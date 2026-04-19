Робот превзошел мировой рекорд человека в беге на 1500 метров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Антропоморфный робот H1, созданный китайской компанией Unitree Robotics, самостоятельно преодолел дистанцию 1,9 км за 4 минуты 13 секунд, сообщает ТАСС. Разработчики отметили, что средняя скорость робота – 7,51 метра в секунду – превысила все мировые рекорды человека на аналогичных дистанциях, в том числе на 1500 метров, где рекорд среди людей составляет 7,28 метра в секунду.

Забег прошёл 16 апреля на квалификационном этапе пекинского марафона. В нем H1 бежал по извилистой трассе, что усложняло задачу. В компании подчеркнули, что робот обогнал даже человеческие рекорды на дистанциях 1 миля и 2000 метров, где средняя скорость составляет 7,21 и 7,06 метра в секунду соответственно.

Основной международный полумарафон прошёл в Пекине в воскресенье, где вместе с 12 тыс. людей участвовали примерно 300 роботов. Победителем среди машин стал робот с именем «Молния», который прошёл 21 км за 50 минут 26 секунд. Этот результат также превысил мировой рекорд людей на полумарафоне, составляющий 56 минут 42 секунды.

В марафоне участвовали более 100 команд, причем около 40% использовали роботов с полностью автономным управлением на базе искусственного интеллекта. По регламенту высота роботов варьировалась от 75 см до 1,8 метра. Организаторы отметили, что первый подобный забег в Пекине состоялся в апреле 2025 года.

