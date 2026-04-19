В Госдуме предложили добавлять платные услуги сантехников в квитанции ЖКХ

Tекст: Денис Тельманов

Депутат Госдумы Игорь Антропенко от фракции «Единая Россия» предложил включить платные услуги сантехников и электриков, предоставляемые управляющими компаниями, в единые платежные документы наравне с коммунальными платежами, сообщает ТАСС.

По его словам, данный вопрос неоднократно поднимался в ходе встреч с жителями многоквартирных домов.

Антропенко отметил, что оплата таких дополнительных услуг через общую квитанцию даст гарантию качества работ и создаст дополнительные источники дохода для управляющих компаний.

«Оплата дополнительных услуг управляющих компаний (таких как работы по устранению неполадок с электро- или сантехническим оборудованием) должна быть включена в квитанцию со всеми остальными коммунальными платежами, чтобы иметь возможность оплатить эту услугу онлайн», – заявил парламентарий.

В настоящее время управляющие компании без дополнительной платы отвечают за содержание и ремонт общедомового имущества, включая стояки, отопление, газопровод и другие коммуникации.

В то же время установка и ремонт сантехники и электрики внутри квартир оплачиваются жильцами отдельно, а способы оплаты зависят от конкретной компании и зачастую недоступны в электронном формате.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума одобрила во втором и окончательном чтениях пакет законов, усиливающих контроль за установлением тарифов в сфере ЖКХ. Все думские фракции поддержали эти изменения.

ФАС теперь получила право самостоятельно корректировать предельные тарифы в регионах. Квитанции за коммунальные услуги начнут поступать в личные кабинеты на портале госуслуг.

Для пенсионеров сохранятся бумажные платежки. Не стоит выбрасывать квитанции за коммунальные услуги в течение трех лет, чтобы при споре подтвердить отсутствие задолженности.