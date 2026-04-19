    Двое подростков устроили драку в переходе на станции метро «Калужская»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двое подростков устроили драку с незнакомцами в подземном переходе на станции метро «Калужская» в Москве, они задержаны, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

    Двое подростков устроили драку с незнакомцами в подземном переходе на станции метро «Калужская» в Москве, сообщает РИА «Новости». По данным пресс-службы столичного главка МВД, конфликт начался еще в вагоне поезда и продолжился уже в переходе. Пострадавшие 2000 и 2006 годов рождения рассказали полицейским, что двое неизвестных подошли к ним и начали избивать их по голове и телу.

    Сотрудники полиции оперативно изучили видеозаписи с камер наблюдения, установили личности нападавших и задержали их. В ведомстве уточнили: задержанные – несовершеннолетние, один из них москвич 2010 года рождения, второй – 2009 года рождения.

    Правоохранители уточнили, что подросток 2010 года рождения нанес одному из пострадавших ножевое ранение, после чего выбросил нож на улице. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), сообщили в МВД.

    18 апреля 2026, 13:59 • Новости дня
    Сергей Лавров рассказал о человеческом жесте Мадлен Олбрайт

    Сергей Лавров вспомнил о приглашениях Мадлен Олбрайт покурить в библиотеке отеля

    Сергей Лавров рассказал о человеческом жесте Мадлен Олбрайт
    Tекст: Мария Иванова

    Во время работы при ООН в 1990-е годы американская коллега Мадлен Олбрайт делала для российского дипломата исключение, позволяя ему нарушать строгие антитабачные правила, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

    Воспоминаниями о бывшем госсекретаре США руководитель российского внешнеполитического ведомства поделился на Анталийском дипломатическом форуме, передает РИА «Новости».

    Политик рассказал о совместной работе с американской коллегой в качестве представителей своих стран.

    В те годы действовал строгий запрет на курение в общественных местах, однако американка делала исключение для российского дипломата в отеле Waldorf Astoria. «Она, я вспоминаю с теплотой, всегда приглашала меня в библиотеку, где стояла пепельница и лежали сигареты. «Я знаю, ты куришь – пожалуйста», – отметил министр.

    Подобное отношение со стороны представителя Соединенных Штатов российский политик назвал настоящим человеческим жестом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дискуссия с участием министра иностранных дел России на Антальском дипломатическом форуме вызвала значительный интерес публики.

    В ходе своего выступления дипломат указал на внутренние трудности западного военно-политического альянса.

    18 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    Лавров назвал цель операции США в Иране

    Лавров: Целью операции США в Иране был контроль над нефтью

    Лавров назвал цель операции США в Иране
    Tекст: Мария Иванова

    Американская операция в Иране была направлена на установление контроля над транзитом нефти через стратегически важный Ормузский пролив, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Вашингтон стремился установить превосходство над энергоресурсами, проходящими через стратегически важный регион, передает РИА «Новости». Об этом рассказал глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме.

    «Я не думаю, что действительно были планы уничтожить цивилизацию. Это, по-моему, так, фигура речи, но планы какие были – это поставить под контроль нефть, которая проходит через Персидский залив, через Ормузский пролив», – подчеркнул министр иностранных дел России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США обсуждала установление контроля над главным иранским нефтяным островом Харк. Позже глава Белого дома объявил о начале американской морской блокады Ормузского пролива.

    Вооруженные силы Ирана в субботу заявили, что восстановили военный контроль над данным стратегическим маршрутом.

    18 апреля 2026, 14:12 • Видео
    Иран открыл Ормуз. Войне конец?

    Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    18 апреля 2026, 16:23 • Новости дня
    Лавров напомнил о просьбе Зеленского разрешить жителям Донбасса говорить по-русски
    Лавров напомнил о просьбе Зеленского разрешить жителям Донбасса говорить по-русски
    Tекст: Вера Басилая

    В 2014 году Владимир Зеленский призывал предоставить жителям Донбасса законное право говорить на русском языке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров сообщил, что Владимир Зеленский летом 2014 года просил дать жителям Донбасса возможность говорить на русском языке. По словам Лаврова, Зеленский тогда подчеркивал, что Россия и Украина являются братскими народами с общей историей и культурой, передают «Вести».

    «Если на востоке Украины люди хотят говорить на русском языке, то отстаньте от них, дайте им на законных основаниях говорить по-русски», – привел слова Зеленского Лавров на полях Антальского дипломатического форума.

    Позднее, отметил Лавров, Зеленский стал заявлять в интервью, что тем, кто живет на украинской территории и ощущает себя причастным к русской культуре, стоит уезжать в Россию.

    Ранее Лавров заявил, что совесть и Владимир Зеленский «плохо сочетаются».

    Владимир Зеленский публично называл жителей Донбасса террористами.

    Также Сергей Лавров посоветовал киевским властям выполнять статьи конституции о правах национальных меньшинств.

    18 апреля 2026, 18:47 • Новости дня
    Daily Express: Предупреждение Хаменеи Вашингтону напугало Запад

    Tекст: Вера Басилая

    Британское издание Daily Express назвало пугающим заявление верховного лидера Ирана аятоллы Моджтаба Хаменеи о нанесении нового поражения Соединенным Штатам.

    Заявление верховного лидера Ирана аятоллы Моджтаба Хаменеи о нанесении нового поражения Соединенным Штатам вызвало обеспокоенность на Западе, передает РИА «Новости».

    Daily Express охарактеризовал угрозу как пугающую и отметил, что Хаменеи выступил с сенсационным обращением, одновременно резко осудив президента США и американские войска.

    В публикации отмечается, что иранский лидер сделал акцент на возможности страны дать отпор Соединенным Штатам в случае необходимости.

    Официальный представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что иранские Вооруженные силы восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом. Такое решение было принято из-за блокады со стороны США, что усилило напряженность в регионе.

    Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил нанести новое поражение США и Израилю.

    Вооруженные силы Исламской Республики восстановили военный контроль над Ормузским проливом из-за американской блокады.

    После этого неизвестные атаковали два торговых судна в акватории пролива.

    18 апреля 2026, 13:25 • Новости дня
    Эксперт рассказал о последствиях возобновления перекрытия Ираном Ормуза

    Эксперт Лямин: Кроме Ормуза Иран в состоянии парализовать Персидский залив

    Эксперт рассказал о последствиях возобновления перекрытия Ираном Ормуза
    Tекст: Андрей Резчиков

    Если переговорный процесс будет сорван, то в течение нескольких дней возможно возобновление боевых действий против Ирана, у которого достаточно ресурсов по блокировке Ормузского пролива, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. В субботу Иран менее чем через сутки восстановил перекрытие Ормуза.

    «Развязка данного кризиса зависит от того, как сложатся переговоры между Ираном и США, которые продолжаются сейчас. Возможно заключение предварительного рамочного соглашения с фиксацией базовых положений, что позволит продлить перемирие на месяц или даже больше. За это время можно будет выйти на финальные договоренности», – предположил военный эксперт Юрий Лямин.

    Также не исключен срыв переговоров и возвращение боевых действий в течение ближайших дней. «Но есть надежда, что перемирие все-таки будет продлено, а пока нестабильная ситуация будет сохраняться. Какой вариант будет в итоге, сейчас не знает никто», – добавляет спикер.

    При этом ВМС Ирана и Корпус стражей исламской революции (КСИР) обладают достаточными ресурсами для длительного физического перекрытия Ормузского пролива, даже с учетом присутствия Пятого флота США и возможностей противоминной борьбы коалиции с участием почти полусотни стран.

    «Иран минимально использует свои возможности для перекрытия Ормузского пролива, а реальных военных ресурсов у страны намного больше. При желании Иран может заминировать и Персидский залив, что приведет к полной длительной остановке всего судоходства в данной акватории», – полагает Лямин.

    По его словам, для минирования Иран использует небольшие моторные лодки, на борту которых можно перевозить по две-четыре мины. «У Ирана таких лодок около тысячи. Все они расположены на скрытых в горах базах возле побережья», – рассказал эксперт.

    Кроме того, у Ирана есть береговые ракетные комплексы и дроны-камикадзе, благодаря которым корабли Пятого флота США, отвечающие за морскую блокаду Исламской Республики, сосредоточены на безопасном расстоянии – преимущественно в Оманском заливе и Аравийском море.

    «Американские корабли стараются не подходить близко к Ормузскому проливу и Персидскому заливу, чтобы не рисковать. Поэтому говорить сейчас о каком-то разминировании, о чем заявлял президент США, не приходится», – добавил Лямин.

    В субботу стало известно о восстановлении Ираном военного контроля над Ормузским проливом, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти. Так Тегеран ответил на американскую морскую блокаду иранских портов.

    «К сожалению, США… продолжают заниматься пиратством, называя это блокадой. По этой причине контроль над Ормузским проливом восстановлен, этот стратегический пролив находится под управлением и сильным контролем вооруженных сил», – говорится в заявлении представителя центрального штаба иранского командования Эбрахима Зольфагари.

    Американцы блокируют морской трафик через иранские порты с 13 апреля. В Вашингтоне заявляют, что не связанные с Ираном суда могут свободно пересекать пролив, если не платят сборы Тегерану. Иранские власти пока не вводили плату за проход, однако ранее открыто обсуждали подобные планы.

    Ранее источник в Высшем совете национальной безопасности Ирана дал понять, что свободное судоходство в регионе напрямую увязано с соблюдением режима прекращения огня между Ливаном и Израилем. Если действующее перемирие окажется нарушенным, водная артерия будет немедленно заблокирована вооруженными силами Ирана.

    Впервые в современной истории Иран полностью перекрыл движение в Ормузском проливе в конце февраля – начале марта этого года. Хотя Тегеран десятилетиями угрожал сделать это в ответ на санкции, до 2026 года пролив никогда не закрывался для судоходства целиком.

    Накануне МИД Ирана объявил о временном открытии пролива для коммерческих судов на период перемирия между Израилем и шиитской группировкой «Хезболла». Но спустя меньше суток Иран вновь восстановил «строгий контроль» и закрыл Ормуз.

    18 апреля 2026, 19:18 • Новости дня
    Число жертв стрельбы в Киеве увеличилось до шести человек

    В больнице Киева умерла шестая жертва стрельбы в Голосеевском районе

    Tекст: Мария Иванова

    Количество погибших в результате вооруженного инцидента в украинской столице возросло до шести человек после смерти госпитализированной 30-летней женщины.

    Об увеличении числа жертв трагедии рассказал мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

    «Только что в больнице умерла женщина, госпитализированная после стрельбы. Ее личность устанавливают, женщине было около 30 лет. Таким образом, всего в результате стрельбы уже шестеро погибших», – написал киевский градоначальник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный мужчина забаррикадировался с заложниками в киевском супермаркете. Сотрудники полицейского спецназа ликвидировали злоумышленника при штурме здания.

    Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал о пяти погибших и десяти раненых.

    18 апреля 2026, 17:25 • Новости дня
    Дипломат Долгов: Среди европейских дипломатов стало нормой откровенное хамство
    Дипломат Долгов: Среди европейских дипломатов стало нормой откровенное хамство
    Tекст: Андрей Резчиков

    Хамство и манкирование всеми элементарными правилами приличия, а не только дипломатическими нормами, стало нормой у западных дипломатов и политиков, сказал газете ВЗГЛЯД чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов. Так он отреагировал на слова министра Сергея Лаврова о невоспитанности нового поколения иностранных дипломатов.

    «Я считаю, что министр абсолютно прав. Скорее всего – это видно по контексту – в первую очередь речь идет о европейских дипломатах. Произошло падение не просто профессионального, а человеческого уровня: люди недостаточно воспитаны и образованы», – отметил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов, бывший эмиссар МИД по правам человека.

    Одним из ярких примеров современной дипломатической нормы на Западе собеседник назвал стиль главы евродипломатии Каи Каллас, «которая каждый день выдает на-гора какой-то бред и безумие». «Конечно, Лавров имел в виду не абсолютно всех коллег, но значительное их число. Сегодня откровенное хамство и манкирование всеми элементарными правилами приличия, а не только дипломатическими нормами, стало нормой у западных дипломатов и политиков», – подчеркнул Долгов.

    Также вызывает удивление, что игнорирование элементарных норм вежливости происходит именно со стороны европейских дипломатов. «Европа всегда была известна высоким уровнем образования и культурного развития. Но это все осталось в прошлом. Россия не опускается до этого хамства, на что недвусмысленно указал Лавров. Мы продолжаем придерживаться цивилизованных правил общения, но при том понимании, что спуску мы никому не дадим, хамить и оскорблять нас никому не позволим. Но мы не позволим это делом, а не ответными оскорблениями», – подчеркивает спикер.

    По его словам, даже в годы холодной войны не было принято лично оскорблять оппонентов, «а сегодня, к сожалению, другая ситуация». «Ими пересечены большинство красных линий. Это чувствуется во всем. Даже не общаясь повседневно с такими «недодипломатами», чувствуешь через публичную сферу. Распустились, конечно», – заключил спикер.

    Что касается личного опыта Долгова в период активного занятия дипломатией, «то такого разгула охлократии (власти толпы), как сейчас происходит на Западе, конечно, не было».

    «Дипломаты отвечали на поздравления, на официальные и рабочие сообщения. Понятно, что далеко не со всеми западными коллегами были нормальные и хорошие отношения, но большая часть из них могла разграничить профессиональное и личное. У нас было много расхождений и противоречий в позициях и подходах, довольно жестких столкновений по самым разным вопросам – от бывшей Югославии до Ближнего Востока. Спорили до хрипоты, но большинство коллег не опускались до личных оскорблений, попыток унизить. Жесткую позицию можно выразить вполне цивилизованными методами», – отметил дипломат.

    Новое поколение европейских дипломатов, по мнению собеседника, в значительной мере ведет себя как «братва». «Их профессиональные методы и стиль личного общения очень смахивают на методы братвы, но с некоторым отличием. За значительной частью братвы была какая-то определенная сила, хотя и нелегальная. А за этими политиками и дипломатами никакой силы нет. Это бессилие в борьбе с Россией и в целом в мировых делах только разжигает их эмоции и злопыхательство», – пояснил Долгов.

    В ходе участия в Анталийском дипломатическом форуме министру иностранных дел России Сергею Лаврову задали вопрос о том, взаимодействие с кем из иностранных партнеров оставило наибольший след в его памяти. В ответ министр поделился наблюдениями о поведении молодых иностранных дипломатов, которые склонны игнорировать даже официальные поздравительные телеграммы.

    «Прямо сейчас появляются коллеги, чьих имен я даже не знаю, потому что, бывает, из врожденной вежливости, напишешь, что министра какого-нибудь государства поздравляю, желаю успехов после его назначения министром, и они даже могут не ответить», – рассказал Лавров.

    Министр охарактеризовал таких коллег как «новое поколение желающих», противопоставляя их классической школе дипломатии, где соблюдение этикета и ответная реакция на официальные обращения считались обязательными.

    Это высказывание стало не просто комментарием о правилах хорошего тона, а характеристикой смены поколений в мировой дипломатии и девальвации традиционных норм взаимодействия. Ответ стал частью более широкой критики западных политиков, которые, по мнению Лаврова, подменяют профессиональный диалог лозунгами и ультиматумами.

    Год назад на этой же площадке Лавров тоже критиковал манеры западных коллег, а его самого модератор дискуссии назвал «рок-звездой дипломатии».

    18 апреля 2026, 19:50 • Новости дня
    WSJ: Зеленский дал устное согласие на подрыв «Северных потоков»
    WSJ: Зеленский дал устное согласие на подрыв «Северных потоков»
    Tекст: Вера Басилая

    В книге журналиста Wall Street Journal Бояна Панчевски сообщается, что Владимир Зеленский лично дал устное согласие на подрыв газопроводов «Северные потоки».

    Журналист Wall Street Journal Бояна Панчевски, ссылаясь на беседы с непосредственными участниками событий и сотрудниками спецслужб, отмечает, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный специально поставил Зеленского в известность о готовящейся операции, чтобы переложить на него юридическую ответственность, передает РИА «Новости».

    В книге говорится: «Когда операция начала обретать черты, Залужный поставил Зеленского в известность, чтобы спасти свою шкуру», – такую формулировку привел Панчевски со ссылкой на двух осведомленных собеседников. Журналист отмечает, что обычно Залужный не информировал Зеленского о деталях операций на Украине, но в случае с «зарубежной авантюрой» проявил осторожность.

    Летом 2022 года, по данным расследования, о готовящейся диверсии узнало ЦРУ. Американская сторона потребовала от Киева отказаться от плана подрыва, после чего Зеленский якобы приказал Залужному свернуть операцию. Однако бывший главком, как сообщает Панчевски, проигнорировал распоряжение.


    В январе немецкие СМИ сообщали, что Верховный федеральный суд Германии счел Украину заказчиком взрывов на газопроводах.

    В 2024 году СМИ сообщали, что Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков».

    Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель и лидер левой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт  потребовали прекратить финансовую поддержку Киева.

    18 апреля 2026, 17:44 • Новости дня
    Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта
    Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта
    Tекст: Вера Басилая

    Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил о поступлении новых предложений от США через пакистанского посредника, которые сейчас изучаются Тегераном, следует из заявления высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана.

    Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта во время визита командующего армией Пакистана Асима Мунира в Тегеран, передает РИА «Новости».

    В заявлении высшего совета национальной безопасности Ирана отмечается, что предложения были представлены через пакистанского военного, выступившего посредником, и в настоящее время они находятся на рассмотрении иранской стороны.

    В сообщении подчеркивается, что переговоры между США и Ираном продолжаются на фоне недавних военных столкновений.

    Ранее американский президент анонсировал продолжение переговоров с Ираном в Исламабаде.

    СМИ писали, что новый раунд переговоров между Ираном и США может пройти 26 апреля.

    Иран решил усилить контроль за движением судов в Ормузском проливе до полного окончания войны.

    18 апреля 2026, 21:41 • Новости дня
    Дуров назвал реальность крупнейшим обманом современности

    Дуров заявил о недоверии к реальности, школам и браку

    Tекст: Вера Басилая

    Российский миллиардер Павел Дуров перечислил ряд явлений, которые считает обманом, включая брак, фармацевтику и СМИ, и усомнился в самой реальности.

    Павел Дуров высказал сомнения в подлинности реальности, а также назвал обманом такие явления, как фармацевтика, пищевая промышленность, школы, банковская система, брак, налогообложение, роскошь, независимые СМИ, неправительственные организации, города и страны, передают «Вести».

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Дуров опубликовал этот список в ответ на просьбу пользователя DearS_o_n назвать самый большой обман, который воспринимается как норма.

    На вопрос одного из пользователей о причинах включения брака в этот перечень Дуров пояснил, что брак представляет собой «эксклюзивный пожизненный контракт» с дорогой процедурой расторжения и отсутствием гарантий, а также сопровождается значительными эмоциональными затратами и внешним вмешательством.

    18 апреля 2026, 19:55 • Новости дня
    Модератор форума в Анталье раскрыл удивительную способность Лаврова

    Ведущий Анталийского форума удивился способности Лаврова отвечать без подготовки

    Tекст: Мария Иванова

    Выступая на Анталийском дипломатическом форуме, глава МИД России продемонстрировал высочайшую компетентность, давая исчерпывающие ответы на любые вопросы без предварительного согласования, отметил модератор выступления Сергея Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме Алиджан Аянлар.

    Российский министр иностранных дел выступил на Анталийском дипломатическом форуме, передает РИА «Новости». Модератор дискуссии Алиджан Аянлар высоко оценил высочайший профессионализм и удивительную способность главы ведомства.

    «Один из интересных моментов, касающихся господина Лаврова: он дает столько информации в одном ответе на вопрос, что тяжело уследить за всем сразу, но он себя очень комфортно чувствует», – рассказал журналист.

    Телеведущий добавил, что имел богатый опыт общения со многими мировыми лидерами. По его словам, некоторые политики заранее просят список тем, однако российский дипломат всегда готов отвечать без предварительной подготовки.

    Пятый по счету форум открылся в пятницу при участии более 5 тыс. гостей и свыше 1 тыс. журналистов. Мероприятие собрало делегации из 150 стран, включая 22 глав государств, 14 вице-президентов и 39 руководителей внешнеполитических ведомств. Сергей Лавров стал почетным гостем этого масштабного события.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мероприятие с участием российского министра на Анталийском дипломатическом форуме вызвало повышенный интерес публики.

    В ходе своего выступления Сергей Лавров указал на многолетнюю подготовку современных войн западными странами.

    Главы внешнеполитических ведомств России и Турции утвердили двусторонний план консультаций на ближайшие два года.

    18 апреля 2026, 20:54 • Новости дня
    Российские силовики обнаружили базу испытаний украинских дронов в Молдавии

    Tекст: Вера Басилая

    Российским силовым структурам удалось определить местоположение одной из площадок в Молдавии, где проходят испытания беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для украинских военных.

    Представитель российских силовых структур сообщил, что производство дронов, в том числе для нужд ВСУ, ведется на территории Молдавии, в частности в городе Вадул-луй-Водэ, где и проходят испытания новой техники, передает ТАСС.

    Он уточнил, что официальные представители молдавских властей заявляют: разработки беспилотников предназначены исключительно для обеспечения обороноспособности республики. Тем не менее, по данным российских силовиков, эти устройства поставляются также украинской стороне.

    Минобороны России заявило, что решения ряда европейских стран о поставках беспилотников на Украину ведут к эскалации военной ситуации.

    Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, с адресами компаний в восьми европейских странах.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что этот список следует воспринимать как перечень потенциальных целей для ВС России.

    18 апреля 2026, 13:14 • Новости дня
    Лавров высмеял название коалиции союзников Киева

    Лавров спрогнозировал превращение союзников Киева в «коалицию отжелавших»

    Лавров высмеял название коалиции союзников Киева
    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны, оказывающие поддержку Киеву, рискуют в скором времени утратить энтузиазм и стать «коалицией отжелавших», заметил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме.

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме прокомментировал инициативы по созданию новых союзов вместо НАТО, передает ТАСС.

    По его словам, предлагается сформировать блок с участием Евросоюза, Турции, Британии и Украины.

    «Причем Владимир Зеленский очень быстро подхватил эту идею. Сказал, что украинцы будут ядром, сердцевиной, гарантией успеха всего этого блока», – указал министр. При этом он напомнил слова руководителя украинской разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который признавал отсутствие у страны собственных ресурсов для ведения боевых действий.

    Российский дипломат отметил, что текущие объединения напоминают «коалицию желающих казаться настоящими», которая вскоре может трансформироваться в «коалицию отжелавших».

    «Движение идет в сторону чего-то наподобие «коалиции желающих». Вот они придумали это название, но сейчас они больше похожи на коалицию желающих казаться настоящими, казаться действительными. У меня такое ощущение, что очень скоро это превратится в «коалицию отжелавших». Не вижу я, как национальные интересы европейских стран могут быть удовлетворены навязыванием откровенно реваншистской, милитаризованной политики», – отметил российский димпломат.

    Кроме того, министр подчеркнул стремление Запада превратить Украину в источник глобальной опасности. Он напомнил, что уже в третий раз в современной истории подобная угроза может исходить именно с территории Европы.

    Ранее глава МИД России рассказал о планах западных стран по формированию нового военного альянса с ключевым участием Украины.

    До этого инистр назвал участников так называемой «коалиции желающих» выдающими себя за действительных людьми.

    Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин указал на попытки этой группы европейских государств сорвать мирное урегулирование.

    18 апреля 2026, 21:26 • Новости дня
    КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до снятия американской блокады

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран заблокировал стратегически важный судоходный маршрут, пригрозив расценивать приближение любых кораблей к закрытой зоне как сотрудничество с противником.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции ограничили движение судов с вечера субботы, передает ТАСС. Ограничения будут действовать до полного снятия американской морской блокады с иранских портов.

    «В связи с нарушением соглашения о прекращении огня, поскольку противник в лице США не снял военно-морскую блокаду иранских судов и портов, Ормузский пролив будет закрыт с сегодняшнего дня до снятия блокады», – говорится в заявлении ведомства.

    Военные также предостерегли находящиеся в Персидском заливе и Оманском море корабли от попыток покинуть места стоянки.

    В КСИР подчеркнули, что любое приближение к проливу будет расцениваться как пособничество врагу, а нарушителям грозит преследование.

    Напомним, в субботу вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом.

    Тегеран выразил готовность полностью перекрыть эту водную артерию из-за американской морской блокады.

    Около 20 ожидающих прохода торговых судов развернулись в сторону Омана.

    18 апреля 2026, 17:11 • Новости дня
    МИД заявил о готовности Москвы ответить на сокращение дипприсутствия в ЕС

    Грушко: Россия даст ответ на сокращение дипмиссий в ЕС

    МИД заявил о готовности Москвы ответить на сокращение дипприсутствия в ЕС
    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко назвал действия Евросоюза нарушением Венской конвенции и пообещал ответные меры на сокращение числа дипломатов.

    Грушко заявил, что Москва намерена отреагировать на сокращение российского дипломатического присутствия в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

    По его словам, политика Брюсселя по сокращению числа российских дипломатов в странах ЕС трактуется российской стороной как дискриминационная мера.

    Грушко подчеркнул, что такие действия «представляют собой прямое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях». Он добавил, что подобные действия не остаются без должной реакции с нашей стороны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ответные меры на ограничения передвижения российских дипломатов по странам Евросоюза.

    Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников назвал подобные действия откровенно конфронтационным шагом.

