Госдолг России стал самым низким среди стран G20

Tекст: Дмитрий Зубарев

Совокупный государственный долг России по итогам прошлого года стал самым низким среди стран G20, передает РИА «Новости». По данным Международного валютного фонда, совокупная задолженность федерального правительства и региональных властей в 2025 году достигла лишь 18% ВВП. Из них на федеральные органы власти пришлось 16,5%, еще 1,5% – на регионы.

Второе место по наименьшему госдолгу занимает Турция с 23,5% ВВП, третьей стала Саудовская Аравия с показателем 31,7%. В Индонезии госдолг составил 41% экономики, в Австралии – 51%. Это единственные страны-участники «двадцатки», чей долг оказался значительно ниже условно безопасной планки в 60% ВВП.

Мексика и Германия незначительно превысили этот порог, показав 61,8% и 62,9% соответственно. У Южной Африки, Аргентины, ЕС, Индии, Китая и Бразилии госдолг оказался меньше 100% ВВП.

Самым высоким был государственный долг в Японии – 206,5% ВВП, что примерно вдвое превышает размер ее экономики. Значительный уровень задолженности зафиксирован также у Италии (137,1%), США (123,9%), Франции, Канады и Британии (более 100% ВВП).

Как писала газета ВЗГЛЯД, соотношение внешнего долга России к ВВП по итогам третьего квартала опустилось до 14 процентов.

Объем внешних обязательств страны на начало 2025 года составил 290 миллиардов долларов. Глава РФПИ

Кирилл Дмитриев указал на резкую разницу между уровнями задолженности Москвы и Вашингтона.