Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в плей-офф НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Филадельфия» одержала победу над «Питтсбургом» в первом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счетом 3:2, передает ТАСС. Встреча прошла на площадке «Питтсбурга». В составе гостей заброшенными шайбами отметились Джейми Драйсдейл, Трэвис Сэнхайм и Портер Мартон.

За «Питтсбург» отличились Евгений Малкин и Брайан Раст. Малкин также сделал голевую передачу. Российские нападающие Матвей Мичков («Филадельфия») и Егор Чинахов («Питтсбург») не набрали очков.

«Филадельфия» повела в серии до четырех побед со счетом 1-0. Следующий матч состоится в ночь на 21 апреля на льду «Питтсбурга». По итогам регулярного чемпионата «Питтсбург» занял второе место в Столичном дивизионе, а «Филадельфия» стала третьей.

Отметим, что действующий обладатель Кубка Стэнли – клуб «Флорида» – в этом сезоне не смог выйти в плей-офф.

Ранее Малкин вошел в топ-30 бомбардиров за всю историю НХЛ.







