней женщины.

    Об увеличении числа жертв трагедии рассказал мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

    «Только что в больнице умерла женщина, госпитализированная после стрельбы. Ее личность устанавливают, женщине было около 30 лет. Таким образом, всего в результате стрельбы уже шестеро погибших», – написал киевский градоначальник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный мужчина забаррикадировался с заложниками в киевском супермаркете. Сотрудники полицейского спецназа ликвидировали злоумышленника при штурме здания.

    Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал о пяти погибших и десяти раненых.

    Комментарии (3)
    18 апреля 2026, 19:50 • Новости дня
    WSJ: Зеленский дал устное согласие на подрыв «Северных потоков»
    @ Francesco Fotia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В книге журналиста Wall Street Journal Бояна Панчевски сообщается, что Владимир Зеленский лично дал устное согласие на подрыв газопроводов «Северные потоки».

    Журналист Wall Street Journal Бояна Панчевски, ссылаясь на беседы с непосредственными участниками событий и сотрудниками спецслужб, отмечает, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный специально поставил Зеленского в известность о готовящейся операции, чтобы переложить на него юридическую ответственность, передает РИА «Новости».

    В книге говорится: «Когда операция начала обретать черты, Залужный поставил Зеленского в известность, чтобы спасти свою шкуру», – такую формулировку привел Панчевски со ссылкой на двух осведомленных собеседников. Журналист отмечает, что обычно Залужный не информировал Зеленского о деталях операций на Украине, но в случае с «зарубежной авантюрой» проявил осторожность.

    Летом 2022 года, по данным расследования, о готовящейся диверсии узнало ЦРУ. Американская сторона потребовала от Киева отказаться от плана подрыва, после чего Зеленский якобы приказал Залужному свернуть операцию. Однако бывший главком, как сообщает Панчевски, проигнорировал распоряжение.


    В январе немецкие СМИ сообщали, что Верховный федеральный суд Германии счел Украину заказчиком взрывов на газопроводах.

    В 2024 году СМИ сообщали, что Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков».

    Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель и лидер левой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт  потребовали прекратить финансовую поддержку Киева.

    Комментарии (11)
    18 апреля 2026, 17:44 • Новости дня
    Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил о поступлении новых предложений от США через пакистанского посредника, которые сейчас изучаются Тегераном, следует из заявления высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана.

    Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта во время визита командующего армией Пакистана Асима Мунира в Тегеран, передает РИА «Новости».

    В заявлении высшего совета национальной безопасности Ирана отмечается, что предложения были представлены через пакистанского военного, выступившего посредником, и в настоящее время они находятся на рассмотрении иранской стороны.

    В сообщении подчеркивается, что переговоры между США и Ираном продолжаются на фоне недавних военных столкновений.

    Ранее американский президент анонсировал продолжение переговоров с Ираном в Исламабаде.

    СМИ писали, что новый раунд переговоров между Ираном и США может пройти 26 апреля.

    Иран решил усилить контроль за движением судов в Ормузском проливе до полного окончания войны.

    Комментарии (6)
    18 апреля 2026, 21:41 • Новости дня
    Дуров назвал реальность крупнейшим обманом современности

    Tекст: Вера Басилая

    Российский миллиардер Павел Дуров перечислил ряд явлений, которые считает обманом, включая брак, фармацевтику и СМИ, и усомнился в самой реальности.

    Павел Дуров высказал сомнения в подлинности реальности, а также назвал обманом такие явления, как фармацевтика, пищевая промышленность, школы, банковская система, брак, налогообложение, роскошь, независимые СМИ, неправительственные организации, города и страны, передают «Вести».

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Дуров опубликовал этот список в ответ на просьбу пользователя DearS_o_n назвать самый большой обман, который воспринимается как норма.

    На вопрос одного из пользователей о причинах включения брака в этот перечень Дуров пояснил, что брак представляет собой «эксклюзивный пожизненный контракт» с дорогой процедурой расторжения и отсутствием гарантий, а также сопровождается значительными эмоциональными затратами и внешним вмешательством.

    Ранее Павел Дуров объявил об обновлении протокола Telegram для противодействия цензуре.

    До этого Дуров потерял миллиарды долларов за один месяц.

    Дуров в рождественском поздравлении  пожелал подписчикам сократить потребление информации и еды.

    Комментарии (23)
    19 апреля 2026, 10:20 • Новости дня
    WSJ: Трамп устроил скандал из-за сбитого F-15E над Ираном
    @ Seth Rose/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп несколько часов кричал на помощников, требуя немедленной операции по спасению американских пилотов после инцидента с истребителем на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

     Трамп пришёл в ярость после известия о сбитом над Ираном американском истребителе F-15E, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. По их словам, Трамп несколько часов кричал на своих помощников, требуя немедленных действий. Президент был обеспокоен возможным повторением кризиса с заложниками 1979 года и настаивал на срочной спасательной операции экипажа.

    Военным потребовалось время для подготовки детального плана эвакуации, однако нетерпимость президента вызывала напряжённость в его окружении. Помощники Трампа были вынуждены ограничивать поток информации, чтобы эмоциональная реакция главы государства не вмешалась в ход спасательной операции. Им передавали только самые ключевые сведения о ситуации.

    Истребитель F-15E был сбит 3 апреля над территорией Ирана, оба члена экипажа сумели катапультироваться и выйти на связь после инцидента. Сначала был эвакуирован пилот, а позднее американская сторона подтвердила спасение второго члена экипажа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о благополучном спасении второго пилота сбитого истребителя F-15E.

    Американские военные изначально опасались попытки заманивания своих сил в ловушку.

    После завершения операции глава государства пригрозил уничтожить электростанции Ирана.

    Комментарии (4)
    18 апреля 2026, 19:55 • Новости дня
    Модератор форума в Анталье раскрыл удивительную способность Лаврова

    Tекст: Мария Иванова

    Выступая на Анталийском дипломатическом форуме, глава МИД России продемонстрировал высочайшую компетентность, давая исчерпывающие ответы на любые вопросы без предварительного согласования, отметил модератор выступления Сергея Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме Алиджан Аянлар.

    Российский министр иностранных дел выступил на Анталийском дипломатическом форуме, передает РИА «Новости». Модератор дискуссии Алиджан Аянлар высоко оценил высочайший профессионализм и удивительную способность главы ведомства.

    «Один из интересных моментов, касающихся господина Лаврова: он дает столько информации в одном ответе на вопрос, что тяжело уследить за всем сразу, но он себя очень комфортно чувствует», – рассказал журналист.

    Телеведущий добавил, что имел богатый опыт общения со многими мировыми лидерами. По его словам, некоторые политики заранее просят список тем, однако российский дипломат всегда готов отвечать без предварительной подготовки.

    Пятый по счету форум открылся в пятницу при участии более 5 тыс. гостей и свыше 1 тыс. журналистов. Мероприятие собрало делегации из 150 стран, включая 22 глав государств, 14 вице-президентов и 39 руководителей внешнеполитических ведомств. Сергей Лавров стал почетным гостем этого масштабного события.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мероприятие с участием российского министра на Анталийском дипломатическом форуме вызвало повышенный интерес публики.

    В ходе своего выступления Сергей Лавров указал на многолетнюю подготовку современных войн западными странами.

    Главы внешнеполитических ведомств России и Турции утвердили двусторонний план консультаций на ближайшие два года.

    Комментарии (9)
    18 апреля 2026, 20:54 • Новости дня
    Российские силовики обнаружили базу испытаний украинских дронов в Молдавии

    Tекст: Вера Басилая

    Российским силовым структурам удалось определить местоположение одной из площадок в Молдавии, где проходят испытания беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для украинских военных.

    Представитель российских силовых структур сообщил, что производство дронов, в том числе для нужд ВСУ, ведется на территории Молдавии, в частности в городе Вадул-луй-Водэ, где и проходят испытания новой техники, передает ТАСС.

    Он уточнил, что официальные представители молдавских властей заявляют: разработки беспилотников предназначены исключительно для обеспечения обороноспособности республики. Тем не менее, по данным российских силовиков, эти устройства поставляются также украинской стороне.

    Минобороны России заявило, что решения ряда европейских стран о поставках беспилотников на Украину ведут к эскалации военной ситуации.

    Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, с адресами компаний в восьми европейских странах.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что этот список следует воспринимать как перечень потенциальных целей для ВС России.

    Комментарии (15)
    18 апреля 2026, 21:26 • Новости дня
    КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до снятия американской блокады

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран заблокировал стратегически важный судоходный маршрут, пригрозив расценивать приближение любых кораблей к закрытой зоне как сотрудничество с противником.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции ограничили движение судов с вечера субботы, передает ТАСС. Ограничения будут действовать до полного снятия американской морской блокады с иранских портов.

    «В связи с нарушением соглашения о прекращении огня, поскольку противник в лице США не снял военно-морскую блокаду иранских судов и портов, Ормузский пролив будет закрыт с сегодняшнего дня до снятия блокады», – говорится в заявлении ведомства.

    Военные также предостерегли находящиеся в Персидском заливе и Оманском море корабли от попыток покинуть места стоянки.

    В КСИР подчеркнули, что любое приближение к проливу будет расцениваться как пособничество врагу, а нарушителям грозит преследование.

    Напомним, в субботу вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом.

    Тегеран выразил готовность полностью перекрыть эту водную артерию из-за американской морской блокады.

    Около 20 ожидающих прохода торговых судов развернулись в сторону Омана.

    Комментарии (2)
    19 апреля 2026, 06:11 • Новости дня
    WSJ сообщил о причинах отказа Трампа от захвата острова Харк
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США отказался от высадки американских военных на иранском острове Харк из-за опасений понести значительные военные потери в случае операции.

    Как передает ТАСС, о решении главы Белого дома сообщил источник издания The Wall Street Journal. Дональд Трамп отверг предложение американских военных по захвату стратегического острова Харк в Иране, опасаясь, что наземная операция приведет к недопустимо большим потерям среди личного состава.

    Собеседники издания отмечают, что президенту США докладывали о высокой вероятности успеха высадки на остров, однако он счел, что военные могут стать легкой мишенью для иранских сил. В результате Трамп не поддержал реализацию этого плана.

    Остров Харк считается ключевым для нефтяной инфраструктуры Исламской Республики, поскольку на нем находятся основные терминалы для экспорта сырья. Ранее американский президент неоднократно угрожал Тегерану действиями по захвату острова, но до применения силы дело не дошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что американская операция в Иране была направлена на установление контроля над транзитом нефти через Ормузский пролив. США и Израиль нанесли удары по иранскому острову Харк, который является важнейшим экспортным узлом дл

    Комментарии (7)
    19 апреля 2026, 05:48 • Новости дня
    ВСУ взорвали школу во Владимировке после отказа директора разместить военных
    @ Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В селе Владимировка на территории ДНР украинские военные уничтожили школу после конфликта с директором, который отказал им в размещении.

    Украинские военные взорвали школу во Владимировке в Донецкой Народной Республике после того, как директор отказала им в размещении, передает РИА «Новости».

    Свидетелем ситуации стал беженец Николай Шевченко, который рассказал, что военные требовали у директора разрешения занять помещение, но получили отказ.

    «Она им отказала. У них получился конфликт. Потом они уехали, а ночью произошли взрывы. Школу тогда полностью разрушили», – сообщил Шевченко.

    Позже выяснилось, что здание подверглось ракетному обстрелу, в ходе которого использовались боеприпасы французского производства.

    Министерство обороны России объявило об освобождении Владимировки 22 августа 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня по лагерю наемников из Бразилии.

    Украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что в украинскую армию массово зачисляют людей с наркотической зависимостью на основании фиктивных медицинских заключений.

    Комментарии (7)
    18 апреля 2026, 17:11 • Новости дня
    МИД заявил о готовности Москвы ответить на сокращение дипприсутствия в ЕС

    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко назвал действия Евросоюза нарушением Венской конвенции и пообещал ответные меры на сокращение числа дипломатов.

    Грушко заявил, что Москва намерена отреагировать на сокращение российского дипломатического присутствия в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

    По его словам, политика Брюсселя по сокращению числа российских дипломатов в странах ЕС трактуется российской стороной как дискриминационная мера.

    Грушко подчеркнул, что такие действия «представляют собой прямое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях». Он добавил, что подобные действия не остаются без должной реакции с нашей стороны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ответные меры на ограничения передвижения российских дипломатов по странам Евросоюза.

    Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников назвал подобные действия откровенно конфронтационным шагом.

    Комментарии (8)
    18 апреля 2026, 17:49 • Новости дня
    Мужчина застрелил четырех прохожих и захватил заложников в супермаркете Киева

    Tекст: Мария Иванова

    Застрелив четырех человек на улице Киева, преступник забаррикадировался в супермаркете, где захватил заложников и спровоцировал взрывом сильный пожар, пишут местные СМИ.

    Трагедия произошла на улице, где злоумышленник открыл огонь по людям, передает ТАСС. В результате инцидента погибли четыре человека. Изначально поступала информация лишь об одной жертве, сообщает украинское издание «Новости. Live».

    После атаки стрелок попытался скрыться и забежал в супермаркет «Велмарт». Внутри он взял в заложники посетителей магазина. Здание немедленно оцепили сотрудники украинских силовых структур.

    В ходе противостояния преступник применил неустановленное взрывное устройство. Из-за детонации в торговых залах начался сильный пожар.

    Официальные органы пока не подтвердили детали происходящего, однако в Сети массово распространяются видеозаписи стрельбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Голосеевском районе Киева от пулевого ранения погиб местный житель.

    В прошлом году во Львове вооруженный пистолетом мужчина захватил заложников в магазине.

    В городе Хмельницкий украинский военнослужащий открыл стрельбу по посетителям торгового центра.

    Комментарии (0)
    Главное
    Хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
    WSJ: Трамп устроил скандал из-за сбитого F-15E над Ираном
    При атаке ВСУ на Таганрог повреждены коммерческие предприятия и колледж
    Названы способы Фицо прилететь в Москву в обход Прибалтики
    Двое полицейских сбежали с места стрельбы в Киеве
    Робот превзошел мировой рекорд человека в беге на 1500 метров
    Россиянина оштрафовали за публикацию поддельного фото Чубайса в нацистской форме