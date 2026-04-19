    19 апреля 2026, 12:45 • Новости дня

    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран

    Эксперт Перенджиев: Паника Трампа показывает правильность выбранной Ираном оборонительной тактики

    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп осознает, что наземная операция в Иране и попытка захвата острова Харк обернутся для США куда большими потерями, чем сейчас. Это останавливает его от продолжения войны и указывает на правильность выбранной Тегераном тактики, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее сообщалось о скандале в Белом доме из-за инцидента с истребителем F-15E.

    «Скандал, устроенный главой Белого дома Дональдом Трампом из-за сбитого F-15E над Ираном, а также отказ от захвата острова Харк иллюстрируют панический страх политика перед сколько-нибудь существенными потерями ВС США при продолжении боевой операции», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    Спикер напомнил, что в целом любые потери в военных кампаниях, особенно – в таких непопулярных, как нынешняя, бьют по популярности политика. «В случае с Трампом ситуация осложняется рядом факторов. Во-первых, по неофициальным оценкам, количество жертв перевалило за несколько сотен. Во-вторых, часть проблем глава Белого дома создал себе сам заявлениями о «разгроме» над Ираном, о якобы запросах Тегерана о мирных переговорах», – продолжил аналитик.

    «Помимо всего прочего, внутриполитические позиции Трампа и его популярность среди электората подкосил отказ европейских членов НАТО от участия в войне против Ирана. Глава Белого дома хотел использовать евроатлантических союзников как прокси, а на деле сам стал израильским прокси в этой кампании», – детализировал собеседник.

    «Все это, вне всяких сомнений, внушает Трампу страх, который останавливает его от наземного вторжения в Иран. Очевидно, например, посягательство на остров Харк привело бы США к еще большим потерям. Иранцы могли бы организовать ловушку американским военным – выселить все мирное население и устроить бойню с масштабными пожарами», – спрогнозировал он.

    «Все это дает право говорить о том, что Тегеран выбрал правильную оборонительную тактику в нынешнем противостоянии с США и Израилем. Это относится как к военной составляющей конфликта, так и к дипломатическому треку», – резюмировал Перенджиев.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп несколько часов кричал на помощников, требуя немедленного спасения американских пилотов сбитого в Иране истребителя F-15E, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Президент был обеспокоен возможным повторением кризиса с заложниками 1979 года.

    Военным потребовалось время для подготовки детального плана эвакуации, однако нетерпимость президента вызывала напряженность в его окружении. Помощники Трампа были вынуждены ограничивать поток информации, чтобы эмоциональная реакция главы государства не вмешалась в ход спасательной операции. Им передавали только самые ключевые сведения о ситуации.

    Истребитель F-15E был сбит 3 апреля над территорией Ирана, оба члена экипажа сумели катапультироваться и выйти на связь после инцидента. Сначала был эвакуирован пилот, а позднее американская сторона подтвердила спасение второго члена экипажа.

    Кроме того, Трамп отверг предложение американских военных по захвату стратегического острова Харк в Иране, опасаясь, что наземная операция приведет к недопустимо большим потерям среди личного состава. Он счел, что военные могут стать легкой мишенью для иранских сил.

    Харк считается ключевым для нефтяной инфраструктуры Исламской Республики, поскольку на нем находятся основные терминалы для экспорта сырья. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за счет чего Иран выдержал натиск США и Израиля.

    18 апреля 2026, 18:47 • Новости дня
    Daily Express: Предупреждение Хаменеи Вашингтону напугало Запад

    Tекст: Вера Басилая

    Британское издание Daily Express назвало пугающим заявление верховного лидера Ирана аятоллы Моджтаба Хаменеи о нанесении нового поражения Соединенным Штатам.

    Заявление верховного лидера Ирана аятоллы Моджтаба Хаменеи о нанесении нового поражения Соединенным Штатам вызвало обеспокоенность на Западе, передает РИА «Новости».

    Daily Express охарактеризовал угрозу как пугающую и отметил, что Хаменеи выступил с сенсационным обращением, одновременно резко осудив президента США и американские войска.

    В публикации отмечается, что иранский лидер сделал акцент на возможности страны дать отпор Соединенным Штатам в случае необходимости.

    Официальный представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что иранские Вооруженные силы восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом. Такое решение было принято из-за блокады со стороны США, что усилило напряженность в регионе.

    Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил нанести новое поражение США и Израилю.

    Вооруженные силы Исламской Республики восстановили военный контроль над Ормузским проливом из-за американской блокады.

    После этого неизвестные атаковали два торговых судна в акватории пролива.

    18 апреля 2026, 17:44 • Новости дня
    Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта
    Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта
    Tекст: Вера Басилая

    Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил о поступлении новых предложений от США через пакистанского посредника, которые сейчас изучаются Тегераном, следует из заявления высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана.

    Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта во время визита командующего армией Пакистана Асима Мунира в Тегеран, передает РИА «Новости».

    В заявлении высшего совета национальной безопасности Ирана отмечается, что предложения были представлены через пакистанского военного, выступившего посредником, и в настоящее время они находятся на рассмотрении иранской стороны.

    В сообщении подчеркивается, что переговоры между США и Ираном продолжаются на фоне недавних военных столкновений.

    Ранее американский президент анонсировал продолжение переговоров с Ираном в Исламабаде.

    СМИ писали, что новый раунд переговоров между Ираном и США может пройти 26 апреля.

    Иран решил усилить контроль за движением судов в Ормузском проливе до полного окончания войны.

    19 апреля 2026, 12:25 • Видео
    Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

    Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    19 апреля 2026, 10:20 • Новости дня
    WSJ: Трамп устроил скандал из-за сбитого F-15E над Ираном
    WSJ: Трамп устроил скандал из-за сбитого F-15E над Ираном
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп несколько часов кричал на помощников, требуя немедленной операции по спасению американских пилотов после инцидента с истребителем на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

     Трамп пришёл в ярость после известия о сбитом над Ираном американском истребителе F-15E, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. По их словам, Трамп несколько часов кричал на своих помощников, требуя немедленных действий. Президент был обеспокоен возможным повторением кризиса с заложниками 1979 года и настаивал на срочной спасательной операции экипажа.

    Военным потребовалось время для подготовки детального плана эвакуации, однако нетерпимость президента вызывала напряжённость в его окружении. Помощники Трампа были вынуждены ограничивать поток информации, чтобы эмоциональная реакция главы государства не вмешалась в ход спасательной операции. Им передавали только самые ключевые сведения о ситуации.

    Истребитель F-15E был сбит 3 апреля над территорией Ирана, оба члена экипажа сумели катапультироваться и выйти на связь после инцидента. Сначала был эвакуирован пилот, а позднее американская сторона подтвердила спасение второго члена экипажа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о благополучном спасении второго пилота сбитого истребителя F-15E.

    Американские военные изначально опасались попытки заманивания своих сил в ловушку.

    После завершения операции глава государства пригрозил уничтожить электростанции Ирана.

    18 апреля 2026, 21:26 • Новости дня
    КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до снятия американской блокады

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран заблокировал стратегически важный судоходный маршрут, пригрозив расценивать приближение любых кораблей к закрытой зоне как сотрудничество с противником.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции ограничили движение судов с вечера субботы, передает ТАСС. Ограничения будут действовать до полного снятия американской морской блокады с иранских портов.

    «В связи с нарушением соглашения о прекращении огня, поскольку противник в лице США не снял военно-морскую блокаду иранских судов и портов, Ормузский пролив будет закрыт с сегодняшнего дня до снятия блокады», – говорится в заявлении ведомства.

    Военные также предостерегли находящиеся в Персидском заливе и Оманском море корабли от попыток покинуть места стоянки.

    В КСИР подчеркнули, что любое приближение к проливу будет расцениваться как пособничество врагу, а нарушителям грозит преследование.

    Напомним, в субботу вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом.

    Тегеран выразил готовность полностью перекрыть эту водную артерию из-за американской морской блокады.

    Около 20 ожидающих прохода торговых судов развернулись в сторону Омана.

    18 апреля 2026, 15:47 • Новости дня
    Reuters: Два торговых судна обстреляли в Ормузском проливе

    Reuters: Два торговых судна атаковали при пересечении Ормузского пролива

    Reuters: Два торговых судна обстреляли в Ормузском проливе
    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе подверглись нападению по меньшей мере два торговых корабля после решения Ирана о восстановлении военного контроля над акваторией.

    Инциденты произошли при попытке судов пересечь стратегически важный маршрут, передает РИА «Новости».

    По данным агентства Reuters, ссылающегося на источники в сфере морской безопасности, атаки последовали за заявлением Тегерана об изменении режима судоходства.

    «По меньше мере два торговых судна сообщили, что были обстреляны при попытке пересечь Ормузский пролив в субботу», – цитирует издание своих собеседников. Подробности нападений и характер повреждений кораблей пока не раскрываются.

    Накануне представитель иранского военного командования Эбрахим Зольфагари объявил о возвращении контроля над проливом в ответ на действия США. При этом ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи обещал сохранить свободный проход для коммерческих судов на время перемирия в Ливане.

    В субботу Тегеран восстановил военный контроль над Ормузским проливом из-за американской морской блокады. Ранее иранские власти временно приостановили пропуск коммерческих судов на фоне нарушения перемирия.

    До этого торговые корабли неоднократно подвергались обстрелам в данной акватории.

    19 апреля 2026, 11:58 • Новости дня
    Хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
    Хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменские хуситы закроют Баб-эль-Мандебский пролив, если президент США Дональд Трамп продолжит препятствовать миру. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел хуситского правительства Хусейн аль-Эззи, передает Al Jazeera.

    Йеменские хуситы пригрозили закрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив, если президент США Дональд Трамп продолжит политику, препятствующую миру, сообщает РБК со ссылкой на Al Jazeera. Замглавы МИД правительства хуситов Хусейн аль-Эззи заявил: «Если Сана решит закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, то все человечество и джинны окажутся совершенно бессильны его открыть. Поэтому Трампу – и потворствующим ему странам – лучше всего немедленно положить конец всем действиям и политике, препятствующим миру, и проявить уважение к правам нашего народа и страны».

    Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море и Аденский залив, играя ключевую роль в международной торговле энергоресурсами. Через этот узкий морской проход ежегодно проходит около 12% всей морской торговли нефтью и 8% мирового сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Ансар Аллах» рассматривало возможность блокировки Баб-эль-Мандебского пролива.

    Иранские военные заявили о готовности перекрыть данный водный путь.

    Йеменские повстанцы пообещали применить новое оружие против американских судов.

    19 апреля 2026, 11:56 • Новости дня
    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал вершиной лицемерия заявления дипломатов Евросоюза о необходимости соблюдать международное право.

    Он раскритиковал риторику ЕС, назвав ее «вершиной лицемерия», и отметил, что Европа «хронически неспособна поступать так, как сама проповедует», передает ТАСС.

    Багаи заявил: «О, это то самое международное право, с которого ЕС сдувает пыль, когда нужно поучать других, параллельно втихую давая добро на агрессивную войну США и Израиля [против Ирана] и отводя взгляд от зверств, направленных против иранцев? Оставьте проповеди при себе». По его словам, европейские заявления о международном праве не соответствуют реальным действиям.

    Дипломат также напомнил, что ни один принцип международного права не запрещает Ирану как прибрежному государству принимать меры для предотвращения использования Ормузского пролива в военных целях против страны. По его мнению, требования ЕС необоснованны.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее выступила с призывом обеспечить свободный и бесплатный проход судов через Ормузский пролив и заявила о готовности переориентировать миссию Aspides, сейчас действующую в Красном море, для этих целей.

    Ранее политолог Станислав Ткаченко рассказал газете ВЗГЛЯД, что вопрос судоходства в Ормузе после войны решат без Европы.

    Во вторник Каллас сообщила, что ЕС не поддерживает никаких действий, ограничивающих свободу судоходства через Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о недопустимости платы Ирану за проход через Ормузский пролив. Иран подтвердил готовность заключить договоренности с европейскими, азиатскими и арабскими странами по использованию пролива.

    18 апреля 2026, 18:25 • Новости дня
    Круизный лайнер сообщил об инциденте в Ормузском проливе

    Проходивший Ормузский пролив круизный лайнер сообщил об инциденте на воде

    Tекст: Мария Иванова

    Капитан пассажирского судна зафиксировал необъяснимый всплеск воды всего в пяти километрах от побережья Омана во время выхода из Персидского залива.

    Военно-морские силы Британии получили тревожный сигнал от экипажа пассажирского судна, передает ТАСС.

    Моряки доложили «о всплеске воды в непосредственной близости от судна». Точное время происшествия и название корабля официально не раскрываются.

    По данным журналистов, участником события могло стать одно из четырех судов: Mein Schiff 4, Mein Schiff 5, MSC Euribia или Celestyal Journey. Они начали движение через Ормузский пролив после 14.00 по московскому времени. Около 15.00 три лайнера находились точно в районе предполагаемого происшествия.

    К половине пятого вечера лайнер Celestyal Journey благополучно продолжил путь в Оманском заливе, направляясь в порт Объединенных Арабских Эмиратов. Ранее все четыре корабля покинули якорные стоянки, чтобы выйти из акватории Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, круизный лайнер Mein Schiff 4 немецкой компании TUI Cruises покинул Персидский залив.

    Ранее в субботу сообщалось, что два торговых судна подверглись нападению при пересечении Ормузского пролива.

    18 апреля 2026, 15:30 • Новости дня
    Десятки судов развернулись у Ормузского пролива после решения Ирана

    Около 20 судов отказались пересекать Ормузский пролив из-за действий Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Морские перевозчики массово меняют маршруты на фоне восстановления иранскими военными контроля над стратегически важным водным путем.

    Около 20 судов, ожидавших прохода через Ормузский пролив, были вынуждены развернуться в сторону Омана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Wall Street Journal. Такое решение было принято после объявления Тегерана о возвращении военного контроля над акваторией.

    Представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари пояснил, что вооруженные силы пошли на этот шаг из-за американской блокады. «Около 20 судов, стоявших в очереди на пересечение Ормузского пролива, были развернуты назад к Оману... Они возвращаются, потому что Корпус стражей исламской революции (КСИР) передал радиосообщения, что пролив закрыт», – отмечает издание.

    Источники газеты утверждают, что каждое из изменивших курс судов ранее согласилось заплатить КСИР по 2 млн долларов за право прохода.

    Напомним, 13 апреля ВМС США начали блокировать движение судов в иранские порты. При этом в Вашингтоне заявляют, что корабли, не связанные с Ираном и не платившие пошлину, могут свободно следовать через пролив, на который приходится 20% мировых поставок нефти и СПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран восстановил военный контроль над Ормузским проливом в ответ на американскую морскую блокаду.

    За первые сутки действия ограничений ни одно судно не преодолело этот маршрут.

    Ранее представители иранского парламента объявили о введении обязательных сборов для всех проходящих кораблей.

    18 апреля 2026, 14:55 • Новости дня
    Иран пригрозил нанести новое поражение США и Израилю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морские силы армии Ирана готовы нанести новое поражение США и Израилю, заявил верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи.

    Хаменеи заявил. что военно-морские силы Ирана готовы нанести новое поражение США и Израилю, заявил верховный лидер страны аятолла Моджтаба Хаменеи, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что «точно так же, как молниеносные БПЛА армии атакуют американо-сионистов, отважные военно-морские силы готовы вновь заставить врага отведать горечь нового поражения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил о победе республики в конфликте с США и Израилем.

    Днем ранее он отказался одобрять мирную сделку с Соединенными Штатами без выполнения десяти условий Тегерана.

    Утром 18 апреля власти страны возобновили обслуживание гражданских воздушных судов в ряде аэропортов.

    18 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    В Иране подсчитали число жертв ударов США и Израиля

    От ударов США и Израиля в Иране погибли почти 3,5 тыс. человек

    Tекст: Мария Иванова

    В результате атак со стороны американских и израильских военных на территорию исламской республики погибли почти 3,5 тыс. человек.

    Жертвами военных ударов Соединенных Штатов и Израиля по территории исламской республики стали почти 3,5 тыс. человек, передает ТАСС. Эти цифры официально подтвердили представители властей страны.

    Точную статистику потерь привел руководитель иранского Фонда по делам погибших Сейед Ахмад Мосави. «Имеются данные о 3468 погибших с начала конфликта», – заявил глава ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марте иранский Фонд по делам мучеников и ветеранов оценил общие потери страны в 1230 человек.

    Медицинские службы иранской столицы зафиксировали гибель 503 человек в провинции Тегеран.

    18 апреля 2026, 16:12 • Новости дня
    Трамп раскритиковал Испанию за «ужасающие финансовые показатели»

    Трамп обрушился с критикой на Испанию из-за низких расходов на оборону

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США возмутился катастрофическим состоянием испанских финансов, упрекнув Мадрид в нежелании выделять средства на нужды Североатлантического альянса и собственную армию.

    Президент США обрушился с критикой на Испанию, заявив, что дела в стране обстоят плохо, передает РИА «Новости». Политик обратил внимание на финансовые проблемы европейского государства.

    «Кто-нибудь обращал внимание, насколько плохо обстоят дела в Испании? Их финансовые показатели, несмотря на практически нулевой вклад в НАТО и собственную оборону, просто ужасающие. Печально на это смотреть!!!» – написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

    Ранее, 1 апреля, Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО. Это произошло после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Реакцию союзников он назвал несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые делают все, чтобы ее не оказывать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер пообещал наказать Испанию за нежелание увеличивать оборонные расходы. До этого политик предложил вышвырнуть Мадрид из Североатлантического альянса из-за низких военных трат.

    В прошлом году глава Белого дома потребовал повысить взносы европейских союзников до 5% ВВП.

    18 апреля 2026, 19:25 • Новости дня
    Советник главы КСИР пригрозил приостановить добычу 15 млн баррелей нефти в день

    Tекст: Мария Иванова

    Исламская Республика готова на год приостановить ежедневную добычу 15 млн баррелей нефти в регионе и уже наметила цели на случай возобновления боевых действий, сообщил советник главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди.

    Иран способен на год приостановить ежедневную добычу 15 млн баррелей нефти в регионе, заявил советник главнокомандующего КСИР Мохаммад Реза Нагди, передает ТАСС.

    «Мы можем на год остановить добычу 15 млн баррелей нефти в день, но мы бы не хотели наносить столь серьезный ущерб глобальной экономике», – сказал он. Его выступление опубликовал телеканал SNN.

    Нагди также сообщил, что Иран уже определил объекты, по которым планирует нанести удары в случае возобновления боевых действий. По его словам, страна пока не достигла части поставленных целей, однако в Тегеране рассчитывают, что их достижение способно изменить ход всей войны.

    Напомним, в субботу вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом.

    Тегеран подготовился к полному перекрытию этой водной артерии из-за американской морской блокады.

    Представитель генерального штаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи пригрозил уничтожением нефтяных объектов Ближнего Востока.

    18 апреля 2026, 21:36 • Новости дня
    Президент Бразилии похвалил Испанию за отказ США

    Президент Бразилии Лула да Силва похвалил запрет Испании на полеты самолетов США

    Tекст: Мария Иванова

    Во время официального визита в Мадрид бразильский лидер Лула да Силва назвал смелым отказ Испании предоставить Соединенным Штатам свое воздушное пространство для ударов по Ирану.

    Власти Испании приняли верное решение, запретив военным самолетам США использовать территорию страны для вылетов против Ирана, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

    «Я бы хотел похвалить Педро Санчеса за его смелость, он не позволил американским самолетам вылетать из Испании для бомбардировок Ирана», – отметил политик во время визита в королевство, передает ТАСС.

    Ранее Бразилия и Испания выступили с совместным призывом к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Стороны подчеркнули необходимость поиска мирного урегулирования конфликта путем дипломатических переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании запретили Соединенным Штатам использовать военные базы для ударов по Ирану.

    В ответ глава Белого дома пригрозил Мадриду полной торговой блокадой.

    18 апреля 2026, 20:28 • Новости дня
    WSJ: ВМС США начнут захватывать иранские торговые суда

    WSJ: США готовятся захватывать связанные с Ираном суда за пределами Ближнего Востока

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные намерены задерживать коммерческие корабли Тегерана в международных водах, чтобы усилить экономическое давление на исламскую республику, пишет Wall Street Journal.

    Вооруженные силы Соединенных Штатов планируют проводить морские операции против торгового флота исламской республики, передает РИА «Новости».

    Подобные действия призваны заставить местные власти возобновить свободное судоходство в Ормузском проливе и пойти на уступки по ядерной программе.

    «Вооруженные силы США в ближайшие дни готовятся к высадке на связанные с Ираном нефтяные танкеры и захвату коммерческих судов в международных водах, сообщают американские официальные лица. Тем самым Вашингтон выводит военно-морскую операцию за пределы Ближнего Востока», – говорится в публикации газеты Wall Street Journal.

    Ранее представитель иранского командования Эбрахим Зольфагари подчеркнул, что Тегеран восстановил военный контроль над Ормузским проливом из-за американской морской блокады.

    Около 20 ожидавших прохода судов развернулись в сторону Омана.

    Пентагон ранее объявил о готовности брать под контроль корабли у берегов Ирана.

