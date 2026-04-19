Хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив

Йеменские хуситы пригрозили закрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив, если президент США Дональд Трамп продолжит политику, препятствующую миру, сообщает РБК со ссылкой на Al Jazeera. Замглавы МИД правительства хуситов Хусейн аль-Эззи заявил: «Если Сана решит закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, то все человечество и джинны окажутся совершенно бессильны его открыть. Поэтому Трампу – и потворствующим ему странам – лучше всего немедленно положить конец всем действиям и политике, препятствующим миру, и проявить уважение к правам нашего народа и страны».
Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море и Аденский залив, играя ключевую роль в международной торговле энергоресурсами. Через этот узкий морской проход ежегодно проходит около 12% всей морской торговли нефтью и 8% мирового сжиженного природного газа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Ансар Аллах» рассматривало возможность блокировки Баб-эль-Мандебского пролива.
Иранские военные заявили о готовности перекрыть данный водный путь.
Йеменские повстанцы пообещали применить новое оружие против американских судов.